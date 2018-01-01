ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

NIKE PRO

men-P1-hyperwarm.jpg

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Экипировка Nike Pro поможет справиться
с любой тренировкой в любых условиях.

КУПИТЬ NIKE PRO
men-P2-01_v2.jpg

УЗНАЙ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ NIKE PRO

СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

НИЧТО НЕ МОЖЕТ ТЕБЯ УДЕРЖАТЬ Эластичная ткань и анатомическая конструкция обеспечивают
естественную свободу движений, не ограничивая их диапазон.

men-P2-02_v2.jpg

УЗНАЙ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ NIKE PRO

ОТВЕДЕНИЕ ВЛАГИ

НЕ ДАЙ ВЛАГЕ ПОМЕШАТЬ ТЕБЕ Сохраняй комфорт с технологией Dri-FIT, которая отводит
лишнюю влагу на поверхность ткани, где она быстро испаряется.

men-P2-03_v2.jpg

УЗНАЙ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ NIKE PRO

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ПОДДЕРЖИВАЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ Невесомая защита от холода и зональная вентиляция
для оптимальной температуры тела в любую погоду.

men-P3.jpg

БАЗОВЫЙ СЛОЙ — ОСНОВА ТВОЕГО УСПЕХА

ТЕПЛО

ОХЛАЖДЕНИЕ

КОМПРЕССИЯ

БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

men-P4-hyperwarm-01.jpg

ТЕПЛО КОМФОРТ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ Модели Nike Pro HyperWarm и Nike Pro Warm удерживают тепло и легко
сочетаются с другой одеждой, помогая тебе добиться лучших результатов.

men-P4-hyperwarm-02.jpg

«НА ТРЕНИРОВКЕ Я ВЫКЛАДЫВАЮСЬ НА 100%. МОЯ МОТИВАЦИЯ
— ЭТО РЕЗУЛЬТАТ, И МОДЕЛИ NIKE PRO ПОМОГАЮТ МНЕ ИДТИ К ЦЕЛИ». Мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХОЛОДА Терморегулирующие вставки в ключевых зонах
поддерживают оптимальную температуру тела,
позволяя сосредоточиться на тренировке.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ КОМФОРТА Дышащая термоткань с трехмерной текстурой быстро
отводит влагу от кожи и обеспечивает тепло и комфорт.

men-P5-hypercool-01.jpg

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОХЛАДА ВО ВРЕМЯ
ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК Модели Nike Pro HyperCool и Cool отводят влагу и позволяют
сосредоточиться на тренировке благодаря эластичной сетке и технологии Dri-FIT.

men-P5-hypercool-02.jpg

«ТАКАЯ ПОСАДКА, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПОМОГАЮТ МНЕ РАБОТАТЬ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». Мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт

ЗАБУДЬ О ВЛАГЕ Технология Dri-FIT отводит влагу от кожи и ускоряет
процесс испарения, обеспечивая комфорт во
время тренировок в помещении и на улице.

ОХЛАЖДЕНИЕ В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ Особая функциональная сетка в зонах повышенного тепловыделения
усиливает циркуляцию воздуха, создавая ощущение прохлады
во время тренировок в теплую погоду или в зале.

men-P6-high-compression-01.jpg

КОМПРЕССИЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КАЖДОЙ
ГРУППЫ МЫШЦ Тайтсы Nike Pro Hypercompression из эластичного тканого
материала с высокой степенью компрессии создают
максимальную поддержку во время интенсивных тренировок.

men-P6-high-compression-02.jpg

«Я ВЫБИРАЮ ТАЙТСЫ HYPERCOMPRESSION ДЛЯ КОРОТКИХ ЗАБЕГОВ,
УПРАЖНЕНИЙ С РЕЗКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ И ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК». Мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт

СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ Технология зональной компрессии поддерживает основные
группы мышц и снижает в них напряжение при каждом движении.

НАДЕЖНАЯ ПОСАДКА
 Легкий и эластичный тканый материал обеспечивает поддержку,
фиксацию и стабилизацию на любой тренировке.

men-P7-recovery-01.jpg

БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАССЛАБЬСЯ И
ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ Тайтсы Nike Pro Hyperrecovery со ступенчатой
компрессией поддерживают мышцы и ускоряют
процесс восстановления после интенсивных тренировок.

men-P7-recovery-02.jpg

«ТАЙТСЫ HYPERRECOVERY — ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПОСЛЕ
ТЯЖЕЛОЙ ТРЕНИРОВКИ. Я МОГУ ДАЖЕ СПАТЬ В НИХ». Мастер-тренер Nike Бранден Коллинсворт

УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ступенчатая компрессия стимулирует ток крови и
предотвращает отеки, помогая быстрее восстановиться, чтобы
уже к следующей тренировке чувствовать себя превосходно.

КОМФОРТ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ Легкая дышащая ткань и зональная
вентиляция обеспечивают комфорт во время
восстановления после тренировки или матча.

МУЖСКАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ТРЕНИНГА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИНГА

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Loading