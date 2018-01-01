СОБЕРИСЬ
С СИЛАМИВстань лицом к сетке в нескольких
метрах от нее, возьми в руки набивной
мяч и крепко держи его. Колени слегка
согнуты. Приготовься бросить мяч,
развернув верхнюю часть тела назад.
Приложи всю свою энергию, чтобы
бросок был мощным, и мяч улетел
как можно дальше.
1
ЭНЕРГИЧНЫЙ
БРОСОКРазверни корпус и вытяни
руки, стараясь бросить мяч
как можно дальше. Поворот тела
в момент броска очень важен.
Выполняя это упражнение во время
разминки, ты сможешь развить
координацию, силу и баланс — все
составляющие сильной игры.
2
«УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ ПОМОГУТ ТЕБЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИКУ».Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou
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