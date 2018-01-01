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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ НА ТРАВЯНОМ КОРТЕ Идеальная игра на травяном корте с Академией тенниса Mouratoglou.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
НА ТРАВЯНОМ КОРТЕ

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РЕЗАНЫЙ УДАР
СЛЕВА Приготовься принять мяч: разверни
плечо и сделай два быстрых
перекрестных шага, чтобы оказаться
в позиции «разножка». Приняв мяч
ударом слева, сразу двигайся к сетке —
правильно рассчитав время,
ты сможешь реагировать быстро.

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ПРОДВИНЬСЯ
К СЕТКЕ Важно как можно раньше принять мяч.
Используй силу импульса от удара,
чтобы приблизиться к сетке. Прими
наиболее выгодное положение по
отношению к сопернику, чтобы
принять мяч.

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«ГЛАВНОЕ — БЫСТРО ЗАНЯТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕТКЕ». Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou

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СОВЕРШЕНСТВУЙ ТЕХНИКУ
В ЭКИПИРОВКЕ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ Для идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.

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ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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