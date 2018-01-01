ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ПРИЙТИ К ФИНИШУ.

Чтобы раскрыть свой потенциал на следующем забеге, настройся на нужный лад. Безусловно, важно иметь сильное тело,

однако, возможно, в какой-то момент ты не сможешь контролировать свою скорость или дистанцию. Но ты всегда

можешь мысленно построить план своей пробежки. Чтобы развить психологическую выносливость, используй метод из четырех

шагов, разработанный для морского спецназа США и адаптированный для бегунов одним из членов совета Nike Performance

Council. Как только ты мысленно настроишься, тебе будет гораздо легче увеличивать темп, проходить дистанцию и справляться

с трудными тренировками. Обещаем.