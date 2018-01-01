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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! ПРОБЕЖКА 6 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 6:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ДАТЬ ТЕЛУ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВИТЬСЯ.

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После интенсивного бега в гору нет ничего приятнее пробежки по простой ровной
дороге, правда? Сегодня ты можешь расслабиться — тебя ждет еще один день
восстановительного бега. Можешь немного поэкспериментировать с темпом
пробежки, но главная цель сегодня — восстановление сил организма.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Чаще всего ты будешь выполнять именно восстановительные пробежки. Каждая из этих простых, спокойных
тренировок не только помогает восстановиться после интенсивных занятий, но и закаляет тебя для
последующих пробежек. Дистанция сегодняшней пробежки будет измеряться не в милях, а в километрах.

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ТРЕНИРОВКА Выбери в приложении Nike+ Running параметр «КМ» и начни пробежку протяженностью 3 километра. Первый
километр нужно пробежать спокойно и расслабленно, постепенно увеличивая скорость с каждым километром.

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СОВЕТ Восстановительные пробежки будут еще эффективнее, если ты по мере приближения финиша ты будешь
бежать интенсивнее, чем на старте. Чтобы узнать свою скорость на каждом из километров пробежки,
поверни телефон с приложением Nike+ Running горизонтально.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: БЕГИ ИЗО ВСЕХ СИЛ Чтобы найти внутреннюю силу и свободу для невероятных
достижений, нужно почувствовать в себе
природную мощь и убрать все ограничения

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ: ВСЕ БЕГУНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИ Ты теперь уже не просто любитель бега. Ты атлет. Узнай,
почему кросс-тренинг — отличный вариант для дня отдыха.

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