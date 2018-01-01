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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ФИНИШНОЙ ЧЕРТЫ НЕТ

ПРОГРАММА БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
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ФИНИШНОЙ
ЧЕРТЫ НЕТ ТЫ — ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН. И ТЫ ЗНАЕШЬ ЭТО.

СОЗДАЙ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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Поздравляем! У тебя получилось! Все пробежки руководства «На старт, внимание, марш!» выполнены. Может быть, тебе не верилось в начале пути, но ты — прирожденный бегун. Теперь ты знаешь это наверняка.

На пути к своей цели тебе многому удалось научиться:

Тебе известно, что такое интервальная тренировка. Ты знаешь, зачем нужны восстановительные дни. Для
тебя больше не секрет преимущества кросс-тренинга. Тебе покорялись дистанции. Ты умеешь разумно
подходить к занятиям. Ты знаешь, что значит настоящая СКОРОСТЬ.

Тебе удалось доказать, что можешь идти дальше. Тебе удалось доказать, что можешь выполнять тренировки
на уровне профессионалов. Тебе удалось доказать, что ты — настоящий атлет.
Мир бегового спорта открыт для тебя.

Что же делать теперь? Продолжай движение. Бегай. Ты начинаешь новый этап своей жизни.
Есть одна фраза, которую очень точно выражает наши мысли и которая подходит для всех любителей бега.

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Бег — это приключение. Занятия бегом могут открыть перед тобой новые горизонты.

Ты хочешь бегать быстрее? Дальше? Хочешь поучаствовать в состязаниях? Или вступить в беговой клуб?
Мы поможем тебе. Ты найдешь все, что нужно для новой цели.

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СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ: ВСЕ БЕГУНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИ Ты теперь уже не просто любитель бега. Ты атлет. Узнай, почему для
восстановления больше всего подойдет кросс-тренинг.

ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК NRC Все начинается с программы. Подбери программу, которая поможет
тебе добиться своих целей.

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Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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