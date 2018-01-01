ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА ШАЛАН
В ДЕНЬ ЗАБЕГАЛегендарная бегунья на длинные дистанции Шалан Флэнаган знает, что
питание играет важную роль в ее подготовке. Но она также понимает,
что еда должна быть вкусной. Здесь ты найдешь рецепты вкусных и
полезных блюд, которые можно съесть перед важным забегом.
«Только когда я начала бегать на длинные дистанции, нацелившись на
полумарафон и марафон, я поняла, насколько сильно мои результаты зависят
от питания, — говорит обладательница рекорда США в беге на 10 000 м Шалан
Флэнаган. — Питание так же важно, как сон или тренировки. Правильное питание
помогает мне быстрее восстанавливаться, улучшает самочувствие и повышает
эффективность тренировок».
«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПОМОГАЕТ МНЕ БЫСТРЕЕ
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ, УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ И
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК».
Впрочем, научиться «правильно питаться» не так просто. «Раньше я думала, что
нужно считать калории и есть продукты с низким содержанием жира. Но потом
мне пришлось пересмотреть свои привычки», — говорит Флэнаган, признавая,
что раньше идея правильного питания ее пугала. Она обратилась за советом к
своей бывшей сокоманднице по секции бега в Университете Северной Каролины
в Чапел-Хилле Элизе Копецки, которая изучала здоровое питание и кулинарное
искусство в National Gourmet Institute
С тех пор марафонская бегунья мирового класса регулярно готовит блюда из
свежих продуктов, в том числе во время сезона соревнований. «Для бегуна на
длинные дистанции очень важно восполнять энергию питательными веществами
с оптимальным содержанием полезных жиров высокого качества, а не сидеть на
модных диетах», — говорит Копецки.Недавно подруги вместе выпустили кулинарную книгу для бегунов под названием
Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (на англ. яз, осень 2016 г., изд. Rodale). В ней
собраны любимые рецепты Шалан, включая три рецепта ниже. В этих блюдах
идеально сбалансированы углеводы, жиры, витамины, минералы и, конечно, вкус.
Все это поможет тебе преодолеть дистанцию.Важно! Никогда не пробуй «что-нибудь новенькое» в день забега. Готовь новые
блюда перед тренировками, чтобы узнать, как отреагирует на такую еду твой
организм.
Это блюдо Шалан ест на завтрак уже больше 8 лет практически перед каждой
тяжелой тренировкой и важным забегом, в том числе перед Бостонским
марафоном. «Обычно это и есть мой завтрак. Плюс немного кофе и
регидратирующего напитка за 3–4 часа до забега», — говорит она.
ОВСЯНКА В ДЕНЬ ЗАБЕГА (ЗАВТРАК)
ОДНА ПОРЦИЯ
40 г. овсяные хлопья быстрого
приготовления (при
необходимости без глютена)
1/2 банана (нарезать на
кусочки)
60 мл миндального молока
грецкий орех или арахисовое масло
по вкусу
изюм или свежие ягоды по вкусу
корица по вкусу
мед по вкусу
Способ приготовления:Смешай овсянку, банан и 190 мл воды в посуде для микроволновой печи.
Готовь в микроволновой печи на высокой мощности 1–2 минуты или до
загустения. Слегка разомни банан вилкой и перемешай с молоком,
грецким орехом или арахисовым маслом, добавь изюм или ягоды. Добавь
корицу и мед.Совет. Если ты на выездном соревновании, и рядом нет микроволновки,
залей кашу водой из чайника. На приготовление завтрака уйдет не более
5 минут. Если ты не торопишься, используй овсяную крупу крупного помола
вместо хлопьев быстрого приготовления (готовь на плите, следуя
инструкциям на упаковке), а потом вмешай в кашу добавки.
Фото: Элиза Копецки (Elyse Kopecky)
В этом вегетарианском блюде есть все девять основных аминокислот (основа
построения белков). «Жиры высокого качества (например, в оливковом масле),
помогают питательным веществам из овощей быстрее усваиваться», — говорит
Флэнаган.
САЛАТ С РИСОМ «ДИКИЙ ЗАПАД» (ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ОБЕД)
ОДНА ПОРЦИЯ
Салат1/2 ч. л. мелкой морской соли
160 г. дикого риса, промыть
6 шт. редиса, нарезать кубиками
200 г. капусты кале, нашинковать,
стебли убрать
3 шт. моркови, натереть на терке
6 шт. лука-батуна (зеленые и белые
части, мелко нарезать)
150 г. замороженных бобов эдамаме
без оболочки, приготовить, следуя
инструкциям на упаковке
Заправка60 мл оливкового масла экстра-
класса
60 мл яблочного уксуса
2 ст. л. кунжутной пасты
1 ст. л. дижонской горчицы
1 небольшая головка лука-шалот,
мелко нарезать
1/4 ч. л. мелкой морской соли
1/4 ч. л.молотого черного перца
Способ приготовления:Примерно литр подсоленной воды доведи до кипения в большой кастрюле.
Добавь рис, убавь огонь и накрой крышкой. Готовь 35–40 минут или до
раскрытия рисовых зерен — рис должен быть мягким, но не
разваренным.Пока варится рис, приготовь заправку. Смешай масло, уксус, кунжутную пасту,
горчицу, нарезанный лук-шалот, соль и перец в небольшом контейнере с
крышкой. Сильно встряхни.Слей воду, выложи рис в большой салатник и сразу смешай с заправкой.Подожди, пока рис остынет, затем добавь редис, капусту кале, морковь, лук и
эдамаме. Перемешай.Добавь оливковое масло, соль и перец по вкусу.Оставь салат в холодильнике на полчаса.
Фото: Алан Вайнер (Alan Weiner)
Эти фрикадельки входят в рацион Шалан, когда она тренируется в горах
неподалеку от Флагстаффа, штат Аризона. Они богаты железом,
необходимыми жирными аминокислотами и протеином.
ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ МЯСА ВЫСОКОГОРНОГО БИЗОНА С ПРОСТЫМ ТОМАТНЫМ СОУСОМ (УЖИН)
ЧЕТЫРЕ ПОРЦИИ
Фрикадельки1 яйцо, взбить
25 г. пармезана,
натереть + для сервировки
4 листа капусты кале, мелко
нарезать, удалив стебли (для
этого отлично подойдет
кухонный комбайн)
40 г. измельченного миндаля
(или мелких панировочных
сухарей)
3 зубчика чеснока, измельчить
1 ч. л. сушеного орегано
1/2 ч. л. семян фенхеля
1/2 ч. л. мелкой морской соли
1/4 ч. л. хлопьев чили
450 г. фарша из мяса бизона
(или говядины травяного откорма)
1 ст. л. оливкового масла
экстра-класса
Томатный соус2 зубчика чеснока, измельчить
800 г. мелко нарезанных помидоров
1 ст. л. кокосового сахара
(или другого гранулированного сахара)
1 ч. л. сушеного базилика
1/2 ч. л. мелкой морской соли
1/4–1/2 ч. л. свежемолотого перца
8–10 листьев свежего базилика, мелко
нарезать (по желанию)Спагетти340 г. сухих спагетти
(при необходимости без глютена)
Способ приготовления:В большой емкости смешай яйцо, пармезан, капусту кале, измельченный
миндаль, чеснок, орегано, семена фенхеля, соль и хлопья чили. Добавь фарш
и тщательно перемешай руками, но следи, чтобы масса не была похожа на
кашу. Слепи 12 фрикаделек примерно по 5 см в диаметре.В большой кастрюле или на широкой сковороде с толстым дном разогрей
на среднем огне под крышкой оливковое масло. Выложи половину
фрикаделек на расстоянии друг от друга и готовь примерно 5 минут,
переворачивая их так, чтобы поджарить каждую сторону. Сними налипшие
на дно сковороды поджаристые кусочки фарша. Готовые фрикадельки
выложи на блюдо и приготовь так же вторую половину. Если используешь
говяжий фарш, слей жир, оставив 1–2 ст. л. для приготовления соуса.
Фото: Алан Вайнер (Alan Weiner)
Для соуса выложи на сковороду измельченный чеснок и обжарь его в течение
30 секунд, непрерывно помешивая, чтобы не подгорел. Добавь помидоры, сахар,
базилик, соль и перец и готовь на медленном огне. Выложи на сковороду
фрикадельки. Убавь огонь и туши без крышки примерно 15 минут, пока соус не
загустеет. Накрой крышкой и готовь на медленном огне до готовности.Пока готовится соус, отвари спагетти, следуя инструкциям на упаковке.Перед подачей на стол выложи спагетти на четыре тарелки, сверху положи
фрикадельки и добавь соус. По желанию можешь посыпать пармезаном и
свежим базиликом. Подавать блюдо следует сразу.