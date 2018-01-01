Не воспринимай себя как марафонца или бегуна на 10 и на 5 км. Ты — бегун. Это значит, что ты бегаешь. Ты можешь

готовиться к марафону, забегу на 5 км или дистанции на закрытом треке. Можешь бегать по дороге или по пересеченной

местности. И тебе не нужно тренироваться ради конкретного забега. Бег поможет обрести душевное равновесие, укрепить

мышцы или восстановиться. Участие в забеге или желаемое время не должны быть единственными источниками

мотивации. Твои цели и расписание забегов потребуют от тебя усилий. Но тебе должно быть интересно. Если

ты хочешь стать лучшей версией себя и многого достичь на своем пути, тебе нужно наслаждаться процессом.