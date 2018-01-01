ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ БЕГА: 101ВРЕМЯ ВЫГЛЯДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
Теперь, когда ты начинаешь постепенно осваиваться в мире бегового спорта, настала пора
поговорить о необходимой для занятий экипировке. Если ты будешь разбираться в новых технологиях и разработках,
то ты с легкостью сможешь подобрать себе нужные аксессуары для тренировок, чтобы выглядеть и чувствовать себя замечательно.ДАВАЙ ПРИСТУПИМ!Ты уже догадываешься, с чего мы начнем. Мы ведь Nike. Конечно, сначала мы поговорим об обуви. Мы
не можем поступить иначе. Безусловно, хорошие кроссовки бегуну абсолютно необходимы.
Пожалуйста, оставь в шкафу свои старые верные кроссовки для тренинга. И ни в коем случае не выбирай
беговую обувь только по цвету и стилю (даже если вот та яркая пара отлично подойдет к твоей новой спортивной форме).
Подбери кроссовки, которые подходят тебе по всем параметрам. Зайди в один из магазинов Nike, чтобы бесплатно протестировать беговые кроссовки.
Во время тестирования тебе потребуется побегать на беговой дорожке, чтобы эксперты Nike помогли тебе подобрать обувь с учетом особенностей твоей стопы.
Эта процедура занимает всего несколько минут и поможет тебе найти идеальную пару кроссовок.
КОМПЛЕКТДавай начнем с основ. Мы, конечно, уделяем большое внимание инновационным
разработкам, но все-таки конечная цель — использовать все эти технологии, чтобы помочь тебе достичь максимального результата от тренировки.
Технологии помогают тебе бегать быстрее, чувствовать себя комфортнее и выглядеть более стильно
(что, несомненно, делает пробежку приятнее). При подборе вещей для тренировки старайся следовать нескольким простым правилам.
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИВсе просто — не надевай на пробежку футболку из хлопка. Хлопковые волокна набухают от влаги, долго сохнут,
плохо пропускают воздух, поэтому в такой одежде сложно заниматься.
Для пробежек стоит использовать одежду из специально разработанной ткани, такой как Dri-FIT.
Она легкая, с приятной текстурой и не разбухает от влаги. Мы рекомендуем приобрести одну или
две футболки Dri-FIT.
ПРАВИЛЬНЫЕ БРЮКИБольшинство бегунов предпочитает тренироваться в шортах и/или тайтсах. Доступно большое количество
тайтсов совершенно разных стилей и цветов, а также разнообразные шорты любой длины и фасона. Тайтсы не только удерживают тепло,
но и обеспечивают свободу движений без натирания, а шорты отлично подходят для жарких дней.
Вне зависимости от того, что ты выберешь, убедись в том, что твоя спортивная форма удобна и не сковывает движений.
ВЫБИРАЕМ НОСКИЧто может быть неприятнее для бегуна, чем мозоли? Специальные носки для бега помогут тебе избежать этой проблемы. Они лучше поглощают влагу по сравнению
с обычными носками, обеспечивают необходимую амортизацию и обтягивают стопу, что предотвращает отечность. Ты можешь выбрать себе носки
на любой вкус — низкие, средние или длиной до голени.Здесь все зависит от твоих личных
предпочтений.
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ДЕВУШЕКДля женщин правильно подобранное спортивное бра не менее важно, чем обувь. 80% женщин используют спортивное бра неподходящего
размера и типа — не повторяй их ошибки. Правильно подобранное бра поможет избежать болей в спине и обеспечит надежную поддержку
груди во время тренировки. Используй онлайн-сервис Nike Pro Bra 360 Fit, чтобы подобрать идеально подходящее спортивное бра.