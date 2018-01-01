Все мы хотим красивый пресс «кубиками», правда? Но настоящее преимущество работы

над корпусом и укрепления мышц пресса и спины — это укрепление мышечного корсета,

улучшение осанки, физической формы и фигуры, а также возможность бегать быстрее.

Давно известно, что скорость бега напрямую связана с силой мышц. Но все мы знаем,

что рельефного пресса не добиться за один вечер. Для начала ты можешь включить

в тренировку простые, но эффективные упражнения на укрепление корпуса.

Предлагаем тебе попробовать эти полезные упражнения от Дафне Схипперс,

чемпионки мира 2015 года в беге на 200 м. Их можно выполнять во время разминки

или заминки несколько раз в неделю. Вот некоторые упражнения из новой

12-минутной тренировки Дафне «Мощный кор» в приложении Nike+ Training Club.