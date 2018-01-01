Теперь, когда ты начинаешь постепенно осваиваться в мире бегового спорта, настала пора

поговорить о необходимой для занятий экипировке. Если ты будешь разбираться в новых технологиях и разработках,

то ты с легкостью сможешь подобрать себе нужные аксессуары для тренировок, чтобы выглядеть и чувствовать себя замечательно.

ДАВАЙ ПРИСТУПИМ!

Ты уже догадываешься, с чего мы начнем. Мы ведь Nike. Конечно, сначала мы поговорим об обуви. Мы

не можем поступить иначе. Безусловно, хорошие кроссовки бегуну абсолютно необходимы.



Пожалуйста, оставь в шкафу свои старые верные кроссовки для тренинга. И ни в коем случае не выбирай

беговую обувь только по цвету и стилю (даже если вот та яркая пара отлично подойдет к твоей новой спортивной форме).



Подбери кроссовки, которые подходят тебе по всем параметрам. Зайди в один из магазинов Nike, чтобы бесплатно протестировать беговые кроссовки.

Во время тестирования тебе потребуется побегать на беговой дорожке, чтобы эксперты Nike помогли тебе подобрать обувь с учетом особенностей твоей стопы.

Эта процедура занимает всего несколько минут и поможет тебе найти идеальную пару кроссовок.