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NIKE SB ERIC KOSTON

ВСЯ ОБУВЬ KOSTON
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ЭРИК КОСТОН

Профессиональный скейтбордист Nike SB Эрик Костон стоял у самых истоков уличного скейтборда и стал легендой спорта, задавая тенденции на каждом этапе его истории. Костон вышел на профессиональный уровень в 1992 году, и с тех пор его славу никому не удавалось затмить как на соревнованиях, так и на улице «среди своих». Впрочем, ни один из вызовов он никогда не воспринимал всерьез. Даже вне скейт-парка он продолжает демонстрировать свою любовь к спорту, участвуя в создании дизайна спортивной обуви, публикуя статьи в журналах, интернете и многое другое.

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NIKE SB ERIC KOSTON 1

Мягкость, комфорт и защита от ударных нагрузок с технологией Lunarlon. Преимущества
 • Сверхлегкая стелька из материала Lunarlon для мягкости и эффективного поглощения ударных нагрузок • Вставка из неопрена для непревзойденного комфорта в области голеностопа • Низкопрофильная подошва типа cupsole для комфорта и оптимального сцепления с доской

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NIKE SB ERIC KOSTON 2 MAX

Созданная с учетом рекомендаций легендарного скейтбордиста бесшовная конструкция
максимально увеличивает воздухообмен как во время катания, так и в повседневной жизни. Преимущества • Низкопрофильная промежуточная подошва из материала Phylon и вставка Max Air для амортизации и
защиты от ударных нагрузок • Горизонтальные и вертикальные эластичные желобки для гибкости и естественной свободы движений • Зигзагообразный рисунок подошвы с вставками из твердой резины для уверенного сцепления с доской

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NIKE SB KOSTON 3 HYPERFEEL

Выбор Эрика Костона: идеальное сцепление с доской Преимущества
 • Материал Lunarlon и вставки Zoom Air для непревзойденной защиты в области пятки и уверенного
сцепления с доской. • Тонкая подошва с сетчатым рисунком для гибкости и комфорта при выполнении любых трюков. • Технология Flyknit в области голеностопа и нити Flywire для фиксации в средней части стопы.

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