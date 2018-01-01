НАЙДИ БАЛАНС Каждая карточка представляет собой одну тренировку, семь тренировок в неделю. Ты
можешь менять последовательность пробежек, но не занимайся бегом на скорость и/или
выносливость два дня подряд и придерживайся рекомендованной дистанции.
НЕДЕЛЯ 1:
СТАРТ На этой неделе ты начинаешь свой
путь с серии пробежек и легких
упражнений, которые познакомят тебя
с программой. Ты можешь менять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но не
занимайся бегом на скорость и бегом
на выносливость два дня подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее и
сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 14 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)800 м в темпе для 10 км
800 м в бодром темпе
800 м в темпе для 5 км
800 м в бодром темпе
400 м в темпе для мили
800 м в бодром темпе 200 м
в темпе для мили (2x)
800 м в бодром темпе90 секунд восстановления
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4 МИЛИЭто самая длинная пробежка недели.
Пробеги эту дистанцию в ровном темпе,
чтобы развить выносливость для забега.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к большим
дистанциям. Не уделяй слишком
много внимания скорости, беги в
комфортном темпе. После пробежки
посмотри свои показатели в
приложении Nike+ Running —
они станут ориентиром
для будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)Выполни эту интервальную пробежку
на время, чередуя очень быстрый и
спокойный темп без остановок.1 мин спокойный темп, 1 мин
быстрый темп
2 мин спокойный, 2 мин быстрый
3 мин спокойный, 3 мин быстрый
1 мин спокойный, 1 мин быстрый
2 мин спокойный, 2 мин быстрый
3 мин спокойный, 3 мин быстрый
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Цель сегодняшней
пробежки на 2-5 миль—
восстановить тебя после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально всего.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься.
Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
какую-нибудь
тренировку N+TC
или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные мили
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или
просто устрой себе
выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 2:ХОРОШИЕ
ПРИВЫЧКИ Пора завести новые привычки.
На этой неделе особое внимание
уделяется стилю и основам
тренировок. В дни тренировки
работай над развитием
выносливости и правильного
темпа. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и стать
еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 13 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 метров, чередуя скорость для
10-километровой дистанции и
скорость для 5-километровой
дистанции. (16 раз)После каждого отрезка 400 м
восстанавливайся по 2 минуты.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 4 МИЛИСамая длинная пробежка. Пробеги
эту дистанцию в ровном темпе, чтобы
подготовить разум и тело к забегу.Тебе уже удалось много достичь.
Теперь начни уделять больше
внимания темпу, а не расстоянию.
Постарайся держать темп
на 60–90 секунд медленнее, чем
нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Беги вверх по склону холма в темпе
для мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз.Беги вверх по склону холма в темпе
для 5 км в течение 60 секунд.
Повтори 6 раз.Беги вверх по склону холма в темпе
для мили в течение 25 секунд.
Повтори 6 раз.Между отрезками беги трусцой
вниз по склону.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первого
километра к последнему.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные мили
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную
пробежку на несколько
миль, выполни какое-нибудь
упражнение N+TC или просто
устрой себе выходной.
Дай своему телу то,
что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 3:
РАБОТА НАД
РИТМОМ На третьей неделе тренировок
ты начнешь ощущать
ритмичность бега. Секрет
правильного бега заключается в
постоянстве. Можно изменять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не ставь бег на скорость и
бег на выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 12 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
500 м в темпе для 5 км
500 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для мили (5 раз)90 секунд на восстановление
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬРегулярный бег на такую
дистанцию поможет подготовиться
к забегу физически и морально.В первые недели занятий цель
пробежки — приучить тело к
большим дистанциям. Не уделяй
слишком много внимания скорости,
беги в удобном темпе. После
пробежки посмотри свои показатели
в приложении Nike+ Running —
они станут ориентиром для
будущих пробежек.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)100 м забег (8x)
1200 м в темпе для 10 км (2x)
1200 м в темпе марафона (1x)
1200 м в темпе для 10 км (2x)
100 м забег (8x)3 минуты восстановления после
каждого отрезка.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой себе
выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, сделай
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 4:
УЧИСЬ
КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ На этой неделе тренировка может
потребовать от тебя физического и
психологического напряжения.
Концентрируйся на том, что делаешь
в данный момент и заранее
готовься к следующей
тренировке. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость и
бегом на выносливость два дня подряд
и придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 11 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе мили (4x)
400 м в темпе для 5 км
200 м в темпе мили (4x)
400 м в темпе для 5 км
200 м в темпе мили (4x)
400 м в темпе для 5 км100 м с разворотами (4х)
60 секунд восстановление после 200 с
2 минуты восстановление после 400 с
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬСамая длинная пробежка. Пробеги
эту дистанцию в ровном темпе,
чтобы подготовить разум и
тело к забегу.Тебе уже удалось много достичь.
Теперь начни уделять больше
внимания темпу, а не
расстоянию. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)Короткие забеги на 150 м (4x)
3 мили в бодром темпе
Короткие забеги на 150 м (4x)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься.
Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или
просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней
пробежки на 2-5 миль—
восстановить тебя после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально всего.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или
просто устрой себе
выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 5:
УКРЕПЛЕНИЕ Предыдущие тренировки очень
хорошо сказались на твоей форме.
На этой неделе ты проверишь
себя, выполнив больше упражнений
на развитие силы. Можно изменять
последовательность тренировок в
соответствии с твоим графиком, но не
ставь бег на скорость и бег на
выносливость подряд и
придерживайся рекомендованных
дистанций. Чтобы дополнить
программу и стать еще быстрее
и сильнее, добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 10 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)100 м в темпе мили (4x)
1000 м в темпе для 5 км
400 м в темпе для 10 км
100 м в темпе мили (4х)
400 м в темпе для 10 км
1000 м в темпе для 5 км(х 4) 100 метров в темпе мили
с разворотами 90 секунд
восстановления
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬРегулярный бег на такую
дистанцию поможет подготовиться
к забегу физически и морально.Уделяй больше внимания
темпу, а не
расстоянию. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)Пробеги 4 мили в бодром темпе.
Увеличивай темп при подъеме по
склону холмов, которые встретятся
на пути, но если ты бежишь по
ровной плоскости, увеличивай
темп на 60 секунд каждые 5 минут.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные мили
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, сделай
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 6:
РАЗВИТИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ Тебе удалось увеличить свою
выносливость. На этой неделе
мы найдем ей применение. Тебя
ждут более длинные отрезки и
более длинная дистанция. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом
на скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 9 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)16 x 200 м, чередуя темп мили
и темп для 5 км.После каждого отрезка 200 м
восстанавливайся по 90 секунд.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Уделяй больше внимания
темпу, а не расстоянию.
Постарайся держать темп
на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх и вниз по холму 9 раз.Достигнув вершины холма,
не останавливайся, а беги еще
20 секунд.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль.
Начни медленно и
постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную
пробежку на несколько
миль, выполни
какое-нибудь упражнение
N+TC или просто устрой
себе выходной. Дай
своему телу то, что
ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 7:
НАРАЩИВАЙ
СКОРОСТЬ На этой неделе ты попробуешь
привыкнуть к дискомфорту.
Поэкспериментируй с темпом и
найди пределы своих возможностей
скорости. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 8 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе для мили (2x)
800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м а темпе для 5 км
800 м: 600 м в темпе для 5 км,
затем 200 м в темпе для мили
400 м в темпе для 5 км
200 м в темпе для мили (2x)60 секунд на восстановление после
отрезков 200 м.
2 минуты на восстановление после
остальных отрезков.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬЭто самая длинная пробежка
недели. Пробеги эту дистанцию
в ровном темпе, чтобы развить
выносливость для забега.Уделяй больше внимания темпу,
а не расстоянию. Постарайся
держать темп на 60–90 секунд
медленнее, чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 миля в темпе для 10 км
400 м в темпе для мили
800 м в темпе для 5 кмПосле каждого отрезка делай
3 минуты восстановленияПовтори серию 2x.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после всех
трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься.
Пробеги несколько
восстановительных
миль, выполни
какую-нибудь
тренировку N+TC
или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Цель сегодняшней
пробежки на 2-5 миль—
восстановить тебя после
последней тренировки.
Постепенно наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать
максимально всего.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни N+TC или просто
устрой себе выходной.
Дай своему телу то, что
ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 8:
ИНТЕНСИВНАЯ
ПОДГОТОВКА На этой неделе мы переходим
от базового бега и основных
упражнений к подготовке
к забегу. Ты можешь менять
последовательность тренировок
в соответствии с твоим графиком,
но не занимайся бегом на скорость
и бегом на выносливость два дня
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 7 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)400 м в темпе для 10 км
400 м в темпе для 5 км (2x)
400 м в темпе для мили2 минуты восстановления после каждого
отрезка. Повтори серию 4x.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Уделяй больше внимания темпу, а
не расстоянию. Постарайся держать
темп на 60–90 секунд медленнее,
чем нужно для забега.
СКОРОСТЬ (ФАРТЛЕК)1 миля в бодром темпеПоследовательность фартлека:
1 минута в сложном темпе, 30 секунд в
легком темпе
2 минуты в сложном темпе, 1 минута в
легком темпе
3 минуты в сложном темпе, 1,5 минуты
в легком темпе
3 минуты в сложном темпе, 1,5 минуты
в легком темпе
2 минуты в сложном темпе, 1 минута
в легком темпе
1 минута в сложном темпе, 30 секунд
в легком темпе
1 миля в бодром темпе
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку
N+TC или устрой себе
выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные мили так
же важны, как бег на скорость
и выносливость. Сегодня
попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни какое-нибудь
упражнение N+TC или
просто устрой себе
выходной. Дай своему
телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 9:
СУПЕРСКОРОСТЬ С каждой неделей ты
становишься все быстрее. Пора
увеличить скорость настолько,
насколько это возможно. На этой
неделе мы будем работать над
развитием скорости и силы. Можно
изменять последовательность
тренировок в соответствии с
твоим графиком, но не ставь бег на
скорость и бег на выносливость
подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и
стать еще быстрее и сильнее, добавь
в расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 6 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе для мили, 45 секунд на восстановление
800 м в темпе для 10 км, 2 минуты на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 секунд на восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 минуты на восстановление
200 м в темпе для мили, 45 секунд на восстановление
400 м в темпе для 10 км, 2 минуты на восстановление
800 м в темпе для 5 км, 45 секунд на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 минуты на восстановление
600 м в темпе для 5 км, 45 секунд на восстановление
200 м в темпе для мили, 2 минуты на восстановление
400 м в темпе для 5 км, 45 секунд на восстановление
200 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить тело
и разум ко дню забега.Ты уже на полпути к цели. Последние
шесть недель тренировок следи за
своим средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение темпа и
дистанции станет важной
составляющей успеха
в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
1 км в темпе для 10 км
1 км в бодром темпе
короткий забег на 100 м (6 раз)2 минуты отдыха после каждого
отрезка. 30 секунд отдыха между
короткими забегами.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай своему
телу необходимый отдых:
пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько
простых миль, сделай
тренировку N+TC или
устрой себе выходной.
НЕДЕЛЯ 10:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД На этой неделе у тебя есть
отличная возможность увидеть атлета,
которым ты станешь в будущем. Будь
атлетом уже сейчас. Прибавь скорость
и попробуй добиться большего —
теперь ты это можешь. Ты можешь
менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом
на скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 5 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)300 м в темпе для мили, 45 сек восстановление
400 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
500 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
600 м в темпе для 10 км, 2 мин восстановление
500 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
400 м в темпе для 5 км, 2 мин восстановление
300 м в темпе для мили
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 10 МИЛЬПодготовь себя к дистанции забега,
выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Последние пять недель тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (БОДРЫЙ ТЕМП)4 мили прогрессивного бега в среднем
бодром темпе.100-метровые пробежки (8x)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после
всех трудов, выполнив
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно
и постепенно наращивай
темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или просто
устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать 2–5
миль, постепенно наращивая
скорость, чтобы последнюю
милю бежать максимально
быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни какую-нибудь
тренировку N+TC или
просто устрой себе выходной.
Дай своему телу то,
что ему сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 11:
НА ПИКЕ На этой неделе интенсивность
твоих тренировок достигнет предела.
Приготовься как следует работать и
уставать — и получать удовольствие.
Ты можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом на
скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу
и стать еще быстрее и сильнее,
добавь в расписание
тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 4 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Начни занятие с пробного забега на 2
мили в темпе забега. После 2 миль
выдели 10 минут на восстановление.Выполняй последовательность:
200 метров в темпе для 10 км темпе
200 метров в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
200 метров в темпе для 10 км
200 метров в темпе для 5 км
200 метров в темпе для мили
10 минут на восстановление после 2 миль
60 секунд на восстановление между
отрезками в 200 метров
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 11 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно пробегать
эту дистанцию, это поможет тебе
подготовить тело и разум
ко дню забега.Ты уже на полпути к цели. Последние
четыре недели тренировок следи за
своим средним темпом на разных
дистанциях. Соотношение темпа
и дистанции станет важной
составляющей успеха в
день забега.
СКОРОСТЬ (ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГ)Пробеги сегодня 6 миль.
Первые 3 мили беги в темпе
восстановительного бега.
Последние 3 мили беги в
самом быстром бодром темпе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся на
правильном восстановлении
после последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительных миль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные мили
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно
и понемногу наращивай
скорость, чтобы последнюю
милю пробежать быстрее,
чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Дай своему телу
необходимый отдых:
пробеги несколько простых
миль, сделай тренировку
N+TC или устрой себе
выходной.
НЕДЕЛЯ 12:
ОТТАЧИВАЙ
КАЖДЫЙ ШАГ Ты не просто тренируешься.
Ты оттачиваешь мастерство.
На этой неделе скорость увеличится,
но и восстановлению нужно посвятить
еще больше времени. Теперь бег и
восстановление выйдут на
качественно новый уровень. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом
на скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций.
Чтобы дополнить программу и стать
еще быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 3 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)Пробеги 1 милю:
чередуй отрезки по 200 м
в бодром темпе и 200 м в
темпе для мили. Затем сделай
4 минуты восстановления.Пробеги 400 метров: 200 метров
в бодром темпе, затем 200 метров
в темпе для мили. 2 минуты
восстановления.Пробеги 400 метров:
200 метров в бодром темпе,
затем 200 метров в темпе для мили.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 8 МИЛЬПодготовь себя к дистанции
забега, выполнив самую длинную
пробежку за неделю.Последние три недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ХОЛМЫ)Пробеги вверх по склону 2 минуты —
лучше всего 90 секунд вверх и 30
секунд по вершине. Повтори 6 раз.Если поблизости нет холма, выполни
2-минутную прогрессивную пробежку,
меняя темп 10-километровой
дистанции на темп мили, и
повтори пробежку 6 раз.И на холме, и на ровной
поверхности устраивай между
отрезками полноценный отдых.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Добейся сегодня
максимальных результатов:
пробеги 2–5 миль, чтобы
сделать восстановление
максимально эффективным.
Наращивай скорость
постепенно: пусть первая
миля будет самой медленной,
а последняя — самой быстрой.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Совет: восстановись,
выполнив прогрессивную
пробежку на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную
пробежку на несколько
миль, выполни какое-нибудь
упражнение N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 13:
ПОДДЕРЖИВАЙ
БОЕГОТОВНОСТЬ Тренировки окончены. Теперь пора
перейти к поддержанию физической
формы. Общее напряжение
сказывается на твоей форме,
поэтому важно сконцентрироваться
на сне, восполнении потери жидкости,
правильном питании и развлечениях.
Ты можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом
на скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 2 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе для мили (4x
400 м в темпе для 10 км (2x)
200 м в темпе для 5 км (4x)
400 м в темпе для 10 км (2x)
200 м в темпе для мили (4x)60 секунд восстановления
после каждого отрезка.
ВЫНОСЛИВОСТЬ — 6 МИЛЬЕсли ты будешь регулярно
пробегать эту дистанцию, это
поможет тебе подготовить тело и
разум ко дню забега.Последние две недели тренировок
следи за своим средним темпом
на разных дистанциях. Соотношение
темпа и дистанции станет важной
составляющей успеха в день забега.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)1,5 мили восстановительного бега100 м забег (2x)
1000 м в бодром темпе
100 м забег (2x)
1000 м в бодром темпе1,5 мили восстановительного бега
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Восстановись после
всех трудов, выполнив
прогрессивную пробежку
на 2–5 миль. Начни
медленно и постепенно
наращивай темп.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Расслабься. Пробеги
несколько восстановительных
миль, выполни тренировку
N+TC или просто устрой
себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Сегодня твоя задача —
как следует восстановиться.
Попробуй пробежать
2–5 миль, постепенно
наращивая скорость, чтобы
последнюю милю бежать
максимально быстро.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
НЕДЕЛЯ 14:
СТАРТ У тебя получилось. На этой неделе
беги с силой и уверенно. Используй
все свои знания и полученные навыки.
Финишная прямая уже ждет тебя. Ты
можешь менять последовательность
тренировок в соответствии с твоим
графиком, но не занимайся бегом
на скорость и бегом на выносливость
два дня подряд и придерживайся
рекомендованных дистанций. Чтобы
дополнить программу и стать еще
быстрее и сильнее, добавь в
расписание тренировки N+TC. ОСТАЛОСЬ: 1 НЕД.
СКОРОСТЬ (ТРЕК)200 м в темпе для мили (2x)
400 м в темпе для 5 км (2x)
800 м в темпе для 10 км
400 м в темпе марафона (2x)
200 м в темпе для мили (2x)2 минуты восстановления
после каждого отрезка.
ЗАБЕГ 15 КМУ тебя получилось. На этой
неделе беги ссилой и уверенно.
Используй все свои знания и
полученные навыки. Финишная
прямая уже ждет тебя.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 1)Сконцентрируйся
на правильном
восстановлении после
последней тренировки.
Достаточно будет 2–5
восстановительныхмиль.
Постепенно наращивай
скорость от первой
мили к последней.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 2)Посвяти этот день
восстановлению. Дай
своему телу необходимый
отдых: пробеги несколько
восстановительных миль,
выполни тренировку N+TC
или устрой себе выходной.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 3)Восстановительные мили
так же важны, как бег на
скорость и выносливость.
Сегодня попробуй выполнить
прогрессивную пробежку на
2–5 миль. Начни медленно и
понемногу наращивай скорость,
чтобы последнюю милю
пробежать быстрее, чем первую.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
(ВАРИАНТ 4)Выполни прогрессивную
пробежку на несколько миль,
выполни какое-нибудь
упражнение N+TC или просто
устрой себе выходной. Дай
своему телу то, что ему
сегодня нужно.
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB Приложение не просто отслеживает твои пробежки, но и делает их эффективнее. Программы от тренеров помогут тебе стать быстрее
и выносливее, а благодаря возможностям делиться достижениями и отслеживать прогресс ты сможешь устанавливать новые рекорды.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУНБег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна, просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ.Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужнытело, разум и способность не сдаваться.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬИногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда —открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ.Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважениеможно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ.Регулярная и упорная работа превращает наши недостаткив достоинства.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИНе каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, нокаждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ.Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы.Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.