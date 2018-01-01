ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ПРИЙТИ К ФИНИШУ. Чтобы раскрыть свой потенциал на следующем забеге, настройся на нужный лад. Безусловно, важно иметь сильное тело,
однако, возможно, в какой-то момент ты не сможешь контролировать свою скорость или дистанцию. Но ты всегда
можешь мысленно построить план своей пробежки. Чтобы развить психологическую выносливость, используй метод из четырех
шагов, разработанный для морского спецназа США и адаптированный для бегунов одним из членов совета Nike Performance
Council. Как только ты мысленно настроишься, тебе будет гораздо легче увеличивать темп, проходить дистанцию и справляться
с трудными тренировками. Обещаем.
1
ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ. И двигайся к ней. Чтобы относиться к ней ответственнее, запиши ее, размести на своих страницах
в соцсетях, расскажи друзьям. Иди к цели вместе с единомышленником: так у тебя появится дополнительная
мотивация двигаться вперед, чтобы не подвести напарника.
2
ПРЕДСТАВЬ, КАК ТЫ ДОСТИГАЕШЬ ЦЕЛИ. Всегда представляй, как выполняешь запланированное. Но не концентрируйся
исключительно на результате. Разбей большую цель на маленькие задачи, такие как бег на отрезки по 3:40
при подготовке к марафону. Тогда твой путь будет состоять из
менее изнуряющих отрезков, с которыми легче справиться.
3
ВЕДИ ПОЗИТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ. Посмотри на себя в зеркало и скажи: «Ты справишься». Поначалу это может показаться тебе
забавным, но ты привыкнешь. Вспомни момент своего успеха — какие у тебя были чувства? И
вспоминай о таких моментах каждый раз, когда забег или пробежка даются особенно трудно. Как
только появляются негативные мысли, вспомни то великолепное ощущение силы и убеди себя не
сдаваться. Пение также помогает отвлечься от временного дискомфорта.
4
ДЕРЖИ СТРЕСС ПОД КОНТРОЛЕМ. Буквально. В напряженные моменты, когда повышается уровень адреналина, замедлить сердцебиение и успокоиться поможет правильное дыхание:
сделай вдох в течение 4 секунд, затем сделай выдох в течение 4 секунд. Дыши так 4 минуты.
Помни: когда кажется, что силы на исходе, то, скорее всего,
твой потенциал задействован всего на 40%. Если в самой сильной части твоего тела — мозге — еще нет усталости,
то в тебе гораздо больше энергии, чем ты думаешь.