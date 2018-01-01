4 ЛУЧШИХ СМУЗИ ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИ «Отсутствие пищи в течение двух часов после пробежки может замедлить процесс

восстановления и отрицательно повлиять на твои результаты на следующий день», —

предупреждает Джон Берарди, член совета Nike Performance Council, доктор наук,

сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке и

основатель компании Precision [precisionnutrition.com]. Чтобы достичь максимальных

результатов, старайся съедать сбалансированное блюдо через час после окончания

интенсивной тренировки или длинной пробежки. Тебе подойдут эти смузи из овощей

и фруктов: они богаты белками, углеводами и полезными жирами, а еще их очень

легко приготовить. Сегодня тебе будет благодарен желудок, а завтра — мышцы.