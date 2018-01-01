ПОДГОТОВЬСЯ К СВОЕМУ СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАБЕГУТренеры NRC собрали простые советы, которые помогут
подготовиться к забегу на любую дистанцию, будь то первые
5 км или 15-й марафон.
ВЫРАБОТАЙ РЕЖИМ И СЛЕДУЙ ЕМУ..«Совет номер один — составь для себя определенный режим: питание до,
во время и после бега, экипировка, разминка и так далее. Все это поможет
тебе подготовиться ко дню забега морально и физически. Этому режиму
нужно следовать изо дня в день».Элли Брийо, тренер NRC, Бостон
БЕГИ В ГОРУ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ НА ВЕРШИНЕ..«Делай шаги меньше, но удерживай быстрый темп. Это сократит нагрузку на
квадрицепсы. Помогай себе руками».Эндрю Тасс, тренер NRC, Торонто
ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ НЕ НАКАЗАНИЕ, А УДОВОЛЬСТВИЕ..«Первый забег на длинную дистанцию может выбить тебя из колеи, особенно
если раньше у тебя не было планов заниматься этим. Просто помни — каждая
пробежка помогает не просто преодолеть дистанцию, но показать результат».Блю Бенадам, тренер NRC, Лос-Анджелес
СКОРОСТЬ С ПЛЮСОМ..«Никто из бегунов не мечтает бегать чуть медленнее. Учись бегать быстро.
Работай над скоростью, и ты почувствуешь, насколько легче тебе будет
на длинной дистанции».Дэн Фитцджеральд, тренер NRC, Бостон
ДОБАВЬ УСКОРЕНИЯ..«Разгоны (ускорение на расстоянии от 50 до 150 метров, пока не будет
достигнута максимальная скорость спринта, а затем восстановительная
пробежка) научат тебя быстрее перестраиваться, чтобы переход к
быстрому бегу давался легче».Элли Брийо, тренер NRC, Бостон
ВЫРАБОТАЙ ПРИВЫЧКУ..«Твои результаты отражают качество твоих тренировок. Следи за дыханием,
отдыхай, регулярно тренируйся — все это принесет тебе пользу в нужный момент.
Постоянство — ключ к успеху». Приложение Nike+ Run Club поможет тебе
отслеживать свой прогресс и поддерживать мотивацию на высоком уровне.Дэн Фитцджеральд, тренер NRC, Бостон
НАУЧИСЬ ДЕРЖАТЬ ТЕМП..«Задай скорость на старте, а когда найдешь комфортный для себя темп,
начни ускоряться. Здесь важно не увлечься и не бежать слишком быстро
в самом начале забега».Эндрю Тасс, тренер NRC, Торонто
ПОДБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ..«Заранее приготовь экипировку для забега — несколько вариантов для разной
погоды. Не забудь посмотреть прогноз погоды, чтобы в день забега сразу найти
подходящий комплект. Прикрепи свой стартовый номер к одежде накануне
забега».Блю Бенадам, тренер NRC, Лос-Анджелес
СОКРУШИ СОПЕРНИКОВ.«КОГДА ТЫ ВОЛНУЕШЬСЯ ПЕРЕД ЗАБЕГОМ, НЕ СТАРАЙСЯ УСПОКОИТЬСЯ.
ЭТОТ ПРИЛИВ АДРЕНАЛИНА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ОБОГНАТЬ СОПЕРНИКОВ».БЛЮ БЕНАДАМ, ТРЕНЕР NRC, ЛОС-АНДЖЕЛЕС