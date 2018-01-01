ЧТО НАДЕТЬ, ГДЕ БЕГАТЬ И КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ НА
ПРОБЕЖКЕ ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ ИЛИ РАННИМ УТРОМ Все любят бегать, когда на улице тепло, ясно и светло, но напряженный рабочий график часто меняет наши планы. Утром
— совещание, в обед — встреча с друзьями, а потом ты работаешь допоздна. В такой ситуации выбор невелик: выйти на
пробежку поздно вечером... или не бегать вообще. Впрочем, выбора как такового нет, особенно если ты готовишься к забегу.
Вот несколько рекомендаций на случай, если тебе нужно выйти на пробежку
после заката.
01ВЫБИРАЙ МАРШРУТ С УМОМ Старайся бегать по хорошо освещенным улицам с не очень активным
движением. Если в твоем районе улицы освещаются плохо,
беги по тротуарам или дорогам с широкой обочиной, где это
возможно. Не бойся темноты. Просто соблюдай осторожность.
03БЕГИ В КОМПАНИИ Присоединяйся к тренировке NRC или позови с собой на утреннюю
или вечернюю пробежку друга. Так ты будешь ответственнее
относиться к тренировкам и отлично проведешь время.
02ОСВЕЩАЙ СЕБЕ ПУТЬ В темноте ты стараешься максимально сосредоточиться, и
твои органы чувств работают на пределе. Но тебе не помешает
небольшой налобный фонарик, чтобы освещать дорогу. Даже если на
улице горят фонари, ты можешь не заметить небольшие препятствия
под ногами. Тебя удивит, насколько полезен дополнительный
источник света.
04БУДЬ ЗАМЕТНЕЕ Важно не только видеть дорогу перед собой, но и быть заметнее
для водителей и велосипедистов. Надевай легкую светоотражающую
экипировку, которая защитит тебя от холода и сделает заметнее.
Например, модели Nike Shield Pack с цветными светоотражающими
акцентами в самых подвижных зонах тела (локти, голеностоп и т. д.),
которые ярко выделяются в свете фонарей.