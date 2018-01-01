СОВЕТ Не думай о том, как быстро или далеко ты сегодня будешь бежать. Беги в удобном темпе. Если ты

ощущаешь дискомфорт, немного сбавь скорость. На данном этапе основная задача — выйти из дома и

начать тренировку. Если тебе это удалось — ты победитель. Ты молодец. И чтобы отметить эту

маленькую победу (и большое свершение), давай поговорим на одну очень интересную тему.

На тему бега, само собой.