Поздравляем! У тебя получилось! Все пробежки руководства «На старт, внимание, марш!» выполнены. Может быть, тебе не верилось в начале пути, но ты — прирожденный бегун. Теперь ты знаешь это наверняка.



На пути к своей цели тебе многому удалось научиться:



Тебе известно, что такое интервальная тренировка. Ты знаешь, зачем нужны восстановительные дни. Для

тебя больше не секрет преимущества кросс-тренинга. Тебе покорялись дистанции. Ты умеешь разумно

подходить к занятиям. Ты знаешь, что значит настоящая СКОРОСТЬ.



Тебе удалось доказать, что можешь идти дальше. Тебе удалось доказать, что можешь выполнять тренировки

на уровне профессионалов. Тебе удалось доказать, что ты — настоящий атлет.

Мир бегового спорта открыт для тебя.



Что же делать теперь? Продолжай движение. Бегай. Ты начинаешь новый этап своей жизни.

Есть одна фраза, которую очень точно выражает наши мысли и которая подходит для всех любителей бега.