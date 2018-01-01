ПРОБЕЖКА 1:
ОТПРАВЛЯЙСЯ БИТЬ РЕКОРДЫГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЕГОМ, НУЖНО БЕЖАТЬ.
Звучит просто, правда? Но самое сложное — это начать.
Поэтому давай не будем откладывать дело и приступим. Покажи миру свою
целеустремленность! Соберись, завяжи шнурки и сделай первый шаг за порог дома.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТМы будем рассказывать тебе обо всем понемногу. Наша основная задача сейчас — помочь тебе привыкнуть к
тренировкам как морально, так и физически.
ТРЕНИРОВКАПеред началом тренировки выбери в приложении Nike+ Running параметр Basic Run (базовый бег).
Беги в течение 5 минут, а затем беги обратно. Вот и все. Правда.
СОВЕТНе думай о том, как быстро или далеко ты сегодня будешь бежать. Беги в удобном темпе. Если ты
ощущаешь дискомфорт, немного сбавь скорость. На данном этапе основная задача — выйти из дома и
начать тренировку. Если тебе это удалось — ты победитель. Ты молодец. И чтобы отметить эту
маленькую победу (и большое свершение), давай поговорим на одну очень интересную тему.
На тему бега, само собой.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: БЕГАЙ В СВОЕМ РИТМЕДорога может стать твоей своеобразной личной танцплощадкой.
А теперь двигайся, почувствуй музыку, поэкспериментируй
с разной скоростью бега и ритмом в своем плейлисте.