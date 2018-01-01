КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУНБег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна, просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ.Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужнытело, разум и способность не сдаваться.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬИногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда —открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ.Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважениеможно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ.Регулярная и упорная работа превращает наши недостаткив достоинства.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИНе каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, нокаждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ.Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы.Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.