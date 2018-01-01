ПРОБЕЖКА 2:
БЕГАЙ В СВОЕМ РИТМЕДОРОГА МОЖЕТ СТАТЬ ТВОЕЙ СВОЕОБРАЗНОЙ ЛИЧНОЙ ТАНЦПЛОЩАДКОЙ.
А теперь двигайся, почувствуй музыку, поэкспериментируй с разной скоростью бега
и ритмом в своем плейлисте. Пусть музыка поможет тебе найти свой стиль.
ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТЧередование скорости бега, то есть так называемый «фартлек» (по-шведски —
«игра скорости»), поможет твоему телу адаптироваться к разному темпу, бегать
быстро, медленно, на предельной скорости и расслабленно. Эти умения очень
пригодятся во время следующих пробежек. А музыка поможет тебе в этом.
ПОДГОТОВКАСоставь плейлист из 4 любимых треков. Первый — медленный, второй — быстрый, третий — медленный, четвертый — быстрый и зажигательный.
ТРЕНИРОВКАВключи музыку и начинай пробежку. Темп песен будет направлять тебя: беги расслабленно под спокойную музыку
и ускоряйся, когда играет энергичный трек. Чувствуй ритм и беги в соответствии с ним. Если хочешь — можно подпевать.
СОВЕТВ приложении Nike+ Running ты можешь узнать, увеличивался ли твой темп во время
быстрых треков. Чтобы увидеть, как твой темп менялся на протяжении пробежки, открой окно Run Details
(Сведения о пробежке) и поверни телефон так, чтобы экран располагался горизонтально.
СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: КОМФОРТНАЯ СКОРОСТЬГлавная задача на сегодняшней тренировке —
найти темп, в котором будет комфортно на протяжении всей пробежки.
Иногда правильный подход к тренировке гораздо важнее, чем высокая скорость бега.