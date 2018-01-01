

Тебе наверняка приходилось слышать разные мнения о спортивном беге, и не все они были положительными.

Сейчас мы расскажем тебе о фактах и легендах.





НАСТОЯЩИЕ АТЛЕТЫ БЕГАЮТ ТОЛЬКО В КОРОТКИХ ШОРТАХ

Короткая одежда отвлекает меньше, но тебе совершенно не обязательно покупать для

пробежек короткие беговые шорты и майки, чтобы стать настоящим бегуном. В каталоге одежды для

бега или на Nike.com ты можешь найти самые разнообразные стильные спортивные вещи на любой вкус.

НУЖНО ПОСТОЯННО ДВИГАТЬСЯ — ДАЖЕ СТОЯ НА СВЕТОФОРЕ

А за углом тебя подстерегает опасность? Кто-то действительно предпочитает быть всегда в

движении, но ты можешь остановиться, если захочешь. Не волнуйся, данные о твоей тренировке

не пострадают — приложение Nike+ Running автоматически остановит счетчик, если ты

остановишься, и возобновит работу, когда ты продолжишь движение.

ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ НА ПУТИ БЫВАЕТ СЛОЖНО НАЙТИ ТУАЛЕТЫ

Честно говоря, нужно быть готовым ко всему. Постарайся предусмотреть такие случаи. Если

ты собираешься на длительную пробежку, попробуй проложить маршрут так, чтобы на твоем пути были

доступны туалетные комнаты. В крайнем случае, не исключай возможности использования мест,

созданных природой. Сурово? А что делать, в каждом виде спорта есть свои препятствия.

САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО ДИСТАНЦИЯ

Не зацикливайся на том, чтобы пробежать определенное количество километров. Качество

пробежки зависит не от расстояния, а от затраченных усилий и твоего самочувствия.

ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙ НУЖНО ЕСТЬ ПОБОЛЬШЕ УГЛЕВОДОВ

При занятиях беговым спортом очень важно потреблять достаточно калорий и высыпаться,

но наедаться макаронами не стоит, если только тебе не предстоит длительный марафон.

Переизбыток углеводов может привести к снижению твоей скорости на коротких пробежках.

БЕГАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО В ОДИНОЧЕСТВЕ

Без сомнений, во время пробежки можно отдохнуть от суматохи общественной жизни и

расслабиться. Но бег отлично подходит и для общительных людей. Чтобы убедиться

в этом, вступи в какой-нибудь клуб любителей спортивного бега — и ты увидишь,

насколько активны и доброжелательны могут быть любители бегового спорта.

У БЕГУНОВ ЕСТЬ СВОИ ОСОБЫЕ «БЕГОВЫЕ» СЛОВЕЧКИ

(И ПРИВЫЧКИ)

В беговом спорте, как и в любом другом, есть собственные специальные термины. Разобраться

в них тебе поможет наше специальное руководство «Словарь бегуна». Любители бега могут

использовать в разговоре такие слова, которые постороннему наблюдателю могут быть просто

непонятны («Мне фартлек нравится куда больше, чем интервальные! Да, определенно!”). Но бегуны

общаются на своем жаргоне вовсе не для того, чтобы вызвать непонимание. Мы просто любим

бегать. Такая лексика — часть нашего мира. Теперь ты тоже среди нас! Поделись с нами своим

опытом. И в следующий раз не стесняйся здороваться с «коллегой» на пробежке.

БЕГАТЬ СКУЧНО

Это даже не миф. Это оправдание. Посмотри наш список

причин, по которым беговой спорт настолько популярен.

ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ НУЖНО РАБОТАТЬ, А НЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ

Этот миф, наверное, самый безосновательный из всех. Многие думают, что серьезно увлечься

бегом могут только те люди, которые любят постоянно превозмогать себя и преодолевать

трудности. Но бегать — это же так весело! Если ты с самого начала организуешь свои занятия

с умом, найдешь единомышленников, прочувствуешь ритм и увидишь первые

результаты, ты не сможешь больше жить без тренировок.