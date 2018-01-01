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NIKE+ RUN CLUB

ОБЗОР NRC
ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB
ВСЕ ДЛЯ БЕГА
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФОВ ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

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ПРИЧИНАМИ ЭТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО СРЕДИ АТЛЕТОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ ФАКТОРЫ, НО СУЩЕСТВУЮТ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ. Если подошвенный фасциит знаком тебе не понаслышке, ты не пожелаешь таких неприятностей никому. При подошвенном фасциите жесткая полоска тканей в
середине стопы, поддерживающая ее свод, воспаляется или растягивается, что вызывает колющую боль в подошве от пятки до пальцев. Часто самыми
болезненными становятся первые несколько шагов, когда ты встаешь с постели утром. К сожалению, такая травма очень распространена среди бегунов. «Факторов риска развития подошвенного фасциита множество», — рассказывает Лэнс Уокер, член совета Nike Performance Council, магистр естественных
наук, физиотерапевт, директор по глобальным операциям компании Michael Johnson Performance (MJP). «Вот лишь некоторые из них: избыточный вес,
недостаточная подвижность и стабилизация суставов или пониженная эластичность мышц, нейромышечный дисбаланс и неправильный паттерн импульсов
ягодиц». Если во время бега ты испытываешь такие проблемы, то в результате постоянного воздействия они могут негативно сказываться на всей
кинетической цепи, создавать напряжение в подошвенной фасции и, в конечном итоге, привести к травматическому перенапряжению. Учитывая, насколько широко распространены указанные причины, лучшее средство избежать подошвенного фасциита и любых других травм — укреплять мышцы,
развивать равновесие и подвижность. Однако вероятно, что для тебя это означает не то же самое, что для других твоих друзей, занимающихся бегом. Хорошей отправной точкой является анализ твоей личной беговой позы и решение проблем, которые могут возникать в связи с ее особенностями.
«К примеру, приземление на пятку на большой скорости создает риск перенапряжения подколенных сухожилий, снижает твою скорость и вызывает
проблемы с поглощением ударных нагрузок, поскольку пятка соприкасается с землей впереди тела, а голень движется в противоположном
направлении», — говорит Уокер. Приземление на среднюю часть стопы, с другой стороны, может снижать ударные нагрузки, но при этом также
необходима работа вне трека — тренировки в зале и упражнения, не связанные с бегом — чтобы укрепить мышцы бедер, стабилизировать таз,
укрепить и сделать более подвижными щиколотки, а также стабилизировать свод стопы. Коррекция позы таким образом, чтобы приземление стопы
происходило под бедром, с небольшим наклоном корпуса вперед, может снизить риск появления всевозможных проблем. Другим способом минимизировать повторяющееся негативное воздействие на тело при беге, а значит, снизить риск получения травм (в том числе
подошвенного фасциита), является регулярное сочетание разных типов тренировок с подбором специальной обуви для каждого типа. У каждой
пробежки должна быть цель: развитие силы, скорости или выносливости. Также свое назначение есть и у каждой модели обуви. Обувь Nike для
длительных пробежек обеспечивает дополнительную амортизацию для усиленной защиты суставов от ударных нагрузок и смягчения приземлений.
Обувь для быстрого бега поглощает ударные нагрузки в средней части стопы и повышает эффективность бега. Обувь для укрепления мышц во
время бега делает твои ноги сильнее. Выбор правильной обуви для конкретной тренировки позволит добиться высоких результатов.

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КРАТКИЙ ОБЗОР

Подошвенный фасциит возникает,
когда подошвенная фасция (жесткая полоска тканей в середине стопы,
поддерживающая ее свод) воспаляется или растягивается.

Болезненные ощущения могут развиться из-за самых разных факторов: недостаточная
подвижность и стабилизация суставов или пониженная эластичность мышц.

Подошвенный фасциит, как и многие другие травмы, можно
предотвратить, укрепляя мышцы и развивая чувство равновесия и гибкость.

Кроме того, может помочь правильная обувь для разных видов тренировок. Обувь для
длительных пробежек обеспечивает дополнительную амортизацию для усиленной защиты
суставов от ударных нагрузок и смягчения приземлений. Обувь для быстрого бега
поглощает ударные нагрузки в средней части стопы и повышает эффективность бега.
Обувь для укрепления мышц во время бега делает твои ноги сильнее.

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Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут, дистанцию,
время и темп пробежки с нашим
лучшим приложением для бега.

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более 100 тренировок: бегай и
тренируйся еще эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB

NIKE+ TRAINING CLUB

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ NIKE RUNNING

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Узнай, как прийти в
форму и стать здоровым
и быстрым бегуном.

Используй все возможности
Nike+ Run Club, чтобы
бежать дальше.

Выходи на новый уровень
скорости — читай полезные
статьи о беге.

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и советами по питанию
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о том, как стать лучше.

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тренировки, разработанные
атлетами и тренерами NRC.

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

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