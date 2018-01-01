Главная цель проекта «На старт, внимание, марш!» — познакомить

тебя с миром бега и помочь тебе начать бегать еще лучше.



Ты ведь уже знаешь, что в тебе заложен талант настоящего бегуна? Никогда

не сомневайся в этом. Единственный вопрос: будешь ты бегать

или нет? С нашей помощью ты легко сможешь это сделать.



Мы подготовим тебя к началу твоего бегового пути.



На страницах руководства «На старт, внимание, марш!» ты найдешь основные принципы бега,

вдохновение и мотивацию для 10 пробежек, а также информацию о том, почему столько людей

по всему миру предпочитают бег любому другому виду спорта. К тому времени как ты прочтешь

последнюю страницу, ты сможешь начать свою первую пробежку — первую из многих. Знай, что

мы всегда поддержим тебя. Беговой клуб Nike+ создан специально для того, чтобы помочь тебе

на выбранном пути.



Иногда будет нелегко. Будут дни, когда тебе даже не захочется надевать кроссовки. Не бойся

этих периодов — они сделают тебя сильнее. И обязательно на смену им придут другие —

когда ты будешь не просто бежать, а лететь над землей.



Мы познакомим тебя с различными стилями бега. Ты узнаешь о таких вещах, как восстановительная

пробежка, фартлек, интервальный бег и бег на предельной скорости. (И ты сможешь все это сделать!)



Слишком сурово звучит, да? На самом деле все просто. Это всего лишь бег.

И мы действительно рождены, чтобы бегать, веришь ты в это или нет!



Итак, попутного ветра на этом пути! И помни: мы всегда готовы поддержать, направить и вдохновить тебя.



Мы в тебя верим.

Успехов!



Крис Беннет, главный международный тренер Nike+