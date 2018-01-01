ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ Возьми на пробежку бутылку с водой и делай по несколько глотков каждые 15–20 минут

или проложи маршрут так, чтобы иметь доступ к фонтанчику с питьевой водой. Если ты

планируешь бежать больше часа, лучше всего помимо воды взять спортивный напиток,

содержащий электролиты (натрий, калий и т. д.). Возьми с собой деньги на случай, если

вода закончится или ты будешь бежать дольше, чем планировалось, и тебе потребуется

купить напиток по пути. Если ты участвуешь в забеге, делай хотя бы несколько

глотков у каждого медицинского пункта.