ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
Volt_DSK.png
Mental_D01.jpg

БУДЬ СИЛЬНЕЕ
ДУХОМ

Mental_D02.png

ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ПРИЙТИ К ФИНИШУ.
Чтобы раскрыть свой потенциал на следующем забеге, настройся на нужный лад. Безусловно, важно иметь сильное тело,
однако, возможно, в какой-то момент ты не сможешь контролировать свою скорость или дистанцию. Но ты всегда
можешь мысленно построить план своей пробежки. Чтобы развить психологическую выносливость, используй метод из четырех
шагов, разработанный для морского спецназа США и адаптированный для бегунов одним из членов совета Nike Performance
Council. Как только ты мысленно настроишься, тебе будет гораздо легче увеличивать темп, проходить дистанцию и справляться
с трудными тренировками. Обещаем.

Mental_D03.png

1

ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ.
И двигайся к ней. Чтобы относиться к ней ответственнее, запиши ее, размести на своих страницах
в соцсетях, расскажи друзьям. Иди к цели вместе с единомышленником: так у тебя появится дополнительная
мотивация двигаться вперед, чтобы не подвести напарника.

Mental_D04.png

2

ПРЕДСТАВЬ, КАК ТЫ ДОСТИГАЕШЬ ЦЕЛИ.
Всегда представляй, как выполняешь запланированное. Но не концентрируйся
исключительно на результате. Разбей большую цель на маленькие задачи, такие как бег на отрезки по 3:40
при подготовке к марафону. Тогда твой путь будет состоять из
менее изнуряющих отрезков, с которыми легче справиться.

Mental_D05.png

3

ВЕДИ ПОЗИТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ.
Посмотри на себя в зеркало и скажи: «Ты справишься». Поначалу это может показаться тебе
забавным, но ты привыкнешь. Вспомни момент своего успеха — какие у тебя были чувства? И
вспоминай о таких моментах каждый раз, когда забег или пробежка даются особенно трудно. Как
только появляются негативные мысли, вспомни то великолепное ощущение силы и убеди себя не
сдаваться. Пение также помогает отвлечься от временного дискомфорта.

Mental_D06.png

4

ДЕРЖИ СТРЕСС ПОД КОНТРОЛЕМ.
Буквально. В напряженные моменты, когда повышается уровень адреналина, замедлить сердцебиение и успокоиться поможет правильное дыхание:
сделай вдох в течение 4 секунд, затем сделай выдох в течение 4 секунд. Дыши так 4 минуты.

Mental_D07.png

Помни: когда кажется, что силы на исходе, то, скорее всего,
твой потенциал задействован всего на 40%. Если в самой сильной части твоего тела — мозге — еще нет усталости,
то в тебе гораздо больше энергии, чем ты думаешь.

nrc-articles-footer-1600x400.jpg

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

Вдохновляйся рецептами
и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

КОЛЛЕКЦИИ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading