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ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

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РАЗУМНЫЙ ПОДХОД В мире, где ресурсы ограничены, мы стремимся создавать лучшее, используя меньше материалов.

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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Ты совершенствуешь свое тело, а мы постоянно совершенствуем инновационные технологии, чтобы помогать атлетам и заботиться о природе. Потому что иногда одно движение, один миллиграмм материала и одна доля секунды решают все.

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NIKE GRIND Мы выпускаем новые версии моделей, постоянно совершенствуя используемые материалы и повышая их функциональность.

FLYKNIT МИНИМУМ МАТЕРИАЛОВ. МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

NIKE GRIND ИННОВАЦИЯ В НОВОМ ОБЛИКЕ.

ДВЕ САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

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ВДОХНОВЕНИЕ АТЛЕТОВ. МОЩНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Мы преображаем материалы нашей экипировки, обуви и видов покрытия, создавая на их основе нечто совершенно новое.

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Мы с увлечением работаем над каждой деталью и стремимся совершенствовать материалы, чтобы применять их в новых моделях. _________________________________________________________________________________________ СЕГОДНЯ МАТЕРИАЛЫ NIKE GRIND ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВОЛОКНАХ И ОТДЕЛКЕ 71% ОБУВИ И ЭКИПИРОВКИ NIKE,
 НАПРИМЕР ДЖЕРСИ И ОБУВИ ПРЕМИУМ-КЛАССА.

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ЭКИПИРОВКА
ИЗ МАТЕРИАЛОВ
NIKE GRIND

ПОКАЗАТЬ ВСЕ
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ДОСТИГАТЬ БОЛЬШЕГО
С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ.

ВОЗМОЖНО? КОНЕЧНО.

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Инновационные технологии, нацеленные на защиту окружающей среды, — это стимул для развития компании и возможность по-новому взглянуть на политики, процессы и продукцию. Мы создаем технологии, которые помогают атлетам добиваться отличных результатов, компании — развиваться, а планете — сберегать ресурсы.

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ОБУВЬ

ОДЕЖДА

АКСЕССУАРЫ И СНАРЯЖЕНИЕ

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