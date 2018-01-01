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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ КОРА ДЛЯ БЕГУНОВ Стань сильнее, быстрее и выносливее с нашими упражнениями на укрепление мышц корпуса.

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Все мы хотим красивый пресс «кубиками», правда? Но настоящее преимущество работы
над корпусом и укрепления мышц пресса и спины — это укрепление мышечного корсета,
улучшение осанки, физической формы и фигуры, а также возможность бегать быстрее. Давно известно, что скорость бега напрямую связана с силой мышц. Но все мы знаем,
что рельефного пресса не добиться за один вечер. Для начала ты можешь включить
в тренировку простые, но эффективные упражнения на укрепление корпуса.
Предлагаем тебе попробовать эти полезные упражнения от Дафне Схипперс,
чемпионки мира 2015 года в беге на 200 м. Их можно выполнять во время разминки
или заминки несколько раз в неделю. Вот некоторые упражнения из новой
12-минутной тренировки Дафне «Мощный кор» в приложении Nike+ Training Club.

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ПРИСЕДАНИЯ НА ОДНОЙ НОГЕ С ПЕРЕХОДОМ В ПЛАНКУ

Преимущества: укрепление мышц рук, пресса, спины, ног и ягодиц; развитие стабилизации корпуса.

Исходное
положение — стоя.

Слегка согни левую ногу
в колене и наклонись вперед,
приподняв правую стопу
на несколько сантиметров
от пола.

Наклонись вперед,
вытяни руки перед
собой и поставь
ладони на пол.

Опустись в планку. Спина
прямая, пресс напряжен,
правая нога остается
в воздухе. Опусти правую
ногу на пол и подними левую.
Продолжай менять ноги,
удерживая планку в течение
50 секунд. Вернись в исходное
положение. Поменяй ноги и
повтори упражнение.

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РАСТЯЖКА ИЗ ПОЗЫ КРАБА СО СМЕНОЙ РУК

Преимущества: укрепление косых мышц живота, мышц пресса, спины, ног и ягодиц; растяжка сгибающих
мышц и широчайших мышц спины.

Исходное
положение — сидя на коврике,
ноги согнуты в коленях, стопы
прижаты к полу, ладони на
полу за бедрами, пальцы рук
направлены от себя.

Напрягая мышцы ягодиц,
сделай «мостик» и вытяни
правую руку над головой.

Опусти ягодицы на пол,
а затем сделай «мостик»
еще раз, теперь вытягивая
вверх левую руку. Выполняй
упражнение в течение 50
секунд, меняя стороны.

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МЕРТВЫЙ ЖУК

Преимущества: укрепление мышц пресса, спины, ягодиц, и бедер; развитие стабилизации корпуса.

Исходное
положение — лежа на
полу на спине, ноги
согнуты в коленях, руки
вытянуты вдоль тела.

Подними колени
перпендикулярно бедрам,
чтобы тело образовало
прямой угол, и вытяни
руки вверх, кисти над
плечами.

Вытяни левую ногу перед
собой, а правую руку
вытяни над головой.
Поясница прижата к полу
и максимально неподвижна.
Согни ногу обратно.

Повтори с другой стороной.
Выполняй упражнение
в течение 50 секунд,
меняя стороны.

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БЕГОВАЯ ОБУВЬ

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