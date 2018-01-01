Хорошая новость: дальше все будет только проще. Ну, почти все. Как насчет того, чтобы...

немного пробежаться вверх по холму? Почему это важно? Это может быть не совсем просто.

Но это важный этап на пути атлета. Новый этап, новая высота (во всех смыслах этого слова)

— это новый повод гордиться собой и своими достижениями.