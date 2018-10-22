СКОРОСТЬ (ТРЕК)

200 метров в темпе для мили (2x)

Раздели 800 метров на интервалы:

беги первые 600 метров в темпе для 5 км,

последние 200 метров в темпе для мили

400 метров в темпе для 5 км

Раздели 800 метров на интервалы:

беги первые 600 метров в темпе для 5 км,

последние 200 метров в темпе для мили

400 метров в темпе для 5 км