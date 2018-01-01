НАПРЯГИ
РУКИДля развития выносливости отлично
подойдут эластичные ленты.
Привяжи эспандер в одном метре
за собой. Сделай выпад вперед,
вытяни руки на уровне груди. Держи
края эспандера обеими руками — он
должен быть туго натянут, локти согнуты.
Вытяни обе руки перед собой, не разгибая
локти до конца.
1
РАССЛАБЬ
РУКИ Удерживай руки перед собой в течение пары
секунд и медленно верни их в исходное
положение. При движении локти остаются
слегка согнутыми. Цель — сделать 2 подхода
по 12 повторов, но количество повторов
можно менять в зависимости от того,
насколько сложно или легко тебе дается
упражнение.
2
«УКРЕПЛЕНИЕ ПЛЕЧ — КЛЮЧ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТРАВМ».Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou
ПОДГОТОВЬСЯ
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