В праздники и во время путешествий довольно трудно соблюдать привычный режим тренировок. «Поездки особенно тяжело даются атлетам,

которые привыкли всегда быть в движении и выполнять поставленные задачи», — говорит доктор Дэвид МакГенри, член совета Nike Performance

Council, дипломированный физиотерапевт, главный спортивный врач и тренер по силовому тренингу в проекте Nike Oregon Project.





Если рационально спланировать путешествие и взять с собой все, что нужно, тебе не только

удастся придерживаться своего графика тренировок, но и отлично провести время. Обещаем.