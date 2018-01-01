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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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СОВЕТЫ ПО ТРЕНИРОВКАМ НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ

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Как думаешь, почему беговую дорожку иногда называют «дорожкой испытаний»? Подсказка: вовсе не
потому, что каждая пробежка на ней — невероятное приключение. Тренировки, когда в течение 30 минут нужно
бежать в одном темпе с одним уровнем наклона, нельзя назвать захватывающими... Но это вовсе не значит, что
они не могут приносить удовольствие, особенно когда погода оставляет желать лучшего. Мы попросили Джессику
Вудс, тренера NRC и инструктора в нью-йоркском беговом клубе Mile High Run Club (milehighrunclub.com), дать
несколько советов о том, как сделать тренировки на беговой дорожке максимально эффективными.

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НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУЛЕВОГО НАКЛОНА
Думаешь, что нулевой наклон беговой дорожки — это совсем как бег на улице? А вот и нет.
«Не секрет, что на беговой дорожке бежать немного легче, чем на улице, но на ней нельзя
сымитировать препятствия, например ямки или ветер. Наклон 1.0% — это наиболее
точная имитация обычной для уличных пробежек нагрузки», — говорит Джессика.
Изменяя уровень наклона во время пробежки, ты можешь укрепить мышцы
ягодиц, квадрицепсы и сердечно-сосудистую систему.

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КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Ни в коем случае не опирайся на консоль — панель с экраном статистики и подставкой для
бутылки воды. Она не предназначена для поддержки уставших бегунов. Не опускай голову.
Все сообщения и телефонные звонки подождут до окончания пробежки. #TTYL

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УВЕЛИЧИВАЙ ТЕМП
В целом, интервальные тренировки помогают стать быстрее. Преимущество интервальных тренировок на беговой
дорожке (кроме того, что они держат в тонусе тело и ум) в том, что ты всегда знаешь, с какой скоростью бежишь.
«Просто установи на консоли целевую скорость, держи темп и больше не думай об этом», — говорит Джессика.

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ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА
Пригласи друга на пробежку в зале. Займите соседние беговые дорожки.
Неважно, в каком темпе бегает каждый из вас, ведь вы все равно
будете рядом на протяжении всей пробежки.

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1. Только вверх! Эта стандартная 20-минутная тренировка поможет тебе научиться
не сбавлять темп при беге верх по наклонной плоскости. Когда ты
добежишь до «вершины», уровень наклона нужно вернуть к нулевому.

2. Вверх и вниз по лестнице. С этой стандартной 30-минутной тренировкой ты отработаешь
навыки бега с разной скоростью на разное время. По мере
уменьшения продолжительности интервалов
возрастает твой темп и наоборот.

ПОПРОБУЙ НОВУЮ ТРЕНИРОВКУ

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ДЖЕССИКА ВУДС ТРЕНЕР NRC, НЬЮ-ЙОРК @jeslynnyc

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Как думаешь, почему беговую дорожку иногда называют «дорожкой испытаний»? Подсказка: вовсе не потому, что каждая пробежка на ней — невероятное приключение. Тренировки, когда в течение 30 минут нужно бежать в одном темпе с одним уровнем наклона, нельзя назвать захватывающими... Но это вовсе не значит, что они не могут приносить удовольствие, особенно когда погода оставляет желать лучшего. Мы попросили Джессику Вудс, тренера NRC и инструктора в нью-йоркском беговом клубе Mile High Run Club (milehighrunclub.com), дать несколько советов о том, как сделать тренировки на беговой дорожке максимально эффективными.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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