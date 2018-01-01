Определи, какая дистанция тебе подходит, и какие тренировки помогут подготовиться к забегу на любую дистанцию — от 5 км до марафона.
5 км Если ты новичок в беге, участие в забеге на 5 км станет для тебя отличной мотивацией, поскольку ты будешь
тренироваться с определенной целью. Тренировки на 5 км — это идеальный баланс упражнений на скорость
и силу, поэтому они отлично подходят и для опытных бегунов, которые хотят вернуть свою форму.
Что понадобится для тренировок: Количество времени, которое потребуется для подготовки к забегу на 5 км, полностью зависит от твоей цели. Если ты хочешь просто
добраться до финиша, — без проблем. Как только почувствуешь силы пробежать 5 км, выходи на линию старта. Однако если ты хочешь
установить новый личный рекорд, тебе стоит уделить внимание не только телу, но и разуму. В целом, тебе нужно выполнять по две
тренировки «Бег на скорость» и одну «Длинную пробежку» в неделю (и не забывай про восстановительные пробежки).
10 км Забег на 10 км — это своеобразный мост через реку, на одном берегу которой — 5 км,
а на другом — полумарафон. Во время подготовки к забегу ты не только привыкнешь к длинным
дистанциям, но и будешь бегать на скорость. Если у тебя уже есть опыт бега на длинные дистанции,
значит ты сможешь пробегать 10 км чаще, и тебе не понадобится много времени на восстановление.
Что понадобится для тренировок: Ты будешь выполнять те же тренировки, что и для 5 км («Бег на скорость», «Длинная пробежка» и
«Восстановительная пробежка»), только длинные пробежки и восстановительный бег будут еще длиннее.
Пробежки в «расслабленном» режиме очень важны для развития физической и психологической выносливости.
ПОЛУМАРАФОН Для новичков эта дистанция станет настоящей встряской и поможет развить выносливость и найти мотивацию.
А если ты бегаешь давно, то уже знаешь, что полумарафон следует бежать в быстром, контролируемом
темпе. В отличие от марафона, на этой дистанции не нужно беречь силы для финишного рывка.
Что понадобится для тренировок: Большинство программ подготовки к полумарафону рассчитано на 12 недель, однако время зависит
от твоего исходного уровня подготовки. Твоей целью должны стать сила, скорость и навыки. Выполняй
тренировки на развитие силы, скорости и выносливости и не забывай про восстановительные пробежки.
Расстояние, которое ты будешь пробегать в неделю, зависит от выбранной программы тренировок.
МАРАФОН Психологическая выносливость, которую тебе удастся развить в процессе подготовки к марафону, совсем не похожа
на ту, что нужна для бега на короткие дистанции. Тебе нужно поддерживать «аэробный» темп (от легкого к умеренному),
улучшить метаболизм для сжигания жира и научиться распределять энергию на всю дистанцию. Но что самое важное, ты
станешь сильнее и сможешь подготовиться к забегу. А на финише почувствуешь потрясающее чувство удовлетворения.
Что понадобится для тренировок: Большинству бегунов вне зависимости от уровня подготовки стоит уделить тренировкам примерно 16 недель. Ты постепенно станешь сильнее,
быстрее и выносливее — в этом тебе помогут такие тренировки, как «Бег на скорость» и «Длинная пробежка», а также тренировки на развитие силы.
Вот три составляющих, которые в сочетании с правильным восстановлением не только подготовят тебя к забегу, но и подарят уверенность в себе.