На твоем счету уже 6 пробежек! Знаешь, что это значит? Ты теперь уже не просто
любитель бега. Ты атлет. Кросс-тренинг — отличный вариант для дня отдыха.ЧТОБЫ БЕГАТЬ ЛУЧШЕ, ТЕБЕ НУЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ СВОИ
СПОРТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИНастоящему бегуну нужно сильное тело и крепкие ноги. Поэтому кросс-тренинг будет
тебе очень полезен. Мы занимаемся по программе тренировок Nike+ Training Club,
чтобы подготовиться к пробежкам. Мы рекомендуем в день отдыха позаниматься с
приложением NTC или выполнить другую тренировку, чтобы бегать еще лучше.ВОТ НЕКОТОРЫЕ ТРЕНИРОВКИ NTC, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ТЕБЕ НАЧАТЬДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ:ЗАРЯД СИЛЫВысокоинтенсивная интервальная тренировка с нагрузкой для каждой части тела.ЭНЕРГИЧНАЯ КАРДИОТРЕНИРОВКАТренировка для увеличения скорости реакции и создания рельефных мышц с
интенсивными движениями и упражнениями на баланс.ДЛЯ РАСТЯЖКИ:ТРЕНИРОВКА «ЙОГА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К БЕГУ»Развивай гибкость, учись контролировать дыхание и ощути заряд энергии с помощью
6-минутного комплекса упражнений йоги, нацеленного на улучшение показателей бега.
Эти упражнения можно выполнять до или после тренировки.ТРЕНИРОВКА «ОСНОВЫ ЙОГИ»Научись слушать свое тело, осваивай новые позы йоги и технику их выполнения во время
спокойного комплекса для начинающих.ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ КОРПУСА:ТРЕНИРОВКА «СИЛЬНЫЙ КОР»Эта тренировка помогает укрепить мышцы корпуса и группы мышц, поддерживающих
тазобедренные суставы, что отлично сказывается на качестве бега.ТРЕНИРОВКА «ПРЕСС И РУКИ»Это силовая тренировка для развития мышц верхней и нижней частей тела, а также
равномерной нагрузки на корпус.
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ: ОБРАТИ СВОИ
ВОПРОСЫ В ЗНАНИЯЧто такое бег? Сейчас мы ответим на несколько наиболее
часто задаваемых вопросов, которые могли возникнуть
и у тебя.
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ЕЩЕ БЫСТРЕЕМы уже пробовали бежать с максимальной скоростью.
Пришло время усложнить задачу. Эти советы помогут
тебе поддерживать скорость.
«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»:
ПРОГРАММА «10 ПРОБЕЖЕК»Главное правило: чтобы заниматься бегом,
нужно бегать. Звучит просто, правда?