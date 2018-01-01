Все мы хотим красивый пресс «кубиками», правда? Но настоящее преимущество работы
над корпусом и укрепления мышц пресса и спины — это укрепление мышечного корсета,
улучшение осанки, физической формы и фигуры, а также возможность бегать быстрее.Давно известно, что скорость бега напрямую связана с силой мышц. Но все мы знаем,
что рельефного пресса не добиться за один вечер. Для начала ты можешь включить
в тренировку простые, но эффективные упражнения на укрепление корпуса.
Предлагаем тебе попробовать эти полезные упражнения от Дафне Схипперс,
чемпионки мира 2015 года в беге на 200 м. Их можно выполнять во время разминки
или заминки несколько раз в неделю. Вот некоторые упражнения из новой
12-минутной тренировки Дафне «Мощный кор» в приложении Nike+ Training Club.
ПРИСЕДАНИЯ НА ОДНОЙ НОГЕ С ПЕРЕХОДОМ В ПЛАНКУ
Преимущества: укрепление мышц рук, пресса, спины, ног и ягодиц; развитие стабилизации корпуса.
Исходное
положение — стоя.
Слегка согни левую ногу
в колене и наклонись вперед,
приподняв правую стопу
на несколько сантиметров
от пола.
Наклонись вперед,
вытяни руки перед
собой и поставь
ладони на пол.
Опустись в планку. Спина
прямая, пресс напряжен,
правая нога остается
в воздухе. Опусти правую
ногу на пол и подними левую.
Продолжай менять ноги,
удерживая планку в течение
50 секунд. Вернись в исходное
положение. Поменяй ноги и
повтори упражнение.
РАСТЯЖКА ИЗ ПОЗЫ КРАБА СО СМЕНОЙ РУК
Преимущества: укрепление косых мышц живота, мышц пресса, спины, ног и ягодиц; растяжка сгибающих
мышц и широчайших мышц спины.
Исходное
положение — сидя на коврике,
ноги согнуты в коленях, стопы
прижаты к полу, ладони на
полу за бедрами, пальцы рук
направлены от себя.
Напрягая мышцы ягодиц,
сделай «мостик» и вытяни
правую руку над головой.
Опусти ягодицы на пол,
а затем сделай «мостик»
еще раз, теперь вытягивая
вверх левую руку. Выполняй
упражнение в течение 50
секунд, меняя стороны.
МЕРТВЫЙ ЖУК
Преимущества: укрепление мышц пресса, спины, ягодиц, и бедер; развитие стабилизации корпуса.
Исходное
положение — лежа на
полу на спине, ноги
согнуты в коленях, руки
вытянуты вдоль тела.
Подними колени
перпендикулярно бедрам,
чтобы тело образовало
прямой угол, и вытяни
руки вверх, кисти над
плечами.
Вытяни левую ногу перед
собой, а правую руку
вытяни над головой.
Поясница прижата к полу
и максимально неподвижна.
Согни ногу обратно.
Повтори с другой стороной.
Выполняй упражнение
в течение 50 секунд,
меняя стороны.
СТАНОВИСЬ СИЛЬНЕЕ.БЕГИ БЫСТРЕЕ.Улучшай свои результаты вместе с NTC
Стань сильнее, быстрее и выносливее с NTC. Неважно, какая у тебя цель — стать
стройнее, сильнее или обрести тонус — у нас есть подходящая тренировка.Загрузи приложение (бесплатно для iOS и Android) и выбирай из более 100 тренировок
от мастер-тренеров Nike, содержащих упражнения из высокоинтенсивных интервальных
тренировок, йоги, пилатеса, беговых и других видов тренировок. Кроме того,
ты сможешь получать советы от рофессиональных атлетов, тренироваться вместе
с друзьями и получать дополнительную мотивацию от всего сообщества NTC.