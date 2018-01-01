СКОЛЬЖЕНИЕ

Идеальная игра на грунтовом корте

требует эффективной работы ног.

В решающий момент правильное

положение и техника дадут

преимущество перед соперником.

Максимально увеличить силу удара поможет

скольжение перед его выполнением. Встань

в открытую стойку и сделай шаг к зоне удара,

расправь плечи и зафиксируй ракетку в

правильном положении. Заверши подготовку

двумя энергичными шагами, перенеси вес на

переднюю ногу и приготовься к скольжению.

