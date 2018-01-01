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«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»: ВСЕ БЕГУНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИ

ПРОГРАММА БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
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ВСЕ БЕГУНЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АТЛЕТАМИ ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ, НУЖНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ.

СОЗДАЙ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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На твоем счету уже 6 пробежек! Знаешь, что это значит? Ты теперь уже не просто
любитель бега. Ты атлет. Кросс-тренинг — отличный вариант для дня отдыха. ЧТОБЫ БЕГАТЬ ЛУЧШЕ, ТЕБЕ НУЖНО РАЗНООБРАЗИТЬ СВОИ
СПОРТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ Настоящему бегуну нужно сильное тело и крепкие ноги. Поэтому кросс-тренинг будет
тебе очень полезен. Мы занимаемся по программе тренировок Nike+ Training Club,
чтобы подготовиться к пробежкам. Мы рекомендуем в день отдыха позаниматься с
приложением NTC или выполнить другую тренировку, чтобы бегать еще лучше. ВОТ НЕКОТОРЫЕ ТРЕНИРОВКИ NTC, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ТЕБЕ НАЧАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ: ЗАРЯД СИЛЫ Высокоинтенсивная интервальная тренировка с нагрузкой для каждой части тела. ЭНЕРГИЧНАЯ КАРДИОТРЕНИРОВКА Тренировка для увеличения скорости реакции и создания рельефных мышц с
интенсивными движениями и упражнениями на баланс. ДЛЯ РАСТЯЖКИ: ТРЕНИРОВКА «ЙОГА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К БЕГУ» Развивай гибкость, учись контролировать дыхание и ощути заряд энергии с помощью
6-минутного комплекса упражнений йоги, нацеленного на улучшение показателей бега.
Эти упражнения можно выполнять до или после тренировки. ТРЕНИРОВКА «ОСНОВЫ ЙОГИ» Научись слушать свое тело, осваивай новые позы йоги и технику их выполнения во время
спокойного комплекса для начинающих. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ КОРПУСА: ТРЕНИРОВКА «СИЛЬНЫЙ КОР» Эта тренировка помогает укрепить мышцы корпуса и группы мышц, поддерживающих
тазобедренные суставы, что отлично сказывается на качестве бега. ТРЕНИРОВКА «ПРЕСС И РУКИ» Это силовая тренировка для развития мышц верхней и нижней частей тела, а также
равномерной нагрузки на корпус.

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СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ: ОБРАТИ СВОИ
ВОПРОСЫ В ЗНАНИЯ Что такое бег? Сейчас мы ответим на несколько наиболее
часто задаваемых вопросов, которые могли возникнуть
и у тебя.

СМОТРИ ТАКЖЕ: КАК СТАТЬ
ЕЩЕ БЫСТРЕЕ Мы уже пробовали бежать с максимальной скоростью.
Пришло время усложнить задачу. Эти советы помогут
тебе поддерживать скорость.

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!»:
ПРОГРАММА «10 ПРОБЕЖЕК» Главное правило: чтобы заниматься бегом,
нужно бегать. Звучит просто, правда?

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