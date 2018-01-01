ЧТО НАДЕТЬ, ГДЕ БЕГАТЬ И КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ НА

ПРОБЕЖКЕ ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ ИЛИ РАННИМ УТРОМ





Все любят бегать, когда на улице тепло, ясно и светло, но напряженный рабочий график часто меняет наши планы. Утром

— совещание, в обед — встреча с друзьями, а потом ты работаешь допоздна. В такой ситуации выбор невелик: выйти на

пробежку поздно вечером... или не бегать вообще. Впрочем, выбора как такового нет, особенно если ты готовишься к забегу.

Вот несколько рекомендаций на случай, если тебе нужно выйти на пробежку

после заката.