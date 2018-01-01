Поздравляем! У тебя получилось! Все пробежки руководства «На старт, внимание, марш!» выполнены.Может быть, тебе не верилось в начале пути, но ты — прирожденный бегун. Теперь ты знаешь это наверняка.
На пути к своей цели тебе многому удалось научиться:
Тебе известно, что такое интервальная тренировка. Ты знаешь, зачем нужны восстановительные дни. Для
тебя больше не секрет преимущества кросс-тренинга. Тебе покорялись дистанции. Ты умеешь разумно
подходить к занятиям. Ты знаешь, что значит настоящая СКОРОСТЬ.
Тебе удалось доказать, что можешь идти дальше. Тебе удалось доказать, что можешь выполнять тренировки
на уровне профессионалов. Тебе удалось доказать, что ты — настоящий атлет.
Мир бегового спорта открыт для тебя.
Что же делать теперь? Продолжай движение. Бегай. Ты начинаешь новый этап своей жизни.
Есть одна фраза, которую очень точно выражает наши мысли и которая подходит для всех любителей бега.
Бег — это приключение. Занятия бегом могут открыть перед тобой новые горизонты.
Ты хочешь бегать быстрее? Дальше? Хочешь поучаствовать в состязаниях? Или вступить в беговой клуб?
Мы поможем тебе. Ты найдешь все, что нужно для новой цели.
СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ: ВСЕ БЕГУНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИТы теперь уже не просто любитель бега. Ты атлет. Узнай, почему для
восстановления больше всего подойдет кросс-тренинг.
ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК NRCВсе начинается с программы. Подбери программу, которая поможет
тебе добиться своих целей.