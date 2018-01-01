Главная цель проекта «На старт, внимание, марш!» — познакомить
тебя с миром бега и помочь тебе начать бегать еще лучше.
Ты ведь уже знаешь, что в тебе заложен талант настоящего бегуна? Никогда
не сомневайся в этом. Единственный вопрос: будешь ты бегать
или нет? С нашей помощью ты легко сможешь это сделать.
Мы подготовим тебя к началу твоего бегового пути.
На страницах руководства «На старт, внимание, марш!» ты найдешь основные принципы бега,
вдохновение и мотивацию для 10 пробежек, а также информацию о том, почему столько людей
по всему миру предпочитают бег любому другому виду спорта. К тому времени как ты прочтешь
последнюю страницу, ты сможешь начать свою первую пробежку — первую из многих. Знай, что
мы всегда поддержим тебя. Беговой клуб Nike+ создан специально для того, чтобы помочь тебе
на выбранном пути.
Иногда будет нелегко. Будут дни, когда тебе даже не захочется надевать кроссовки. Не бойся
этих периодов — они сделают тебя сильнее. И обязательно на смену им придут другие —
когда ты будешь не просто бежать, а лететь над землей.
Мы познакомим тебя с различными стилями бега. Ты узнаешь о таких вещах, как восстановительная
пробежка, фартлек, интервальный бег и бег на предельной скорости. (И ты сможешь все это сделать!)
Слишком сурово звучит, да? На самом деле все просто. Это всего лишь бег.
И мы действительно рождены, чтобы бегать, веришь ты в это или нет!
Итак, попутного ветра на этом пути! И помни: мы всегда готовы поддержать, направить и вдохновить тебя.
Мы в тебя верим. Успехов!
Крис Беннет, главный международный тренер Nike+
ПРОБЕЖКА 1: ОТПРАВЛЯЙСЯ БИТЬ РЕКОРДЫДавай поговорим обо всем понемногу. Наша основная задача сейчас —
помочь тебе привыкнуть к тренировкам как морально, так и физически.
СМОТРИ ТАКЖЕ: ЭТО «НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»Твой путеводитель в мире бега NRC. Мир бегового спорта объединяет нас,
потому что мы знаем истину: каждый из нас создан для бега. (Да, и ты тоже.)