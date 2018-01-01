ВЫПОЛНИ ЭТУ КОРОТКУЮ ТРЕНИРОВКУ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ КОРПУСА И УКРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ ТЕЛА. Сильный атлет — это быстрый бегун. Начни проработку мышц нижней половины тела с
этих упражнений, разработанных для бегунов.
1. ПРИСЕДАНИЯ НА СКАМЬЮ В БЫСТРОМ ТЕМПЕ Преимущества: развитие подвижности, укрепление мышц корпуса, квадрицепсов, ягодиц и задней поверхности бедра
Исходное положение — стоя спиной к
скамье или подставке.
Выполни приседание, слегка коснувшись
скамьи, и вернись в исходную позицию.
Выполняй в течение 1 минуты в
быстром темпе.
2. РАСКРЫТИЕ БЕДРА СО СГИБАНИЕМ КОЛЕНА Преимущества: укрепление ягодиц, задней поверхности бедра и поясницы
Прими положение стоя на четвереньках:
колени прямо под бедрами, ладони под
плечами, мышцы пресса напряжены.
Подними левое колено к груди.
Исходное положение — стоя на коленях.
Вытяни левую ногу назад, напряги
ягодицы. Вернись в исходную позицию.
Выполняй в течение 1 минуты. Выполни
упражнение на другую сторону.
3. РАСТЯЖКА КОРПУСА И БЕДРА СТОЯ НА КОЛЕНЯХ Преимущества: растяжка грудных мышц и мышц бедер
Вытяни правую ногу назад и согни ее в
колене под углом 90 градусов, чтобы
верхняя часть стопы оказалась на
скамье.
Сцепи руки за спиной и слегка согни
правую ногу в колене. Удерживай это
положение, держи спину прямо. Ты
почувствуешь натяжение в грудных
мышцах и в мышцах передней части
левого бедра. Удерживай это
положение в течение 20 секунд, затем
поменяй ноги и повтори.