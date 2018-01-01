СКОЛЬЖЕНИЕ Идеальная игра на грунтовом корте
требует эффективной работы ног.
В решающий момент правильное
положение и техника дадут
преимущество перед соперником. Максимально увеличить силу удара поможет
скольжение перед его выполнением. Встань
в открытую стойку и сделай шаг к зоне удара,
расправь плечи и зафиксируй ракетку в
правильном положении. Заверши подготовку
двумя энергичными шагами, перенеси вес на
переднюю ногу и приготовься к скольжению.
1
УДАР
Сделай рывок вперед, отталкиваясь
ногами. Твоя задача — ударить по мячу
перед корпусом. Это даст необходимое
пространство для точного удара.
Переноси вес тела в направлении мяча,
чтобы сделать удар с максимальной силой.
2
«НАЧИНАЙ СКОЛЬЖЕНИЕ ЗАРАНЕЕ И ПЕРЕНОСИ ВЕС НА НОГУ».Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou
СОВЕРШЕНСТВУЙ РАБОТУ НОГ
В ЭКИПИРОВКЕ ИЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИДля идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.