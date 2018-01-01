Сейчас мы ответим на несколько наиболее

часто задаваемых вопросов, которые могли

возникнуть и у тебя.

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ РАСТЯЖКУ ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙ?

Классические стандартные статичные упражнения не особенно полезны для неразогретых

мышц. Растяжку лучше делать после разминки. Растяжка мышц боковой и задней

поверхности бедра и квадрицепсов, а так же такие энергичные упражнения, как бег

с поднятием коленей, прыжки с подъемом и без подъема ног отлично подготовят

твое тело к пробежке.

НЕ ПОВРЕДЯТ ЛИ ПРОБЕЖКИ МОИМ КОЛЕНЯМ?

Занятия бегом, напротив, помогают укрепить мышцы вокруг коленных суставов и повысить

прочность костей. Несмотря на то, что любые занятия спортом несут определенный риск,

разумный беговой план с учетом дней на восстановление не должен никак отразиться на

состоянии коленей. Перед началом

тренировок посоветуйся с твоим лечащим врачом.

НУЖНО ЛИ ЕСТЬ ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙ?

Ответ на этот вопрос для каждого индивидуален, но переедать и голодать

перед тренировкой ни в коем случае не нужно. Оптимальная пища перед

тренировкой — это легкий перекус со сложными углеводами и белком за

1,5–2 часа до занятия.

ЕСЛИ Я ЗАНИМАЮСЬ БЕГОМ, МОГУ ЛИ

Я ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧУ?

Нет, даже занятия спортом не освобождают тебя от необходимости следить

за своим питанием. Еда — это топливо, которое заряжает тебя энергией для

пробежки. Но помни, что все хорошо в меру. Если ты хочешь кусочек торта

— съешь его!

КУДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬ БУТЫЛКУ С ВОДОЙ

И ТЕЛЕФОН ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ?

Помимо специальной сумки для пробежек существует множество других

вариантов хранения необходимых на пробежке вещей. Например, попробуй

шорты со специальными карманами, наручные держатели для телефона и

легкие спортивные пояса для воды.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ БЕГОМ

НА ТРЕНАЖЕРЕ И НА УЛИЦЕ?

Если ты занимаешься на тренажере, отсутствует сцепление с землей и сопротивление ветра.

Занятие на тренажере отлично подходит в дни, когда на улице плохая погода, или если ты хочешь

снизить нагрузку на стопу (в большинство беговых дорожек встроена специальная прокладка для

минимизации такого воздействия). А во время пробежки на улице ты можешь исследовать новые

территории и наслаждаться пейзажем.

ПОЧЕМУ…

…ЛЮДИ БЕГАЮТ В ГРУППАХ?

Может быть, раньше этим атлетам удавалось ускользнуть от твоего внимания, но теперь и ты

начинаешь замечать компании заядлых утренних бегунов. Эти группы могут отличаться количеством

и возрастом участников, опытом и скоростью бега, но всех их объединяет одно: сообщество.

Присоединяйся и бегай вместе с нами в ближайшем клубе NRC.

…НЕКОТОРЫЕ АТЛЕТЫ ВО ВРЕМЯ БЕГА

НАДЕВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЫЕ СУМКИ?

Для бега на особенно длинные дистанции некоторые спортсмены надевают специальные

спортивные пояса для хранения напитков и легких закусок. Тебе это пока не нужно, но восполнение

потери жидкости в организме важно для всех бегунов. На короткие пробежки брать воду

необязательно, но если ты собираешься устроить более длительную пробежку, не забудь взять

воду с собой. По возможности планируй маршрут так, чтобы иметь возможность воспользоваться фонтанчиком

для питья или приобрести воду, а также бери с собой небольшую сумму наличных.

…ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ГОЛЕНЕЙ?

Спортсмены называют это ощущение «расколотая голень». Такие боли возникают при слишком

резком увеличении скорости и нагрузки. Один из способов их избежать — увеличивать нагрузку

постепенно и осторожно. Золотое правило: на длительных пробежках старайся не увеличивать

дистанцию более чем на 10% по сравнению с ранее пройденными.

…ВОЗНИКАЕТ ТЯНУЩАЯ БОЛЬ В БОКУ?

Такие боли очень часто возникают у новичков, потому что их организм еще не привык к такого

рода физическим нагрузкам. При появлении таких болей попробуй дышать глубоко, выталкивая

воздух животом с каждым выдохом. Физиологические процессы, вызывающие эти

боли, также могут послужить причиной расстройства желудка. Мы разделяем твою боль.

Буквально все. Но не беспокойся. Мы все проходили через подобное. Со временем твои

пищевые привычки изменятся, и занятия спортом не будут вызывать у тебя подобного дискомфорта.

…НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ БЕГАЮТ БОСИКОМ?

В беге по шелковистой траве и земле, бесспорно, есть своя прелесть. Но, что бы

тебе ни говорили, не стоит изменять себе, покупать специальные кроссовки

с тонкой подошвой, чтобы бегать «по правилам». Самый подходящий способ

бега для тебя — твой собственный.