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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
 ТРАВМ Тренируйся с Академией тенниса Mouratoglou, чтобы избежать травм.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ТРАВМ

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НАПРЯГИ
РУКИ Для развития выносливости отлично
подойдут эластичные ленты.
Привяжи эспандер в одном метре
за собой. Сделай выпад вперед,
вытяни руки на уровне груди. Держи
края эспандера обеими руками — он
должен быть туго натянут, локти согнуты.
Вытяни обе руки перед собой, не разгибая
локти до конца.

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РАССЛАБЬ
РУКИ
 Удерживай руки перед собой в течение пары
секунд и медленно верни их в исходное
положение. При движении локти остаются
слегка согнутыми. Цель — сделать 2 подхода
по 12 повторов, но количество повторов
можно менять в зависимости от того,
насколько сложно или легко тебе дается
упражнение.

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«УКРЕПЛЕНИЕ ПЛЕЧ — КЛЮЧ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТРАВМ». Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou

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ПОДГОТОВЬСЯ
К ИДЕАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКЕ Для идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.

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ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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