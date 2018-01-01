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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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ВСЕ О ВОДНОМ БАЛАНСЕ 3 ПРОСТЫХ СПОСОБА ПОДДЕРЖАТЬ ВОДНЫЙ БАЛАНС Вместе с потом организм теряет электролиты и жидкость, необходимые
для его нормальной работы. Чтобы чувствовать себя комфортно, восполняй
потери жидкости до, во время и после тренировок. Вот как это сделать.

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ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙ Выпивай не менее 8 стаканов воды в день,
особенно если ты занимаешься на улице.
Если тебе предстоит пробежка на длинную
дистанцию, в течение недели перед ней
следи за балансом воды и энергии в организме.
Начинай пить больше обычного заранее, а не в
последний момент.

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ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ Возьми на пробежку бутылку с водой и делай по несколько глотков каждые 15–20 минут
или проложи маршрут так, чтобы иметь доступ к фонтанчику с питьевой водой. Если ты
планируешь бежать больше часа, лучше всего помимо воды взять спортивный напиток,
содержащий электролиты (натрий, калий и т. д.). Возьми с собой деньги на случай, если
вода закончится или ты будешь бежать дольше, чем планировалось, и тебе потребуется
купить напиток по пути. Если ты участвуешь в забеге, делай хотя бы несколько
глотков у каждого медицинского пункта.

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ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИ В конце каждой тренировки пей воду, поскольку
восполнение потери жидкости — важное
условие восстановления. В течение часа
после пробежки необходимо перекусить,
выбирая продукты со сбалансированным
содержанием углеводов и белков.
А восполнить потерю жидкости
и зарядиться энергией поможет
один из этих вкуснейших смузи.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

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и советами по питанию
для бегунов.

Получи простые советы
о том, как стать лучше.

Выполняй продуманные
тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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