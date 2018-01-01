РЕЗАНЫЙ УДАР
СЛЕВАПриготовься принять мяч: разверни
плечо и сделай два быстрых
перекрестных шага, чтобы оказаться
в позиции «разножка». Приняв мяч
ударом слева, сразу двигайся к сетке —
правильно рассчитав время,
ты сможешь реагировать быстро.
1
ПРОДВИНЬСЯ
К СЕТКЕВажно как можно раньше принять мяч.
Используй силу импульса от удара,
чтобы приблизиться к сетке. Прими
наиболее выгодное положение по
отношению к сопернику, чтобы
принять мяч.
2
«ГЛАВНОЕ — БЫСТРО ЗАНЯТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕТКЕ».Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou
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