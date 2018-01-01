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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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ЙОГА ДЛЯ БЕГУНОВ

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Чувствуешь напряжение в икрах (бедрах, мышцах задней или передней поверхности бедра)? Это не повод для беспокойства! Это
довольно распространенная ситуация среди бегунов, особенно начинающих, и тех, кто бегает
на длинные дистанции. Но это не значит, что с этим нужно просто смириться. Регулярное выполнение
тренировок на растяжку на основе йоге поможет развить силу и гибкость, а также стать
стройнее. И еще это снизит риск получения травмы. Для начала попробуй выполнить эти упражнения для бегунов от мастер-тренера Nike Трэйси Коупленд. Эти
упражнения из ее 30-минутной тренировки «Растяжка и заряд энергии» в приложении Nike+ Training Club можно
выполнять в любое время и в любом месте (на треке, дома и даже в пути),
чтобы высвободить свою силу и зарядиться энергией.

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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА В ПОЗЕ СОБАКИ МОРДОЙ ВНИЗ Преимущества: укрепление мышц рук, пресса и спины; развитие стабилизации корпуса; растяжка мышц
бедер, в том числе задней поверхности бедра; улучшение осанки. 1. Подними копчик, чтобы образовать треугольник. Не сгибая ноги,
опусти пятки на пол и втяни живот. Тянись грудью к ногам, расслабив голову и шею. 2. Поднимись на носки и перемести вес на плечи, встав в высокую планку. Спина прямая, таз опущен.
Задержись в этом положении. Повторяй 30 секунд.

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ПОЗА ВОИНА Преимущества: укрепление мышц рук, спины, пресса, бедер и ног; растяжка мышц
плеч, шеи, груди, бедер и ног; развитие баланса. 1. Исходное положение — «Собака мордой вниз». Подними копчик, чтобы образовать треугольник. Не сгибая ноги,
опусти пятки на пол и втяни живот. Тянись грудью к ногам, расслабив
голову и шею. 2. Поставь правую ногу вперед в позу «Воин 1» и ненадолго задержи дыхание. Поставь пятку ноги, стоящей сзади, на пол,
расположив ногу под углом. 3. Раскройся в позу «Воин 2», повернув корпус влево и опустив руки под углом 180 градусов. Правая рука направлена вперед,
левая — назад. Опусти плечи. Держи руки ровно. 4. Разверни правую ладонь вверх, отклонись назад и подними руку вверх. 5. Наклонись и положи ладони по обе стороны от передней ступни. Поверни ступню ноги, находящейся сзади, так, чтобы она смотрела вперед. 6. Вернись в высокую планку. Вес на плечах. Спина прямая. 7. Опустись в низкую планку. 8. Поднимись в позу «Собака мордой вверх». Вернись в позу «Собака мордой вниз». Повторяй в течение 2 минут.

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ШИРОКИЙ ШАГ ВПЕРЕД C НАКЛОНОМ Преимущества: растяжка мышц передней и задней поверхности бедра, спины, бедер, и икр 1. Прими позу «Собака мордой вниз». Подними копчик, чтобы образовать треугольник. Не сгибая ноги,
опусти пятки на пол и втяни живот. Тянись грудью к ногам,
расслабив голову и шею. 2. Поставь правую ступню между ладонями. 3. Поверни корпус, удерживая левую ладонь на полу и вытянув правую руку вверх. Нога, находящаяся сзади, прямая.
Задержись в этом положении. 4. Выпрями переднюю ногу от таза. Поставь заднюю ногу под углом. Задержись в этом положении на 25 секунд. 5. Опусти правую руку и поверни бедра, руки и грудь влево, выполнив наклон с разведенными ногами. Шея и плечи
расслаблены. Задержись в этом положении на 25 секунд. Поменяй сторону и повтори упражнение. 6. Поставь правую ступню между ладонями. Прими позу «Собака мордой вниз». Подними копчик,
чтобы образовать треугольник. Не сгибая ноги, опусти пятки на пол и втяни живот. Тянись грудью к ногам,
расслабив голову и шею. Повторяй в течение 3 минут.

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ПОЗА ОТДЫХАЮЩЕГО ГОЛУБЯ Преимущества: растяжка мышц бедер, квадрицепсов и мышц задней поверхности бедра 1. Лежа на полу, согни колени и соедини стопы. 2. Поставь левую ногу на правую так, чтобы они образовали цифру 4. Сцепи руки за правой ногой. 3. Подтяни ноги к груди. Удерживай в течение 30 секунд; поменяй сторону и повтори. Какой бы ни была твоя цель — стать стройнее, сильнее или повысить тонус — в NTC найдется тренировка для тебя.
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