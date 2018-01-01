ПРОБЕЖКА 9:
ШТУРМ НОВОЙ ДИСТАНЦИИМЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТЫ ТЕПЕРЬ СИЛЬНЕЕ. ОТКУДА?
Стало ясно, что мы готовы к бегу на стадионе. Все верно, это кольцо в 400 метров —
для настоящих бегунов. И ты — среди них. Просто надень кроссовки и поверь в себя.
На стадионе ты найдешь свою скорость.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТТренировки на стадионе — это уже серьезно. Это не самая легкая тренировка из всех, но ты справишься. Тебе нужно
бежать на максимальной скорости в течение короткого времени, затем восстановить силы, а потом выйти на большую
скорость, чем была до этого.
ТРЕНИРОВКАРазогрей мышцы, пробежав 2 круга по стадиону в спокойном темпе. Сделай растяжку. Пробеги 200 метров на
максимальной скорости, а потом пройди или пробеги в спокойном темпе еще 200 метров, чтобы отдохнуть.
Повтори чередование 6 раз, Еще пробеги 2 круга по стадиону в расслабленном темпе.
СОВЕТЕсли у тебя нет возможности заниматься на стадионе, найди подходящее место, где можно сделать разминку
(пробежку в течение 5 минут в спокойном темпе), растяжку, и пробежку в течение 1 минуты на максимальной
скорости, затем 1 минуты в спокойном темпе для восстановления. Повтори чередование 6 раз. а затем заверши
тренировку 5-минутной пробежкой в спокойном темпе.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: РОЖДЕНИЕ БЕГУНАПовторяй за нами: «Я бегун».Сегодня твоя задача — порадоваться
своим достижениям и устроить пробежку в свободном стиле.