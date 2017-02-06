НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЯМ Каждая карточка — 1 тренировка, 7 тренировок в неделю. Ты можешь менять
последовательность пробежек, но не ставь бег на скорость и/или
выносливость подряд и придерживайся рекомендованной дистанции.
НЕДЕЛЯ 1:
СТАРТ На этой неделе ты начинаешь свой
путь с серии пробежек и легких
упражнений, которые познакомят
тебя с программой. Ты можешь
менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на
скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 18 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)800 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для 5 км
2 х 400 м в темпе для 5 км
800 м в темпе для 10 км2 мин на восстановление после
каждого отрезка 800 м 90 сек после
каждого отрезка 400 м 60 сек после
каждого отрезка 200 м
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега.В первые недели цель пробежки —
приучить тело к большим
дистанциям.Не уделяй слишком много
внимания скорости,беги в комфортном
темпе. После пробежки посмотри свои
показатели в приложении Nike+
Running — они станут ориентиром для
будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)1,5 мили в бодром темпе,
7 мин на восстановление
вверх по склону высокого холма в
темпе для 10 км
вверх по склону среднего холма в
темпе для 5 км
вверх по склону пологого холма в
темпе для милиПовтори последовательность холмов
2 раза, в промежутке возвращаясь на
старт трусцой, чтобы отдохнуть.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов,
пробежав 3–7 миль, чтобы
как следует восстановиться.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
остепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, выполни
тренировку N+TC или
устройсебе выходной.
НЕДЕЛЯ 2:
ХОРОШИЕ
ПРИВЫЧКИ Пора завести новые привычки.
На этой неделе особое
внимание уделяется
стилю и основам тренировок.
В дни тренировки работай над
развитием выносливости и
правильного темпа. быстро. ОСТАЛОСЬ: 17 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)600 м в темпе для 10 км
500 м в темпе для 10 км
400 м в темпе для 5 км
300 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для 5 км
100 м в максимально быстром темпеПовтори всю последовательность в
обратном порядке, давая себе
90 секунд на восстановление после
каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к длинным
дистанциям. Не уделяй слишком много
внимания скорости, беги в комфортном
темпе. После пробежки посмотри свои
показатели в приложении Nike+
Running — они станут ориентиром для
будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (СИЛА)1 миля в бодром темпе.2 х 800 м в темпе для 10 км
800 м в темпе для 5 км
2 х 800 м в темпе для 10 км90 секунд восстановления после
каждого отрезка.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку на
3–7 миль. Начни медленно и
постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача — как
следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно
наращивая скорость, чтобы
последнюю милю бежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 3:
РАЗМИНКА Ты ищешь свой ритм. Иногда ты
чувствуешь себя на высоте. В
другие дни ты устаешь. Это
означает, что ты включаешься в
работу и находишься на верном
пути. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но
не занимайся бегом на скорость и
бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 16 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)2 х 200 м в темпе для 5 км
4 х 400 м в темпе для мили
2 х 200 м в темпе для 5 км
4 х 400 м в темпе милиВосстановление 60 секунд после
каждого отрезка 200 м,
2 минуты после
каждого отрезка 400 м.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту истанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню забега.В первые недели занятий цель пробежки
— приучить тело к длинным дистанциям.
Не уделяй слишком много внимания
скорости, беги в комфортном темпе.
После пробежки посмотри свои
показатели в приложении Nike+
Running — они станут ориентиром
для будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (СИЛА)короткие забеги по 100 м (8 раз)
20 сек отдыха между забегами
3,5 мили в бодром темпе
5 мин отдыха
короткие забеги по 100 м (8 раз)
20 сек отдыха между забегами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном
восстановлении после
последней тренировки.
Достаточно будет 3–7
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или устрой себе
выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные
пробежки так же важны,
как бег на скорость и
выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и понемногу
наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько миль
в комфортном темпе,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 4:
РАБОТА НАД
РИТМОМ На четвертой неделе тренировок ты
начнешь ощущать ритм в беге.
Секрет правильного бега
заключается в постоянстве. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом на
скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 15 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)25 х 200 м в темпе для 5 км60 секунд на восстановление
после каждого отрезка 200 м.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬЭто самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию в
ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
длинным дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в комфортном темпе. После
пробежки посмотри свои
показатели в приложении Nike+
Running — они станут ориентиром
для будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (СИЛА)1 миля в бодром темпе
2 х 800 м в темпе для 5 км
1 миля в бодром темпе
короткие забеги по 100
м с разворотами (5 раз)2,5 мин на восстановление
после каждого отрезка,
кроме коротких забегов.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 3–7 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой
медленной, а последняя —
самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней
пробежки на 2–5 миль
— восстановиться
после последней
тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы
последнюю милю
пробежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 5:
УЧИСЬ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ На этой неделе тренировка может
потребовать от тебя физического
и психологического напряжения.
Концентрируйся на том, что
делаешь в данный момент и
заранее готовься к следующей
тренировке. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и
бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее и
сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 14 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)800 м в темпе для 10 км
800 м в бодром темпе
800 м в темпе для 5 км
800 м в бодром темпе
400 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе
2 х 200 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬЭто самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
длинным дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в комфортном темпе. После
пробежки посмотри свои
показатели в приложении Nike+
Running — они станут ориентиром
для будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)Выполни эту интервальную пробежку
на время, чередуя очень быстрый и
спокойный темп без остановок.1 мин легкий темп, 1 мин быстрый темп
2 мин легкий темп, 2 мин быстрый темп
3 мин легкий темп, 3 мин быстрый темп
1 мин легкий темп, 1 мин быстрый темп
2 мин легкий темп, 2 мин быстрый темп
3 мин легкий темп, 3 мин быстрый темп
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Цель сегодняшней
пробежки на 2–5 миль—
восстановиться после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 6:
УКРЕПЛЕНИЕ Предыдущие тренировки очень
хорошо сказались на твоей форме.
На этой неделе ты проверишь
себя, выполнив больше упражнений
на развитие силы. Ты можешь менять
последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не ставь бег на
скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 13 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 м с чередованием темпа
для 10 км и для 5 км. (16 раз)После каждого отрезка по 400 м
отдыхай по 2 минуты.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬСамая длинная пробежка.
Пробеги эту дистанцию в
ровном темпе, чтобы подготовить
разум и тело для забега.Тебе уже удалось много достичь.
Теперь начни уделять больше
внимания темпу, а не дистанции.
Постарайся держать темп на
60–90 секунд медленнее, чем
нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх по склону небольшого
холма в темпе мили в течение 25
секунд. Повтори 6 раз. Пробеги вверх
по склону холма повыше в темпе
5-километровой пробежки в течение
60 секунд. Повтори 6 раз. Пробеги
вверх по склону небольшого холма
в темпе мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз.Между отрезками
беги трусцой вниз по склону.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 3–7
восстановительныхмиль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные
пробежки так же важны,
как бег на скорость и
выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и понемногу
наращивай скорость, чтобы
последнюю милю пробежать
быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную пробежку
на несколько миль, выполни
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 7:
РАЗВИТИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ Тебе удалось увеличить свою
выносливость. На этой неделе мы
найдем ей применение. Тебя ждут
более длинные отрезки, более длинные
пробежки и более длинная дистанция
на выносливость. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но не
ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 12 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
500 м в темпе для 5 км
500 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для 5 км
5 х 200 м в темпе для мили90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 12 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню забега.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к длинным
дистанциям. Не уделяй слишком много
внимания скорости, беги в комфортном
темпе. После пробежки посмотри свои
показатели в приложении Nike+
Running — они станут ориентиром для
будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)короткие забеги по 100 м (8 раз)
2 х 1 200 м в темпе для 10 км
1 200 м в темпе для марафона
2 х 1 200 м в темпе для 10 км
короткие забеги по 100 м (8 раз)3 минуты восстановления после
каждого отрезка.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов,
пробежав 3–7 миль, чтобы
как следует восстановиться.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой
медленной, а последняя
— самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.
НЕДЕЛЯ 8:
НАРАЩИВАЙ
СКОРОСТЬ На этой неделе ты попробуешь
привыкнуть к дискомфорту.
Поэкспериментируй с темпом и
найди пределы своих возможностей
скорости. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 11 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
4 х 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км4 х 100 м с разворотами
60 сек на восстановление
после отрезков 200 м
2 мин на восстановление
после отрезков 400 м
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 14 МИЛЬСамая длинная пробежка.
Пробеги эту дистанцию в ровном
темпе, чтобы подготовить разум
и тело к забегу.Тебе уже удалось много достичь.
Теперь начни уделять больше
внимания темпу, а не
расстоянию. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)короткие забеги на 150 м (4 раза)
3 мили в бодром темпе
короткие забеги на 150 м (4 раза)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 5–9 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача — как
следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно
наращивая скорость, чтобы
последнюю милю бежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему
телу то, что ему сегодня
нужно.
НЕДЕЛЯ 9:
ИНТЕНСИВНОЕ
РАЗВИТИЕ Сейчас твоя физическая форма
отличается от той, которая была в
начале программы. Пора стать
еще сильнее, еще быстрее и еще
спортивнее. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость и
бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 10 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)4 х 100 м в темпе для мили
1 км в темпе для 5 км
400 м в темпе для 10 км
4 х 100 м в темпе для мили
400 м в темпе для 10 км
1 км в темпе для 5 км4 х 100 м в темпе для
мили с разворотами
90 секунд восстановления
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 16 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)Пробеги 5 миль в бодром темпе.
Увеличивай темп при подъеме по
склону холмов, которые встретятся
на пути, но если ты бежишь по
ровной плоскости, увеличивай
темп на 60 секунд каждые 5 минут.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 5–9
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили
к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 10:
ИНТЕНСИВНАЯ
ПОДГОТОВКА На этой неделе мы переходим от
базового бега и основных
упражнений к подготовке к забегу.
Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и бег
на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее и
сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 9 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)16 x 200 м, чередуя темп для мили
и темп для 5 км.90 сек на восстановление после
каждого отрезка 200 м
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 18 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх и вниз по холму
9 раз.Добравшись до вершины холма,
не останавливайся, а беги еще
20 секунд.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 5–9 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость постепенно:
пусть первая миля будет самой
медленной, а последняя —
самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную пробежку
на несколько миль,
выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 11:
БЕГИ УВЕРЕННЕЕ У тебя все получилось. Длинные
пробежки. Бег на скорость
Прогрессивный бег. Пора уверенно
пробегать эти мили. Ты можешь
менять последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не занимайся
бегом на скорость и бегом на
выносливость два дня подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее и
сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 8 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)2 х 200 м в темпе для мили 800 м: 600
м в темпе для 5 км, затем 200 м в
темпе для мили 400 м а темпе для 5
км 800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км 2 х 200 м в
темпе для мили60 секунд на восстановление после
отрезков 200 м. 2 минуты на
восстановление после
остальных отрезков.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 14 МИЛЬЭто самая длинная пробежка недели.
Пробеги эту дистанцию в ровном
темпе, чтобы развить выносливость
для забега.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 миля в темпе для 10 км
400 м в темпе для мили
800 м в темпе для 5 кмПосле каждого отрезка 3 минуты
на восстановление.Повтори серию 2 раза.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 5–9 миль. Начни
медленнои постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC
или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно
наращивая скорость,
чтобы последнюю милю
бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 12:
СУПЕРСКОРОСТЬ С каждой неделей ты становишься
все быстрее. Пора увеличить
скорость настолько, насколько это
возможно. На этой неделе мы будем
работать над развитием скорости и
силы. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но
не ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 7 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для мили2 мин на восстановление
после каждого отрезка.
Повтори серию 4 раза.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 18 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю.Сосредоточься на поддержании
темпа, а не на пройденных
километрах. Постарайся
держать темп на 60–90 секунд
медленнее, чем нужно
для забега.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)1 миля в бодром темпе
2 мин на восстановление
Последовательность фартлека:
1 мин в быстром темпе, 30 сек в
легком темпе
2 мин в быстром, 1 мин в легком темпе
3 мин в быстром, 1,5 в легком темпе
3 мин в быстром, 1,5 мин в легком темпе
2 мин в быстром, 1 мин в легком темпе
1 мин в быстром, 30 сек в легком темпе
2 мин на восстановление
1 миля в бодром темпе
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 5-9
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили к
последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные
пробежкитак же важны, как
бег наскорость и
выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на2–5 миль. Начни
медленно и понемногу
наращивай скорость, чтобы
последнюю милю пробежать
быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную
пробежку на несколько
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай своему
телу то, что ему сегодня
нужно.
НЕДЕЛЯ 13:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД На этой неделе у тебя есть
отличная возможность увидеть
атлета, которым ты станешь в
будущем. Будь атлетом уже
сейчас. Прибавь скорость и
попробуй добиться большего —
теперь ты это можешь.
Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание тренировки
N+TC. ОСТАЛОСЬ: 6 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
800 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 сек на восстановление
400 м в темпе для 10 км, 2 мин на восстановление
800 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 мин на восстановление
600 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 мин на восстановление
400 м в темпе для 5 км, 45 сек на восстановление
200 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 14 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню
забега.Ты уже почти у цели. Последние
шесть недель тренировок следи
за своим средним темпом на
разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
короткие забеги на 100 м (6 раз)2 минуты отдыха после каждого
отрезка.
30 сек отдыха между короткими
забегами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 5–9 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой
медленной, а последняя —
самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 14:
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ Ты в хорошей форме и можешь
выполнить любую тренировку.
Мили начнут мчаться быстрее.
Оцени свой прогресс. Ты можешь
менять последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не ставь бег
на скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 5 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)300 м в темпе для мили, 45 сек на
восстановление
400 м в темпе для 5 км, 2 мин на
восстановление
500 м в темпе для 5 км, 2 мин на
восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 мин на
восстановление
500 м в темпе для 5 км, 2 мин на
восстановление
400 м в темпе для 5 км, 2 мин на
восстановление
300 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ – 20–22 МИЛИПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую
длинную пробежку за неделю.Последние пять недель тренировок
следи за своим средним темпом на
разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)4 мили прогрессивного бега в среднем
бодром темпе.короткие пробежки по 100 м (8 раз)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 5–9 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 15:
НА ПИКЕ На этой неделе интенсивность
твоих тренировок достигнет
предела. Приготовься как
следует работать и уставать —
и получать удовольствие. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не ставь
бег на скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и стать
еще быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 4 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Пробеги 6–8 миль: для
каждой мили чередуй
бодрый и марафонский
темп. Затем 2 мин на
восстановление
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 16 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить
тело и разум ко дню забега.Ты уже на полпути к цели.
Последние четыре недели
тренировок следи за своим
средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет
важной составляющей успеха
в день забега.
СКОРОСТЬ (ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ)Выполни прогрессивную пробежку
на 9 миль. Снижай темп так,
чтобы последние 4 мили
бежать в бодром темпе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 5-9
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой мили
к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC
или устрой себе
выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные пробежки
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль.Начни медленно и
понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 16:
ОТТАЧИВАЙ
КАЖДЫЙ ШАГ Ты не просто тренируешься. Ты
оттачиваешь мастерство. На
этой неделе скорость станет выше,
но восстановлению нужно посвящать
еще больше времени. Теперь бег и
восстановление выйдут на
качественно новый уровень. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 3 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Пробеги 1 милю: чередуй 200 м
в бодром темпе, затем 200 м в
темпе для мили. Затем 4 минуты на
восстановление.Пробеги 1 200 м: 200 м в бодром
темпе, затем 200 м в темпе для
мили. 3 минуты на восстановление.Пробеги 800 м: 200 м в бодром
темпе, затем 200 м в темпе для
мили. 2 мин на восстановление.Пробеги 400 м: 200 м в бодром темпе,
затем 200 м в темпе для мили.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 12 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Последние три недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх по склону 2 минуты
— лучше всего 90 секунд вверх и
30 секунд по вершине. Повтори 6 раз.Если поблизости нет холма, выполни
2-минутную прогрессивную пробежку,
меняя темп 10-километровой
дистанции на темп для мили, и
повтори пробежку 6 раз.И на холме, и на ровной поверхности
устраивай между отрезками
полноценный отдых.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов,
пробежав 5–9 миль, чтобы как
следует восстановиться.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на
прогрессивную
пробежку на
несколько миль,
выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 17:
ПОДДЕРЖИВАЙ
БОЕГОТОВНОСТЬ Тренировки окончены. Теперь
пора перейти к поддержанию
физической формы. Общее
напряжение сказывается на
твоей форме, поэтому важно
сконцентрироваться на сне,
восполнении потери жидкости,
правильном питании и развлечениях.
Ты можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не ставь бег на скорость
и бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 2 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)4 х 200 м в темпе для мили
2 х 400 м в темпе для 10 км
4 х 200 м в темпе для 5 км
2 х 400 м в темпе для 10 км
4 х 200 м в темпе мили60 секунд на восстановление
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум ко дню
забега.Последние две недели тренировок
следи за своим средним темпом на
разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1,5 мили восстановительного бегакороткие забеги на 100 м (2 раза)
1 км в бодром темпе
короткие забеги на 100 м (2 раза)
1 км в бодром темпе1,5 мили восстановительного бега
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку на
5–9 миль. Начни медленно
и постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль,постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 18:
СТАРТ У тебя получилось. На этой неделе беги
с силой и уверенно. Используй все свои
знания и полученные навыки. Финишная
прямая уже ждет тебя. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но не
занимайся бегом на скорость и бегом на
выносливость два дня подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 1 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)2 х 200 м в темпе для мили
2 х 400 м в темпе для 5 км
800 м в темпе для 10 км
2 х 400 м в темпе для марафона
2 х 200 м в темпе для мили2 минуты на восстановление
после каждого отрезка.
ДЕНЬ ЗАБЕГА — МАРАФОНУ тебя получилось. На этой
неделе беги ссилой и уверенно.
Используй все свои знания и
полученные навыки. Финишная
прямая уже ждет тебя.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)2 мили восстановительного бега
короткие забеги по 100 м (8 раз)
1 миля восстановительного бега
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 5–9
восстановительных
миль. Постепенно наращивай
скорость от первой мили к\
последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению.
Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 3)Восстановительные
пробежки так же важны,
как бег на скорость и
выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай
скорость,чтобы последнюю
милюпробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Отправляйся на прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни тренировку N+TC
или просто устрой себе
выходной. Дай своему телу
то, что ему сегодня нужно.
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и выносливее, а благодаря возможностям дел