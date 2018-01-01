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Серию впечатляющих видеороликов, потрясших сообщество, Пол Родригез записал еще до того, как ему исполнилось 18. Теперь он про-райдер команды Nike SB, один из тех, кто вершит историю скейтбординга. Со временем наследие Пола пополнялось победами в соревнованиях, инновационными моделями спортивной обуви и одежды, все новыми фанатами и неоспоримым стремлением к постоянному усовершенствованию техники современного уличного скейтбординга. Несмотря на свою скромность, Пи-Род по-прежнему имеет огромное влияние в мире спорта.