В праздники и во время путешествий довольно трудно соблюдать привычный режим тренировок. «Поездки особенно тяжело даются атлетам,
которые привыкли всегда быть в движении и выполнять поставленные задачи», — говорит доктор Дэвид МакГенри, член совета Nike Performance
Council, дипломированный физиотерапевт, главный спортивный врач и тренер по силовому тренингу в проекте Nike Oregon Project. Если рационально спланировать путешествие и взять с собой все, что нужно, тебе не только
удастся придерживаться своего графика тренировок, но и отлично провести время. Обещаем.
«Мышцы-сгибатели бедер теряют свою эластичность, если долгое время не менять
положение во время поездки», — говорит Дэвид МакГенри. Если тебе предстоит долгий перелет или
поездка, старайся хотя бы раз в час вставать, растягивать мышцы и
подниматься на носки.
ЧАЩЕ РАЗМИНАЙСЯ
Добравшись до места, пробегись в течение 15–20 минут. Такая легкая тренировка
активизирует твои мышцы. Если есть время, выполни несколько динамических упражнений на
растяжку, например бег с высоким подъемом коленей или захлестом голени или шагающие выпады.
ПРОБЕГИСЬ, ЧТОБЫ ВЗБОДРИТЬСЯ
Не забудь взять с собой хотя бы один эспандер, чтобы во время путешествия немного поработать
над развитием силы. «Эспандер полезен для самых разнообразных упражнений, направленных на определенные группы мышц»,
— отмечает Дэвид МакГенри. Возьми с собой теннисный мячик. Он поможет расслабить особенно напряженные мышцы.
ВОЗЬМИ С СОБОЙ СНАРЯЖЕНИЕ
«Твоя цель — постараться придерживаться режима тренировок даже во время путешествия,
— говорит он. — Заранее подготовься к поездке: собери всю информацию и возьми с собой все необходимое».
Выбери отель, в котором есть тренажерный зал, если обычно твои тренировки проходят в зале. Узнай, есть
ли поблизости место для пробежек, где ты сможешь выполнить несколько упражнений на развитие скорости.
Такие места и маршруты (в том числе для бега по пересеченной местности) ты можешь найти с помощью приложения
Nike+ Run Club. И наконец, узнай, проводятся ли во время твоего пребывания тренировки NRC.
Даже если у тебя есть всего 20 минут, Дэвид МакГенри рекомендует использовать их
для 10-минутной пробежки, 5-минутной динамической растяжки и 5-минутных <b>
</b>упражнений на укрепление мышц бедер с помощью эспандера. Старайся выделять несколько минут для
упражнений на мышцы кора (в том числе вариации планки) каждый день.