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BRUIN HYPERFEEL

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ВЫБЕРИ ЦВЕТА Найди свой стиль, выбрав одну из трех универсальных расцветок.

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ВЫБЕРИ ЦВЕТА Найди свой стиль, выбрав одну из трех универсальных расцветок.

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ВЫБЕРИ ЦВЕТА Найди свой стиль, выбрав одну из трех универсальных расцветок.

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ПОДОШВА Штампованная анатомическая стелька из материала PU обеспечивает
амортизацию в области пятки и уверенное сцепление с доской.

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ВЕРХ Скрытые эластичные ремешки на язычке
плотно фиксируют среднюю часть стопы.

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ПОДМЕТКА Гибкая резиновая подметка средней плотности
с сетчатым рисунком обеспечивает
сцепление при движении в любом направлении.

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НАЙДИ СВОИ HYPERFEEL Выбери модель Hyperfeel, которая отражает твой собственный стиль.

JANOSKI HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька
Lunarlon обеспечивает невесомую амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с доской.
Внутренняя часть для надежной фиксации стопы.
Гибкая резиновая подметка средней плотности с
сетчатым рисунком обеспечивает сцепление при
движении в любом направлении.

BRUIN HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька из
материала PU обеспечивает амортизацию
в области пятки и уверенное сцепление с
доской. Скрытые эластичные ремешки на
язычке плотно фиксируют среднюю часть
стопы. Гибкая резиновая подметка средней
плотности с сетчатым рисунком обеспечивает
сцепление при движении в любом направлении.

KOSTON 3 HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька Lunarlon
со вставкой Zoom обеспечивает амортизацию в
области пятки и уверенное сцепление с доской.
Бортик из материала Flyknit и нити Flywire
обеспечивают надежную фиксацию средней
части стопы. Тонкая, гибкая и легкая резиновая
подметка с сетчатым рисунком обеспечивает
непревзойденное сцепление с поверхностью.

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