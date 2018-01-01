ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

NIKE SB PAUL RODRIGUEZ

ВСЯ ОБУВЬ RODRIGUEZ
P1_Desktop_PRod10.jpg
P1_Desktop_PRod10.jpg

ПОЛ РОДРИГЕЗ

Серию впечатляющих видеороликов, потрясших сообщество, Пол Родригез записал еще до того, как ему исполнилось 18. Теперь он про-райдер команды Nike SB, один из тех, кто вершит историю скейтбординга. Со временем наследие Пола пополнялось победами в соревнованиях, инновационными моделями спортивной обуви и одежды, все новыми фанатами и неоспоримым стремлением к постоянному усовершенствованию техники современного уличного скейтбординга. Несмотря на свою скромность, Пи-Род по-прежнему имеет огромное влияние в мире спорта.

P2_Desktop_PRod10.jpg

NIKE SB ZOOM PAUL RODRIGUEZ 10 Мужская обувь для скейтбординга Nike SB Zoom Paul Rodriguez Ten —
новейшая модель в линейке обуви Пола Родригеза — одной из
самых влиятельных фигур в мире скейтбординга. Увеличенная
вставка Nike Zoom Air и дизайн в «формальном» уличном
стиле представляют сочетание функциональности и стиля.

КУПИТЬ
Loading