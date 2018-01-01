ПРИЧИНАМИ ЭТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО СРЕДИ АТЛЕТОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ ФАКТОРЫ, НО СУЩЕСТВУЮТ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ.

Если подошвенный фасциит знаком тебе не понаслышке, ты не пожелаешь таких неприятностей никому. При подошвенном фасциите жесткая полоска тканей в

середине стопы, поддерживающая ее свод, воспаляется или растягивается, что вызывает колющую боль в подошве от пятки до пальцев. Часто самыми

болезненными становятся первые несколько шагов, когда ты встаешь с постели утром. К сожалению, такая травма очень распространена среди бегунов.

«Факторов риска развития подошвенного фасциита множество», — рассказывает Лэнс Уокер, член совета Nike Performance Council, магистр естественных

наук, физиотерапевт, директор по глобальным операциям компании Michael Johnson Performance (MJP). «Вот лишь некоторые из них: избыточный вес,

недостаточная подвижность и стабилизация суставов или пониженная эластичность мышц, нейромышечный дисбаланс и неправильный паттерн импульсов

ягодиц». Если во время бега ты испытываешь такие проблемы, то в результате постоянного воздействия они могут негативно сказываться на всей

кинетической цепи, создавать напряжение в подошвенной фасции и, в конечном итоге, привести к травматическому перенапряжению.

Учитывая, насколько широко распространены указанные причины, лучшее средство избежать подошвенного фасциита и любых других травм — укреплять мышцы,

развивать равновесие и подвижность. Однако вероятно, что для тебя это означает не то же самое, что для других твоих друзей, занимающихся бегом.

Хорошей отправной точкой является анализ твоей личной беговой позы и решение проблем, которые могут возникать в связи с ее особенностями.

«К примеру, приземление на пятку на большой скорости создает риск перенапряжения подколенных сухожилий, снижает твою скорость и вызывает

проблемы с поглощением ударных нагрузок, поскольку пятка соприкасается с землей впереди тела, а голень движется в противоположном

направлении», — говорит Уокер. Приземление на среднюю часть стопы, с другой стороны, может снижать ударные нагрузки, но при этом также

необходима работа вне трека — тренировки в зале и упражнения, не связанные с бегом — чтобы укрепить мышцы бедер, стабилизировать таз,

укрепить и сделать более подвижными щиколотки, а также стабилизировать свод стопы. Коррекция позы таким образом, чтобы приземление стопы

происходило под бедром, с небольшим наклоном корпуса вперед, может снизить риск появления всевозможных проблем.

Другим способом минимизировать повторяющееся негативное воздействие на тело при беге, а значит, снизить риск получения травм (в том числе

подошвенного фасциита), является регулярное сочетание разных типов тренировок с подбором специальной обуви для каждого типа. У каждой

пробежки должна быть цель: развитие силы, скорости или выносливости. Также свое назначение есть и у каждой модели обуви. Обувь Nike для

длительных пробежек обеспечивает дополнительную амортизацию для усиленной защиты суставов от ударных нагрузок и смягчения приземлений.

Обувь для быстрого бега поглощает ударные нагрузки в средней части стопы и повышает эффективность бега. Обувь для укрепления мышц во

время бега делает твои ноги сильнее. Выбор правильной обуви для конкретной тренировки позволит добиться высоких результатов.