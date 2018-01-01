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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ: ПРОБЕЖКА 2 ИЗ 10

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ПРОБЕЖКА 2:
БЕГАЙ В СВОЕМ РИТМЕ ДОРОГА МОЖЕТ СТАТЬ ТВОЕЙ СВОЕОБРАЗНОЙ ЛИЧНОЙ ТАНЦПЛОЩАДКОЙ.

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А теперь двигайся, почувствуй музыку, поэкспериментируй с разной скоростью бега
и ритмом в своем плейлисте. Пусть музыка поможет тебе найти свой стиль.

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ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ Чередование скорости бега, то есть так называемый «фартлек» (по-шведски —
«игра скорости»), поможет твоему телу адаптироваться к разному темпу, бегать
быстро, медленно, на предельной скорости и расслабленно. Эти умения очень
пригодятся во время следующих пробежек. А музыка поможет тебе в этом.

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ПОДГОТОВКА Составь плейлист из 4 любимых треков. Первый — медленный, второй — быстрый, третий — медленный, четвертый — быстрый и зажигательный.

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ТРЕНИРОВКА Включи музыку и начинай пробежку. Темп песен будет направлять тебя: беги расслабленно под спокойную музыку
и ускоряйся, когда играет энергичный трек. Чувствуй ритм и беги в соответствии с ним. Если хочешь — можно подпевать.

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СОВЕТ В приложении Nike+ Running ты можешь узнать, увеличивался ли твой темп во время
быстрых треков. Чтобы увидеть, как твой темп менялся на протяжении пробежки, открой окно Run Details
(Сведения о пробежке) и поверни телефон так, чтобы экран располагался горизонтально.

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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЕЖКА: КОМФОРТНАЯ СКОРОСТЬ Главная задача на сегодняшней тренировке —
найти темп, в котором будет комфортно на протяжении всей пробежки.
Иногда правильный подход к тренировке гораздо важнее, чем высокая скорость бега.

СМОТРИ ТАКЖЕ: РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФОВ О БЕГУНАХ Ты наверняка не раз слышал(а) разные мнения о спортивном
беге, и не все они были положительными.
Сейчас мы расскажем тебе о фактах и выдумках.

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