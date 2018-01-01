ВЫРАБОТАЙ РЕЖИМ И СЛЕДУЙ ЕМУ. . «Совет номер один — составь для себя определенный режим: питание до,

во время и после бега, экипировка, разминка и так далее. Все это поможет

тебе подготовиться ко дню забега морально и физически. Этому режиму

нужно следовать изо дня в день». Элли Брийо, тренер NRC, Бостон