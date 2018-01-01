KOSTON 3 HYPERFEEL Штампованная анатомическая стелька Lunarlon

со вставкой Zoom обеспечивает амортизацию в

области пятки и уверенное сцепление с доской.

Бортик из материала Flyknit и нити Flywire

обеспечивают надежную фиксацию средней

части стопы. Тонкая, гибкая и легкая резиновая

подметка с сетчатым рисунком обеспечивает

непревзойденное сцепление с поверхностью.