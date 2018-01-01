ПРОБЕЖКА 6:
ВОССТАНОВЛЕНИЕГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ДАТЬ ТЕЛУ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВИТЬСЯ.
После интенсивного бега в гору нет ничего приятнее пробежки по простой ровной
дороге, правда? Сегодня ты можешь расслабиться — тебя ждет еще один день
восстановительного бега. Можешь немного поэкспериментировать с темпом
пробежки, но главная цель сегодня — восстановление сил организма.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТЧаще всего ты будешь выполнять именно восстановительные пробежки. Каждая из этих простых, спокойных
тренировок не только помогает восстановиться после интенсивных занятий, но и закаляет тебя для
последующих пробежек. Дистанция сегодняшней пробежки будет измеряться не в милях, а в километрах.
ТРЕНИРОВКАВыбери в приложении Nike+ Running параметр «КМ» и начни пробежку протяженностью 3 километра. Первый
километр нужно пробежать спокойно и расслабленно, постепенно увеличивая скорость с каждым километром.
СОВЕТВосстановительные пробежки будут еще эффективнее, если ты по мере приближения финиша ты будешь
бежать интенсивнее, чем на старте. Чтобы узнать свою скорость на каждом из километров пробежки,
поверни телефон с приложением Nike+ Running горизонтально.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: БЕГИ ИЗО ВСЕХ СИЛЧтобы найти внутреннюю силу и свободу для невероятных
достижений, нужно почувствовать в себе
природную мощь и убрать все ограничения