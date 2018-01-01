Как думаешь, почему беговую дорожку иногда называют «дорожкой испытаний»? Подсказка: вовсе не
потому, что каждая пробежка на ней — невероятное приключение. Тренировки, когда в течение 30 минут нужно
бежать в одном темпе с одним уровнем наклона, нельзя назвать захватывающими... Но это вовсе не значит, что
они не могут приносить удовольствие, особенно когда погода оставляет желать лучшего. Мы попросили Джессику
Вудс, тренера NRC и инструктора в нью-йоркском беговом клубе Mile High Run Club (milehighrunclub.com), дать
несколько советов о том, как сделать тренировки на беговой дорожке максимально эффективными.
НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУЛЕВОГО НАКЛОНА Думаешь, что нулевой наклон беговой дорожки — это совсем как бег на улице? А вот и нет.
«Не секрет, что на беговой дорожке бежать немного легче, чем на улице, но на ней нельзя
сымитировать препятствия, например ямки или ветер. Наклон 1.0% — это наиболее
точная имитация обычной для уличных пробежек нагрузки», — говорит Джессика.
Изменяя уровень наклона во время пробежки, ты можешь укрепить мышцы
ягодиц, квадрицепсы и сердечно-сосудистую систему.
КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ Ни в коем случае не опирайся на консоль — панель с экраном статистики и подставкой для
бутылки воды. Она не предназначена для поддержки уставших бегунов. Не опускай голову.
Все сообщения и телефонные звонки подождут до окончания пробежки. #TTYL
УВЕЛИЧИВАЙ ТЕМП В целом, интервальные тренировки помогают стать быстрее. Преимущество интервальных тренировок на беговой
дорожке (кроме того, что они держат в тонусе тело и ум) в том, что ты всегда знаешь, с какой скоростью бежишь.
«Просто установи на консоли целевую скорость, держи темп и больше не думай об этом», — говорит Джессика.
ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА Пригласи друга на пробежку в зале. Займите соседние беговые дорожки.
Неважно, в каком темпе бегает каждый из вас, ведь вы все равно
будете рядом на протяжении всей пробежки.
1. Только вверх!Эта стандартная 20-минутная тренировка поможет тебе научиться
не сбавлять темп при беге верх по наклонной плоскости. Когда ты
добежишь до «вершины», уровень наклона нужно вернуть к нулевому.
2. Вверх и вниз по лестнице.С этой стандартной 30-минутной тренировкой ты отработаешь
навыки бега с разной скоростью на разное время. По мере
уменьшения продолжительности интервалов
возрастает твой темп и наоборот.
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Как думаешь, почему беговую дорожку иногда называют «дорожкой испытаний»? Подсказка: вовсе не потому, что каждая пробежка на ней — невероятное приключение. Тренировки, когда в течение 30 минут нужно бежать в одном темпе с одним уровнем наклона, нельзя назвать захватывающими... Но это вовсе не значит, что они не могут приносить удовольствие, особенно когда погода оставляет желать лучшего. Мы попросили Джессику Вудс, тренера NRC и инструктора в нью-йоркском беговом клубе Mile High Run Club (milehighrunclub.com), дать несколько советов о том, как сделать тренировки на беговой дорожке максимально эффективными.