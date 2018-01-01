Сцепи руки за спиной и слегка согни

правую ногу в колене. Удерживай это

положение, держи спину прямо. Ты

почувствуешь натяжение в грудных

мышцах и в мышцах передней части

левого бедра. Удерживай это

положение в течение 20 секунд, затем

поменяй ноги и повтори.