На твоем счету уже 6 пробежек! Знаешь, что это значит? Ты теперь уже не просто

любитель бега. Ты атлет. Кросс-тренинг — отличный вариант для дня отдыха.

ЧТОБЫ БЕГАТЬ ЛУЧШЕ, ТЕБЕ НУЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ СВОИ

СПОРТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Настоящему бегуну нужно сильное тело и крепкие ноги. Поэтому кросс-тренинг будет

тебе очень полезен. Мы занимаемся по программе тренировок Nike+ Training Club,

чтобы подготовиться к пробежкам. Мы рекомендуем в день отдыха позаниматься с

приложением NTC или выполнить другую тренировку, чтобы бегать еще лучше.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ТРЕНИРОВКИ NTC, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ТЕБЕ НАЧАТЬ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ:

ЗАРЯД СИЛЫ

Высокоинтенсивная интервальная тренировка с нагрузкой для каждой части тела.

ЭНЕРГИЧНАЯ КАРДИОТРЕНИРОВКА

Тренировка для увеличения скорости реакции и создания рельефных мышц с

интенсивными движениями и упражнениями на баланс.

ДЛЯ РАСТЯЖКИ:

ТРЕНИРОВКА «ЙОГА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К БЕГУ»

Развивай гибкость, учись контролировать дыхание и ощути заряд энергии с помощью

6-минутного комплекса упражнений йоги, нацеленного на улучшение показателей бега.

Эти упражнения можно выполнять до или после тренировки.

ТРЕНИРОВКА «ОСНОВЫ ЙОГИ»

Научись слушать свое тело, осваивай новые позы йоги и технику их выполнения во время

спокойного комплекса для начинающих.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ КОРПУСА:

ТРЕНИРОВКА «СИЛЬНЫЙ КОР»

Эта тренировка помогает укрепить мышцы корпуса и группы мышц, поддерживающих

тазобедренные суставы, что отлично сказывается на качестве бега.

ТРЕНИРОВКА «ПРЕСС И РУКИ»

Это силовая тренировка для развития мышц верхней и нижней частей тела, а также

равномерной нагрузки на корпус.