ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Чаще всего ты будешь выполнять именно восстановительные пробежки. Каждая из этих простых, спокойных

тренировок не только помогает восстановиться после интенсивных занятий, но и закаляет тебя для

последующих пробежек. Дистанция сегодняшней пробежки будет измеряться не в милях, а в километрах.