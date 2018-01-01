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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ПИСЬМО ТРЕНЕРА

ПРОГРАММА БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
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ПИСЬМО
ТРЕНЕРА NRC

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Главная цель проекта «На старт, внимание, марш!» — познакомить
тебя с миром бега и помочь тебе начать бегать еще лучше.

Ты ведь уже знаешь, что в тебе заложен талант настоящего бегуна? Никогда
не сомневайся в этом. Единственный вопрос: будешь ты бегать
или нет? С нашей помощью ты легко сможешь это сделать.

Мы подготовим тебя к началу твоего бегового пути.

На страницах руководства «На старт, внимание, марш!» ты найдешь основные принципы бега,
вдохновение и мотивацию для 10 пробежек, а также информацию о том, почему столько людей
по всему миру предпочитают бег любому другому виду спорта. К тому времени как ты прочтешь
последнюю страницу, ты сможешь начать свою первую пробежку — первую из многих. Знай, что
мы всегда поддержим тебя. Беговой клуб Nike+ создан специально для того, чтобы помочь тебе
на выбранном пути.

Иногда будет нелегко. Будут дни, когда тебе даже не захочется надевать кроссовки. Не бойся
этих периодов — они сделают тебя сильнее. И обязательно на смену им придут другие —
когда ты будешь не просто бежать, а лететь над землей.

Мы познакомим тебя с различными стилями бега. Ты узнаешь о таких вещах, как восстановительная
пробежка, фартлек, интервальный бег и бег на предельной скорости. (И ты сможешь все это сделать!)

Слишком сурово звучит, да? На самом деле все просто. Это всего лишь бег.
И мы действительно рождены, чтобы бегать, веришь ты в это или нет!

Итак, попутного ветра на этом пути! И помни: мы всегда готовы поддержать, направить и вдохновить тебя.

Мы в тебя верим.
Успехов!

Крис Беннет, главный международный тренер Nike+

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ПРОБЕЖКА 1: ОТПРАВЛЯЙСЯ БИТЬ РЕКОРДЫ Давай поговорим обо всем понемногу. Наша основная задача сейчас —
помочь тебе привыкнуть к тренировкам как морально, так и физически.

СМОТРИ ТАКЖЕ: ЭТО «НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!» Твой путеводитель в мире бега NRC. Мир бегового спорта объединяет нас,
потому что мы знаем истину: каждый из нас создан для бега. (Да, и ты тоже.)

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Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба
Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут,
дистанцию, время и темп
пробежки с нашим лучшим
приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай
и тренируйся еще
эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUNNING

NIKE+ TRAINING CLUB

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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