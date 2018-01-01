ПРОБЕЖКА 10:
РОЖДЕНИЕ БЕГУНАТЫ УЖЕ ПОЧТИ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ.
Как мы и говорили, 10 пробежек — это совсем не сложно. Все, что нужно, — мотивация,
поддержка и... упорная работа. Повторяй за нами: «Я бегун». Сегодня твоя задача —
порадоваться своим достижениям и устроить пробежку в свободном стиле.
Просто надень кроссовки и наслаждайся движением.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТСегодня все зависит от твоего желания. Ты можешь бежать как угодно, куда угодно и с кем
угодно. Какой бы ни была эта тренировка, она точно поможет тебе стать лучше.
ТРЕНИРОВКАСегодня ты можешь бежать так, как ты хочешь. Выбери интересный маршрут, который всегда хотела опробовать,
посоревнуйся с другом, который постоянно обгоняет тебя (или раньше обгонял!), или же просто надень наушники,
включи любимую музыку и доверься ритму. Ты можешь выбрать все, что угодно. Ведь ты — бегун.
СОВЕТБегуны должны бегать. Пройденный тобой путь — только начало. Впереди тебя ждет много новых
стартов. Новые цели будут заставлять тебя идти вперед, а друзья будут поддерживать.