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РАБОТА НОГ
 НА ГРУНТЕ Идеальная игра на грунтовом корте с Академией тенниса Mouratoglou.

РАБОТА НОГ
НА ГРУНТЕ

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СКОЛЬЖЕНИЕ
 Идеальная игра на грунтовом корте
требует эффективной работы ног.
В решающий момент правильное
положение и техника дадут
преимущество перед соперником.
 Максимально увеличить силу удара поможет
скольжение перед его выполнением. Встань
в открытую стойку и сделай шаг к зоне удара,
расправь плечи и зафиксируй ракетку в
правильном положении. Заверши подготовку
двумя энергичными шагами, перенеси вес на
переднюю ногу и приготовься к скольжению.

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УДАР

 Сделай рывок вперед, отталкиваясь
ногами. Твоя задача — ударить по мячу
перед корпусом. Это даст необходимое
пространство для точного удара.
Переноси вес тела в направлении мяча,
чтобы сделать удар с максимальной силой.

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«НАЧИНАЙ СКОЛЬЖЕНИЕ ЗАРАНЕЕ И ПЕРЕНОСИ ВЕС НА НОГУ». Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou

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СОВЕРШЕНСТВУЙ РАБОТУ НОГ
В ЭКИПИРОВКЕ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ Для идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.

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ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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