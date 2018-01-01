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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ПРОБЕЖКА 9 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 9:
ШТУРМ НОВОЙ ДИСТАНЦИИ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ТЫ ТЕПЕРЬ СИЛЬНЕЕ. ОТКУДА?

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Стало ясно, что мы готовы к бегу на стадионе. Все верно, это кольцо в 400 метров —
для настоящих бегунов. И ты — среди них. Просто надень кроссовки и поверь в себя.
На стадионе ты найдешь свою скорость.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Тренировки на стадионе — это уже серьезно. Это не самая легкая тренировка из всех, но ты справишься. Тебе нужно
бежать на максимальной скорости в течение короткого времени, затем восстановить силы, а потом выйти на большую
скорость, чем была до этого.

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ТРЕНИРОВКА Разогрей мышцы, пробежав 2 круга по стадиону в спокойном темпе. Сделай растяжку. Пробеги 200 метров на
максимальной скорости, а потом пройди или пробеги в спокойном темпе еще 200 метров, чтобы отдохнуть.
Повтори чередование 6 раз, Еще пробеги 2 круга по стадиону в расслабленном темпе.

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СОВЕТ Если у тебя нет возможности заниматься на стадионе, найди подходящее место, где можно сделать разминку
(пробежку в течение 5 минут в спокойном темпе), растяжку, и пробежку в течение 1 минуты на максимальной
скорости, затем 1 минуты в спокойном темпе для восстановления. Повтори чередование 6 раз. а затем заверши
тренировку 5-минутной пробежкой в спокойном темпе.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: РОЖДЕНИЕ БЕГУНА Повторяй за нами: «Я бегун».Сегодня твоя задача — порадоваться
своим достижениям и устроить пробежку в свободном стиле.

СМОТРИ ТАКЖЕ: КАК СТАТЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ Мы уже пробовали бежать с максимальной скоростью. Пришло время
усложнить задачу. Эти советы помогут тебе поддерживать скорость.

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