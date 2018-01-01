ПОДОШВАШтампованная анатомическая стелька из материала PU обеспечивает
амортизацию в области пятки и уверенное сцепление с доской.
ВЕРХСкрытые эластичные ремешки на язычке
плотно фиксируют среднюю часть стопы.
ПОДМЕТКАГибкая резиновая подметка средней плотности
с сетчатым рисунком обеспечивает
сцепление при движении в любом направлении.
НАЙДИ СВОИ HYPERFEELВыбери модель Hyperfeel, которая отражает твой собственный стиль.
JANOSKI HYPERFEELШтампованная анатомическая стелька
Lunarlon обеспечивает невесомую амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с доской.
Внутренняя часть для надежной фиксации стопы.
Гибкая резиновая подметка средней плотности с
сетчатым рисунком обеспечивает сцепление при
движении в любом направлении.
BRUIN HYPERFEELШтампованная анатомическая стелька из
материала PU обеспечивает амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с
доской. Скрытые эластичные ремешки на
язычке плотно фиксируют среднюю часть
стопы. Гибкая резиновая подметка средней
плотности с сетчатым рисунком обеспечивает
сцепление при движении в любом направлении.
KOSTON 3 HYPERFEELШтампованная анатомическая стелька Lunarlon
со вставкой Zoom обеспечивает амортизацию в
области пятки и уверенное сцепление с доской.
Бортик из материала Flyknit и нити Flywire
обеспечивают надежную фиксацию средней
части стопы. Тонкая, гибкая и легкая резиновая
подметка с сетчатым рисунком обеспечивает
непревзойденное сцепление с поверхностью.