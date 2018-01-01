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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! ПРОБЕЖКА 7 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 7:
БЕГИ ИЗО
ВСЕХ СИЛ СЕГОДНЯ ТЕБЯ ЖДУТ НАСТОЯЩИЕ ОТКРЫТИЯ.

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Чтобы найти внутреннюю силу и свободу для невероятных достижений, нужно
почувствовать в себе природную мощь и убрать все ограничения. Ничто не
сможет тебя остановить. Сегодня мы задействуем весь твой потенциал и
откроем скорость, скрытую в тебе. Никаких сомнений — это будет здорово.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Как ты уже знаешь, фартлек — это тренировка с чередованием скоростей в течение одной пробежки.
Как и в пробежке 2, сегодня тебе потребуется переходить с одной скорости на другую, постепенно
приучая тело к разным темпам.

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ТРЕНИРОВКА Начни с энергичного и интенсивного бега в течение 1 минуты. Затем сделай перерыв на 1 минуту, чтобы
восстановиться (ты можешь пробежаться в спокойном темпе или же остановиться и восстановить
дыхание, — дальше тебе понадобится продолжить тренировку во всю силу). Повтори 5 раз.

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СОВЕТ Не бойся бежать быстрее. Ты можешь бежать изо всех сил. Конечно, ты можешь почувствовать
усталость после такого интенсивного бега, но скорость заложена в нас самой природой,
и бег на скорости только укрепит твое тело. Просто расслабься, почувствуй свое тело
— и беги, беги так быстро, как только можешь.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: ПОКОРИТЕЛЬ ДИСТАНЦИЙ И снова пришло время длительной пробежки. Все верно,
тебе предстоит покорить парочку километров. Эта
дистанция — твоя контрольная точка.

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ: ОБРАТИ СВОИ ВОПРОСЫ В ЗНАНИЯ Что такое бег? Сейчас мы ответим на несколько
наиболее часто задаваемые вопросы,
которые могли возникнуть и у тебя.

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