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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! ПРОБЕЖКА 1 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 1:
ОТПРАВЛЯЙСЯ БИТЬ РЕКОРДЫ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЕГОМ, НУЖНО БЕЖАТЬ.

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Звучит просто, правда? Но самое сложное — это начать.
Поэтому давай не будем откладывать дело и приступим. Покажи миру свою
целеустремленность! Соберись, завяжи шнурки и сделай первый шаг за порог дома.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Мы будем рассказывать тебе обо всем понемногу. Наша основная задача сейчас — помочь тебе привыкнуть к
тренировкам как морально, так и физически.

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ТРЕНИРОВКА Перед началом тренировки выбери в приложении Nike+ Running параметр Basic Run (базовый бег).
Беги в течение 5 минут, а затем беги обратно. Вот и все. Правда.

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СОВЕТ Не думай о том, как быстро или далеко ты сегодня будешь бежать. Беги в удобном темпе. Если ты
ощущаешь дискомфорт, немного сбавь скорость. На данном этапе основная задача — выйти из дома и
начать тренировку. Если тебе это удалось — ты победитель. Ты молодец. И чтобы отметить эту
маленькую победу (и большое свершение), давай поговорим на одну очень интересную тему.
На тему бега, само собой.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: БЕГАЙ В СВОЕМ РИТМЕ Дорога может стать твоей своеобразной личной танцплощадкой.
А теперь двигайся, почувствуй музыку, поэкспериментируй
с разной скоростью бега и ритмом в своем плейлисте.

СМОТРИ ТАКЖЕ: ПОЧЕМУ ПРОБЕЖКА — ЭТО ЗДОРОВО? Конечно, преимущества для здоровья очевидны, но есть еще
много причин, почему бег — это самый замечательный способ
провести свободное время.

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приложением для бега.

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