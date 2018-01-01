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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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ПОДГОТОВЬСЯ К СВОЕМУ СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАБЕГУ Тренеры NRC собрали простые советы, которые помогут
подготовиться к забегу на любую дистанцию, будь то первые
5 км или 15-й марафон.

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ВЫРАБОТАЙ РЕЖИМ И СЛЕДУЙ ЕМУ. . «Совет номер один — составь для себя определенный режим: питание до,
во время и после бега, экипировка, разминка и так далее. Все это поможет
тебе подготовиться ко дню забега морально и физически. Этому режиму
нужно следовать изо дня в день». Элли Брийо, тренер NRC, Бостон

БЕГИ В ГОРУ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ НА ВЕРШИНЕ. . «Делай шаги меньше, но удерживай быстрый темп. Это сократит нагрузку на
квадрицепсы. Помогай себе руками». Эндрю Тасс, тренер NRC, Торонто

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ НЕ НАКАЗАНИЕ, А УДОВОЛЬСТВИЕ. . «Первый забег на длинную дистанцию может выбить тебя из колеи, особенно
если раньше у тебя не было планов заниматься этим. Просто помни — каждая
пробежка помогает не просто преодолеть дистанцию, но показать результат». Блю Бенадам, тренер NRC, Лос-Анджелес

СКОРОСТЬ С ПЛЮСОМ. . «Никто из бегунов не мечтает бегать чуть медленнее. Учись бегать быстро.
Работай над скоростью, и ты почувствуешь, насколько легче тебе будет
на длинной дистанции». Дэн Фитцджеральд, тренер NRC, Бостон

ДОБАВЬ УСКОРЕНИЯ. . «Разгоны (ускорение на расстоянии от 50 до 150 метров, пока не будет
достигнута максимальная скорость спринта, а затем восстановительная
пробежка) научат тебя быстрее перестраиваться, чтобы переход к
быстрому бегу давался легче». Элли Брийо, тренер NRC, Бостон

ВЫРАБОТАЙ ПРИВЫЧКУ. . «Твои результаты отражают качество твоих тренировок. Следи за дыханием,
отдыхай, регулярно тренируйся — все это принесет тебе пользу в нужный момент.
Постоянство — ключ к успеху». Приложение Nike+ Run Club поможет тебе
отслеживать свой прогресс и поддерживать мотивацию на высоком уровне. Дэн Фитцджеральд, тренер NRC, Бостон

НАУЧИСЬ ДЕРЖАТЬ ТЕМП. . «Задай скорость на старте, а когда найдешь комфортный для себя темп,
начни ускоряться. Здесь важно не увлечься и не бежать слишком быстро
в самом начале забега». Эндрю Тасс, тренер NRC, Торонто

ПОДБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ. . «Заранее приготовь экипировку для забега — несколько вариантов для разной
погоды. Не забудь посмотреть прогноз погоды, чтобы в день забега сразу найти
подходящий комплект. Прикрепи свой стартовый номер к одежде накануне
забега». Блю Бенадам, тренер NRC, Лос-Анджелес

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СОКРУШИ СОПЕРНИКОВ. «КОГДА ТЫ ВОЛНУЕШЬСЯ ПЕРЕД ЗАБЕГОМ, НЕ СТАРАЙСЯ УСПОКОИТЬСЯ.
ЭТОТ ПРИЛИВ АДРЕНАЛИНА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ОБОГНАТЬ СОПЕРНИКОВ». БЛЮ БЕНАДАМ, ТРЕНЕР NRC, ЛОС-АНДЖЕЛЕС

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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