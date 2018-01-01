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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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СТАНЬ СИЛЬНЕЕ И БЫСТРЕЕ

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ВЫПОЛНИ ЭТУ КОРОТКУЮ ТРЕНИРОВКУ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ КОРПУСА И УКРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ ТЕЛА.
Сильный атлет — это быстрый бегун. Начни проработку мышц нижней половины тела с
этих упражнений, разработанных для бегунов.

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1. ПРИСЕДАНИЯ НА СКАМЬЮ В БЫСТРОМ ТЕМПЕ
Преимущества: развитие подвижности, укрепление мышц корпуса, квадрицепсов, ягодиц и задней поверхности бедра

Исходное положение — стоя спиной к
скамье или подставке.

Выполни приседание, слегка коснувшись
скамьи, и вернись в исходную позицию.
Выполняй в течение 1 минуты в
быстром темпе.

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2. РАСКРЫТИЕ БЕДРА СО СГИБАНИЕМ КОЛЕНА
Преимущества: укрепление ягодиц, задней поверхности бедра и поясницы

Прими положение стоя на четвереньках:
колени прямо под бедрами, ладони под
плечами, мышцы пресса напряжены.

Подними левое колено к груди.

Исходное положение — стоя на коленях.

Вытяни левую ногу назад, напряги
ягодицы. Вернись в исходную позицию.
Выполняй в течение 1 минуты. Выполни
упражнение на другую сторону.

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3. РАСТЯЖКА КОРПУСА И БЕДРА СТОЯ НА КОЛЕНЯХ
Преимущества: растяжка грудных мышц и мышц бедер

Вытяни правую ногу назад и согни ее в
колене под углом 90 градусов, чтобы
верхняя часть стопы оказалась на
скамье.

Сцепи руки за спиной и слегка согни
правую ногу в колене. Удерживай это
положение, держи спину прямо. Ты
почувствуешь натяжение в грудных
мышцах и в мышцах передней части
левого бедра. Удерживай это
положение в течение 20 секунд, затем
поменяй ноги и повтори.

Встань спиной к скамье, руки вдоль
туловища.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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