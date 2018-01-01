Как думаешь, почему беговую дорожку иногда называют «дорожкой испытаний»? Подсказка: вовсе не

потому, что каждая пробежка на ней — невероятное приключение. Тренировки, когда в течение 30 минут нужно

бежать в одном темпе с одним уровнем наклона, нельзя назвать захватывающими... Но это вовсе не значит, что

они не могут приносить удовольствие, особенно когда погода оставляет желать лучшего. Мы попросили Джессику

Вудс, тренера NRC и инструктора в нью-йоркском беговом клубе Mile High Run Club (milehighrunclub.com), дать

несколько советов о том, как сделать тренировки на беговой дорожке максимально эффективными.