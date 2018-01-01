СОБЕРИСЬ

С СИЛАМИ Встань лицом к сетке в нескольких

метрах от нее, возьми в руки набивной

мяч и крепко держи его. Колени слегка

согнуты. Приготовься бросить мяч,

развернув верхнюю часть тела назад.

Приложи всю свою энергию, чтобы

бросок был мощным, и мяч улетел

как можно дальше.

