ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Тренировки на стадионе — это уже серьезно. Это не самая легкая тренировка из всех, но ты справишься. Тебе нужно

бежать на максимальной скорости в течение короткого времени, затем восстановить силы, а потом выйти на большую

скорость, чем была до этого.

