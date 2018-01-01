ДОБАВЛЕНО В КОРЗИНУ
ДОБАВЛЕНО В ИЗБРАННОЕ
Сделайте подарок, который подойдет каждому.
Размер: Кол-во: @  
Стандартная доставка подарочной карты осуществляется бесплатно
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ () ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
ПОСМОТРЕТЬ ИЗБРАННОЕ
В корзине нет товаров

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ПРОБЕЖКА 10 ИЗ 10

EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run1_P1.jpg

ПРОБЕЖКА 10:
РОЖДЕНИЕ БЕГУНА ТЫ УЖЕ ПОЧТИ НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2.jpg

Как мы и говорили, 10 пробежек — это совсем не сложно. Все, что нужно, — мотивация,
поддержка и... упорная работа. Повторяй за нами: «Я бегун». Сегодня твоя задача —
порадоваться своим достижениям и устроить пробежку в свободном стиле.
Просто надень кроссовки и наслаждайся движением.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3.jpg

ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Сегодня все зависит от твоего желания. Ты можешь бежать как угодно, куда угодно и с кем
угодно. Какой бы ни была эта тренировка, она точно поможет тебе стать лучше.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4.jpg

ТРЕНИРОВКА Сегодня ты можешь бежать так, как ты хочешь. Выбери интересный маршрут, который всегда хотела опробовать,
посоревнуйся с другом, который постоянно обгоняет тебя (или раньше обгонял!), или же просто надень наушники,
включи любимую музыку и доверься ритму. Ты можешь выбрать все, что угодно. Ведь ты — бегун.

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P5.jpg

СОВЕТ Бегуны должны бегать. Пройденный тобой путь — только начало. Впереди тебя ждет много новых
стартов. Новые цели будут заставлять тебя идти вперед, а друзья будут поддерживать.

NikeDigital_RN_RSG_Run10_P6.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run9_P7.jpg

ФИНИШНОЙ ЧЕРТЫ НЕТ Бегуны должны бегать. Новые цели будут заставлять
тебя идти вперед, а друзья будут тебя поддерживать.

СМОТРИ ТАКЖЕ: СЛОВАРЬ БЕГУНА Поговорим о словах. Использование правильных
терминов сделает тебя настоящим бегуном.

Ho16_RN_WOMENS_SLP_P2_NA.jpg

ВЫБЕРИ
КРОССОВКИ ДЛЯ БЕГА

КУПИТЬ

БЕГИ ДАЛЬШЕ

БЕГИ ДОЛЬШЕ

БЕГИ БЫСТРЕЕ

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU_jk.jpg

Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

КОЛЛЕКЦИИ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ

Loading