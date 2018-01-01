РАССЛАБЬ

РУКИ

Удерживай руки перед собой в течение пары

секунд и медленно верни их в исходное

положение. При движении локти остаются

слегка согнутыми. Цель — сделать 2 подхода

по 12 повторов, но количество повторов

можно менять в зависимости от того,

насколько сложно или легко тебе дается

упражнение.