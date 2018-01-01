НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Мир бегового спорта объединяет нас, потому что мы знаем истину: каждый из нас создан для бега.

(Да, и ты тоже.)

Но начиналось все не так просто. Мы тоже начинали с основ. У каждого из нас тоже была самая первая пробежка.

Бывало такое, что приходилось заставлять себя бежать через силу. Каждого из нас посещали мысли от

«Да зачем мне вообще это все нужно?» до «НИКОГДА не думал, что я смогу это сделать!». А потом… Потом пришло

понимание, что бег — это не просто пробежки. Получать удовольствие от бега могут все.

Именно поэтому мы создали Беговой клуб Nike+ — чтобы помочь тебе в начале пути. Бегай вместе с нами.

Некоторые страхи, сомнения, даже неуверенность еще могут оставаться. Перед тем как ты выйдешь на финишную прямую,

мы хотим помочь тебе разобраться с известными страхами, которые держат в напряжении многих начинающих бегунов.





СПОСОБНОСТИ К БЕГУ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ТИПА СТРОЕНИЯ ТЕЛА

Все просто: если у тебя есть тело, ты уже прирожденный бегун. Вот и все. Неважно,

какая у тебя фигура — в твоих талантах нет никакого сомнения.

НИКТО НЕ ОСУЖДАЕТ ТЕБЯ ЗА ТО, ЧТО ТЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЕШЬ БЕГАТЬ

Никто даже не узнает об этом, если ты, конечно, не повесишь на груди огромную вывеску «Новичок».

Ты можешь чувствовать себя неуверенно, но никто тебя не осудит за то, что ты бежишь.

Наоборот, возможно, ты кого-то вдохновишь этим.



ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕБЕ НЕ НУЖНО БЕГАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Регулярные тренировки — путь к успеху, но нельзя слишком усердствовать. Дни отдыха так же важны,

как и интенсивные тренировки, поэтому не забывай устраивать себе пару дней перерыва.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БЕГАТЬ В КОМПАНИИ, ТЕБЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОВЫШАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ

Не бойся присоединиться к группе бегунов. Напротив, чем раньше ты найдешь единомышленников, тем лучше. Атлеты,

бегающие в группах, обычно занимаются интенсивнее и поддерживают друг друга вне зависимости от уровня подготовки

и темпа. Не забывай о том, что ты можешь присоединиться к нам на занятиях NRC. Найди беговой клуб поблизости.