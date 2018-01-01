Использование правильных терминов сделает тебя настоящим бегуном.
Узнай 10 полезных беговых терминов.1 – БЕГ НА СКОРОСТЬБег на скорость — бег в быстром темпе, разбитый на несколько коротких интервалов. Дистанция и
темп бега, а также время на восстановление могут быть одинаковыми или отличаться.
Интервальный бег отлично развивает скорость атлета. В идеале эта тренировка предназначена для
стадиона, но фактически ее можно выполнять почти в любом месте. Используй для отметки отрезков
кварталы, светофоры или даже деревья.2 – БЕГ НА ВЫНОСЛИВОСТЬБег на выносливость — это бег на длинную дистанцию в комфортном темпе. Это важная часть тренировок, помогающая
телу и мыслям приспособиться к более длинным дистанциям. Нужно выполнять эту пробежку как прогрессивный бег (см.
пункт «Прогрессивный бег»).3 – ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГНа восстановительной пробежке темп должен увеличиваться по мере приближения к финишу.
Прогрессивный бег улучшает выносливость и помогает телу привыкнуть к нагрузке во время бега.
Восстановление так же важно, как и интенсивные тренировки.4 – ПРОГРЕССИВНЫЙ БЕГПрогрессивные пробежки выполняются в дни перерыва между интенсивными тренировками. Такие пробежки
не должны быть сложными, но их нужно выполнять как прогрессивный бег (см. пункт «Прогрессивный бег»).
Постарайся выполнять каждую пробежку как прогрессивную, если она не интенсивная и не силовая.5 — ФАРТЛЕК«Фартлек» в переводе со шведского означает «игра скорости». Фартлеки развивают скорость и силу
благодаря изменению дистанций и темпа без прерывания бега. Пример тренировки фартлека: одна минута расслабленного
бега и затем одна минута бега изо всех сил повторяются в течение нескольких минут, миль или
меняются каждый квартал.6 – БОДРЫЙ ТЕМПЭтот темп поможет твоему телу приспособиться к нагрузкам во время бега на максимально возможной и постоянной скорости
на определенную дистанцию.7 — КОРОТКИЕ ЗАБЕГИЭто очень короткие пробежки на высокой скорости, которые позволяют тебе тренировать свою
скорость без переутомления. Скорость не максимальная, но достаточно высокая и при этом комфортная.
Между каждым забегом обязательно нужно успевать восстановиться. Начни с выполнения 2–3 коротких забегов
после пробежки, а потом постепенно увеличивай число забегов. 8 — ГИПЕРПРОНАЦИЯПри избыточной пронации во время бега вес тела распределяется неравномерно, и основная нагрузка идет
на большой и второй пальцы стопы, что приводит к ее выворачиванию.9 – ЛИЧНЫЙ РЕКОРД ИЛИ ЛУЧШЕЕ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯЭто самое короткое время пробежки атлета на любом заданном расстоянии.10 – ТЕМПС точки зрения бегуна, темп — это количество времени, затраченное на одну милю. Таким образом,
10-минутный темп означает, что атлет пробегает одну милю за 10 минут.
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а друзья будут тебя поддерживать.
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