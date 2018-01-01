РАЗУМНЫЙ ПОДХОДВ мире, где ресурсы ограничены, мы стремимся создавать лучшее, используя меньше материалов.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.Ты совершенствуешь свое тело, а мы постоянно совершенствуем инновационные технологии,чтобы помогать атлетам и заботиться о природе. Потому что иногда одно движение,один миллиграмм материала и одна доля секунды решают все.
NIKE GRINDМы выпускаем новые версии моделей, постоянносовершенствуя используемые материалыи повышая их функциональность.
FLYKNITМИНИМУМ МАТЕРИАЛОВ. МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
NIKE GRINDИННОВАЦИЯ В НОВОМ ОБЛИКЕ.
ДВЕ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ВДОХНОВЕНИЕ АТЛЕТОВ. МОЩНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.Мы преображаем материалы нашей экипировки, обуви и видов покрытия,создавая на их основе нечто совершенно новое.
Мы с увлечением работаем над каждой деталью и стремимся совершенствовать материалы,чтобы применять их в новых моделях._________________________________________________________________________________________СЕГОДНЯ МАТЕРИАЛЫ NIKE GRIND ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВВОЛОКНАХ И ОТДЕЛКЕ 71% ОБУВИ И ЭКИПИРОВКИ NIKE, НАПРИМЕР ДЖЕРСИ И ОБУВИ ПРЕМИУМ-КЛАССА.
Инновационные технологии, нацеленные на защиту окружающей среды, — это стимул для развития компаниии возможность по-новому взглянуть на политики, процессы и продукцию. Мы создаем технологии, которыепомогают атлетам добиваться отличных результатов, компании — развиваться, а планете — сберегать ресурсы.