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NRC: МОЩНОЕ НАЧАЛО

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МОЩНОЕ НАЧАЛО ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ТРЕНИРОВКИ С ТРЕНЕРОМ ДЖОНОМ СМИТОМ

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УЛУЧШИ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ Неважно, на какой дистанции ты занимаешься, марафон или полумарафон, программа тренера Смита
поможет тебе улучшить физическую форму, развив силу, равновесие и подвижность.

ПРОСТО И ДЕЙСТВЕННО Простые методы доступны
новичкам и популярны среди профессионалов.

ОТЛИЧНАЯ ФОРМА НА ВСЕХ УРОВНЯХ Тренер Джон Смит учит
спортсменов бегать, задействуя ресурсы всего тела.

СОЧЕТАЙ СО СВОЕЙ ТРЕНИРОВКОЙ Используй эту программу как отдельную тренировку или добавь
в качестве дополнения до или после пробежки.

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КАК РАБОТАЕТ ЭТА ПРОГРАММА Тренировка организована для четырех областей твоего тела, которые прорабатываются
целенаправленно для улучшения твоих беговых качеств.

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Улучшай осанку и
тренируй дыхание.

Тренируй устойчивость,
контроль и равновесие.

Источник силы и
продвижения вперед.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

КОРПУС

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

НОГИ

От того, насколько развиты мышцы этих зон,
зависит каждое твое приземление и толчок.

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МОЖНО НАЧАТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ Начни сегодня Загрузи программу и используй
инструменты ниже для оптимальной тренировки.

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Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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