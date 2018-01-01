Чувствуешь напряжение в икрах (бедрах, мышцах задней или передней поверхности бедра)? Это не повод для беспокойства! Это

довольно распространенная ситуация среди бегунов, особенно начинающих, и тех, кто бегает

на длинные дистанции. Но это не значит, что с этим нужно просто смириться. Регулярное выполнение

тренировок на растяжку на основе йоге поможет развить силу и гибкость, а также стать

стройнее. И еще это снизит риск получения травмы.

Для начала попробуй выполнить эти упражнения для бегунов от мастер-тренера Nike Трэйси Коупленд. Эти

упражнения из ее 30-минутной тренировки «Растяжка и заряд энергии» в приложении Nike+ Training Club можно

выполнять в любое время и в любом месте (на треке, дома и даже в пути),

чтобы высвободить свою силу и зарядиться энергией.