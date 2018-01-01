Лучшая мотивация бегать больше в этом году — это участие в забеге, новая цель и программа тренировок,
которая поможет достичь собственной финишной черты. Но с таким широким выбором событий и
ресурсов, подбор дистанции или программы может оказаться довольно сложным и
ответственным решением. Поэтому мы попросили тренеров NRC нам помочь.
Если ты знаешь, как быстро и далеко ты можешь пробежать сейчас, тебе будет легче поставить цель.
Если за пару недель тебе удалось пробежать только два километра, не стоит начинать программу на 10 км
уже в следующем месяце. Твоя главная задача — найти программу, которая приведет к новым целям и успехам в
будущем. Восстановительная пробежка позволяет оценить уровень подготовки. Фиксируй свой темп, ис помощью
таблицы темпов NRC ты сможешь определить свой диапазон скоростей и то, каких усилий требует определенная
скорость. Эти данные помогут тебе поставить сложную, но достижимую цель.
1. ОПРЕДЕЛИ СВОЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ.
Сначала пойми, чего ты хочешь. Ты можешь стать быстрее и пробежать марафон. Можешь бежать дольше и принять
участие в забеге на 5 км. Или бежать быстрее и дольше, но без забегов! Выбор за тобой. Как только ты поймешь, чего
хочешь достичь, трезво оцени, какие физические и психологические силы потребуются для достижения этой цели.
И выбери программу тренировок, которая приведет тебя из пункта А в пункт Б за указанное время. Контрольные
точки (другие забеги, определенные тренировки и т. д.) помогут тебе понять, что ты на верном пути. Готовишься к
марафону? Добавь пробежку на 5 км. Готовишься к забегу на 5 км? Пробеги 1,5 км в бодром темпе.
2. ВСЕГДА ОПРЕДЕЛЯЙ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ И ЗАТЕМ
ОТТАЛКИВАЙСЯ ОТ НЕЕ.
Не воспринимай себя как марафонца или бегуна на 10 и на 5 км. Ты — бегун. Это значит, что ты бегаешь. Ты можешь
готовиться к марафону, забегу на 5 км или дистанции на закрытом треке. Можешь бегать по дороге или по пересеченной
местности. И тебе не нужно тренироваться ради конкретного забега. Бег поможет обрести душевное равновесие, укрепить
мышцы или восстановиться. Участие в забеге или желаемое время не должны быть единственными источниками
мотивации. Твои цели и расписание забегов потребуют от тебя усилий. Но тебе должно быть интересно. Если
ты хочешь стать лучшей версией себя и многого достичь на своем пути, тебе нужно наслаждаться процессом.
3. НЕ ПРОПУСКАЙ ТРЕНИРОВКИ. АДАПТИРУЙСЯ. ВЕСЕЛИСЬ.