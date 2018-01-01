«ТАКАЯ ПОСАДКА, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПОМОГАЮТ МНЕ РАБОТАТЬ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».Мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт
ЗАБУДЬ О ВЛАГЕТехнология Dri-FIT отводит влагу от кожи и ускоряет
процесс испарения, обеспечивая комфорт во
время тренировок в помещении и на улице.
ОХЛАЖДЕНИЕ В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯОсобая функциональная сетка в зонах повышенного тепловыделения
усиливает циркуляцию воздуха, создавая ощущение прохлады
во время тренировок в теплую погоду или в зале.
КОМПРЕССИЯПОДДЕРЖКА ДЛЯ КАЖДОЙ
ГРУППЫ МЫШЦТайтсы Nike Pro Hypercompression из эластичного тканого
материала с высокой степенью компрессии создают
максимальную поддержку во время интенсивных тренировок.