Созданная с учетом рекомендаций легендарного скейтбордиста бесшовная конструкция

максимально увеличивает воздухообмен как во время катания, так и в повседневной жизни.

Преимущества

• Низкопрофильная промежуточная подошва из материала Phylon и вставка Max Air для амортизации и

защиты от ударных нагрузок

• Горизонтальные и вертикальные эластичные желобки для гибкости и естественной свободы движений

• Зигзагообразный рисунок подошвы с вставками из твердой резины для уверенного сцепления с доской