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СИЛА И ВЫНОСЛИВОСТЬ Сильная игра с Академией тенниса Mouratoglou.

СИЛА И
ВЫНОСЛИВОСТЬ

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СОБЕРИСЬ
С СИЛАМИ Встань лицом к сетке в нескольких
метрах от нее, возьми в руки набивной
мяч и крепко держи его. Колени слегка
согнуты. Приготовься бросить мяч,
развернув верхнюю часть тела назад.
Приложи всю свою энергию, чтобы
бросок был мощным, и мяч улетел
как можно дальше.

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ЭНЕРГИЧНЫЙ
БРОСОК Разверни корпус и вытяни
руки, стараясь бросить мяч
как можно дальше. Поворот тела
в момент броска очень важен.
Выполняя это упражнение во время
разминки, ты сможешь развить
координацию, силу и баланс — все
составляющие сильной игры.

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«УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ ПОМОГУТ ТЕБЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИКУ». Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou

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ВЫБИРАЙ ЭКИПИРОВКУ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ НА КОРТЕ Для идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.

MENS_NC_SP17_DESKTOP_AUSTRALIAN_OPEN_13.jpg

ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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