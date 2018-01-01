ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Чередование скорости бега, то есть так называемый «фартлек» (по-шведски —

«игра скорости»), поможет твоему телу адаптироваться к разному темпу, бегать

быстро, медленно, на предельной скорости и расслабленно. Эти умения очень

пригодятся во время следующих пробежек. А музыка поможет тебе в этом.