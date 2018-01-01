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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! ПРОБЕЖКА 5 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 5:
НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ ПРОГРАММА «10 ТРЕНИРОВОК» ПРОЙДЕНА
НАПОЛОВИНУ. ТАК ДЕРЖАТЬ!

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Хорошая новость: дальше все будет только проще. Ну, почти все. Как насчет того, чтобы...
немного пробежаться вверх по холму? Почему это важно? Это может быть не совсем просто.
Но это важный этап на пути атлета. Новый этап, новая высота (во всех смыслах этого слова)
— это новый повод гордиться собой и своими достижениями.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Если маршрут твоей пробежки включает какой-нибудь наклонный участок, например пригорок, тренировка
становится гораздо результативнее. Такой «тренажер» не только укрепляет сердечно-сосудистую систему, но
также развивает ягодичные мышцы и повышает эффективность пробежки.

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ЕЕ ТРЕНИРОВКА Поднимись на пологий холм/лестницу/наклонную поверхность на предельной скорости, а затем спокойно пробегись обратно, чтобы
восстановить силы. Повтори 4 раза. Найди участок, преодоление которого займет как минимум 30 секунд. Ободряющие возгласы команды
поддержки (или дружеский хлопок по плечу) после каждого успешного покорения высоты не обязательны, но поощряются.

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СОВЕТ При беге вверх по наклонной поверхности не наклоняйся вперед слишком сильно. Достаточно слегка наклонить корпус,
чтобы подбородок находился впереди груди. Не делай большие шаги, чтобы не перенапрягать квадрицепсы, поддерживай
энергичный темп и двигай руками для компенсации момента импульса. При беге вниз по наклонной поверхности постарайся
контролировать дыхание и успокоить пульс.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ты можешь немного поэкспериментировать с темпом пробежки,
но главная цель сегодня — восстановление сил организма.

СМОТРИ ТАКЖЕ: В ПОИСКЕ ИДЕАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ Уже освоено несколько стилей бега. Настало время поговорить
о том, как положение тела при беге влияет на результат.

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