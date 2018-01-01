ТРЕНИРОВКА Сегодня ты можешь бежать так, как ты хочешь. Выбери интересный маршрут, который всегда хотела опробовать,

посоревнуйся с другом, который постоянно обгоняет тебя (или раньше обгонял!), или же просто надень наушники,

включи любимую музыку и доверься ритму. Ты можешь выбрать все, что угодно. Ведь ты — бегун.

