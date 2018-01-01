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ПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПРОБЕЖКИ

Мы разделили нашу обувь на три категории, чтобы помочь тебе сделать тренировку максимально эффективной.

ДЛЯ СКОРОСТНЫХ ТРЕНИРОВОК

ДЛЯ ПЕРИОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

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ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВКИ Программы тренировок на любую дистанцию — от
марафона до 5 км — а также тренировки на
развитие физических качеств.

НОВЕЙШЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БЕГА Отслеживай маршрут, дистанцию, темп и время, а также
сравнивай свои результаты с достижениями друзей с
помощью приложения Nike+ Running.

ТРЕНИРУЙСЯ С НАМИ В дни восстановления выполняй силовые тренировки,
а также занимайся йогой и пилатесом с
приложением Nike+ Training Club.

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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