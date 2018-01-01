С тех пор марафонская бегунья мирового класса регулярно готовит блюда из

свежих продуктов, в том числе во время сезона соревнований. «Для бегуна на

длинные дистанции очень важно восполнять энергию питательными веществами

с оптимальным содержанием полезных жиров высокого качества, а не сидеть на

модных диетах», — говорит Копецки.

Недавно подруги вместе выпустили кулинарную книгу для бегунов под названием

Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (на англ. яз, осень 2016 г., изд. Rodale). В ней

собраны любимые рецепты Шалан, включая три рецепта ниже. В этих блюдах

идеально сбалансированы углеводы, жиры, витамины, минералы и, конечно, вкус.

Все это поможет тебе преодолеть дистанцию.

Важно! Никогда не пробуй «что-нибудь новенькое» в день забега. Готовь новые

блюда перед тренировками, чтобы узнать, как отреагирует на такую еду твой

организм.