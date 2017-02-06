СКОРОСТЬ (ТРЕК)

800 м в темпе для 10 км

2 х 400 м в темпе для 5 км

4 х 200 м в темпе для 5 км

2 х 400 м в темпе для 5 км

800 м в темпе для 10 км

2 мин на восстановление после

каждого отрезка 800 м 90 сек после

каждого отрезка 400 м 60 сек после

каждого отрезка 200 м