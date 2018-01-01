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ТАКТИКА НА КОРТЕ Идеальная игра на грунтовом корте с Академией тенниса Mouratoglou.

ТАКТИКА
НА КОРТЕ

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КАК ПРИНЯТЬ УКОРОЧЕННЫЙ
УДАР: ТЕХНИКА Укороченный удар — один из базовых видов
ударов в теннисе. Умение выполнять и принимать
такие удары чрезвычайно полезно при игре
на грунтовых кортах.
 Чтобы выполнить укороченный удар, важно скользить
максимально далеко вперед, принимая удар. При
скольжении передняя стопа должна быть плотно
прижата к поверхности, а задняя — параллельно
передней. Это позволит удерживать баланс и лучше
контролировать движения. Чтобы удар был предельно
укороченным, хват должен быть как при ударе с лета.

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КАК ПРИНЯТЬ УКОРОЧЕННЫЙ
УДАР: ТАКТИКА Если соперник использует укороченный
удар, скорее всего, за ним последует
обводящий или высокий удар. В этом случае
поможет ответный укороченный удар,
вынуждающий противника приблизиться к
сетке. Это не только отличный выход из
сложной ситуации, но и искусный
способ перехватить инициативу.

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«УКОРАЧИВАЙ УКОРОЧЕННЫЙ УДАР» Бенни Ибрагимзаде, директор программ профессиональных техник, Академия тенниса Mouratoglou

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НОВЫЕ МОДЕЛИ
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК Для идеальной тренировки необходимо
лучшее снаряжение. Выводи игру на новый
уровень и добивайся лучших результатов
в этом сезоне.

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ОБУВЬ ДЛЯ ТЕННИСА

ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕННИСА

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