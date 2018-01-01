КАК ПРИНЯТЬ УКОРОЧЕННЫЙ

УДАР: ТЕХНИКА

Укороченный удар — один из базовых видов

ударов в теннисе. Умение выполнять и принимать

такие удары чрезвычайно полезно при игре

на грунтовых кортах.



Чтобы выполнить укороченный удар, важно скользить

максимально далеко вперед, принимая удар. При

скольжении передняя стопа должна быть плотно

прижата к поверхности, а задняя — параллельно

передней. Это позволит удерживать баланс и лучше

контролировать движения. Чтобы удар был предельно

укороченным, хват должен быть как при ударе с лета.

