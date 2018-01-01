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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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4 ЛУЧШИХ СМУЗИ ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИ «Отсутствие пищи в течение двух часов после пробежки может замедлить процесс
восстановления и отрицательно повлиять на твои результаты на следующий день», —
предупреждает Джон Берарди, член совета Nike Performance Council, доктор наук,
сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке и
основатель компании Precision [precisionnutrition.com]. Чтобы достичь максимальных
результатов, старайся съедать сбалансированное блюдо через час после окончания
интенсивной тренировки или длинной пробежки. Тебе подойдут эти смузи из овощей
и фруктов: они богаты белками, углеводами и полезными жирами, а еще их очень
легко приготовить. Сегодня тебе будет благодарен желудок, а завтра — мышцы.

РЕЦЕПТЫ СМУЗИ

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БЕГОВАЯ ОБУВЬ

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