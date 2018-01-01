5 км

Если ты новичок в беге, участие в забеге на 5 км станет для тебя отличной мотивацией, поскольку ты будешь

тренироваться с определенной целью. Тренировки на 5 км — это идеальный баланс упражнений на скорость

и силу, поэтому они отлично подходят и для опытных бегунов, которые хотят вернуть свою форму.



Что понадобится для тренировок:

Количество времени, которое потребуется для подготовки к забегу на 5 км, полностью зависит от твоей цели. Если ты хочешь просто

добраться до финиша, — без проблем. Как только почувствуешь силы пробежать 5 км, выходи на линию старта. Однако если ты хочешь

установить новый личный рекорд, тебе стоит уделить внимание не только телу, но и разуму. В целом, тебе нужно выполнять по две

тренировки «Бег на скорость» и одну «Длинную пробежку» в неделю (и не забывай про восстановительные пробежки).