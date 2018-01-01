ПРИЧИНАМИ ЭТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО СРЕДИ АТЛЕТОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ ФАКТОРЫ, НО СУЩЕСТВУЮТ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ.Если подошвенный фасциит знаком тебе не понаслышке, ты не пожелаешь таких неприятностей никому. При подошвенном фасциите жесткая полоска тканей в
середине стопы, поддерживающая ее свод, воспаляется или растягивается, что вызывает колющую боль в подошве от пятки до пальцев. Часто самыми
болезненными становятся первые несколько шагов, когда ты встаешь с постели утром. К сожалению, такая травма очень распространена среди бегунов.«Факторов риска развития подошвенного фасциита множество», — рассказывает Лэнс Уокер, член совета Nike Performance Council, магистр естественных
наук, физиотерапевт, директор по глобальным операциям компании Michael Johnson Performance (MJP). «Вот лишь некоторые из них: избыточный вес,
недостаточная подвижность и стабилизация суставов или пониженная эластичность мышц, нейромышечный дисбаланс и неправильный паттерн импульсов
ягодиц». Если во время бега ты испытываешь такие проблемы, то в результате постоянного воздействия они могут негативно сказываться на всей
кинетической цепи, создавать напряжение в подошвенной фасции и, в конечном итоге, привести к травматическому перенапряжению.Учитывая, насколько широко распространены указанные причины, лучшее средство избежать подошвенного фасциита и любых других травм — укреплять мышцы,
развивать равновесие и подвижность. Однако вероятно, что для тебя это означает не то же самое, что для других твоих друзей, занимающихся бегом.Хорошей отправной точкой является анализ твоей личной беговой позы и решение проблем, которые могут возникать в связи с ее особенностями.
«К примеру, приземление на пятку на большой скорости создает риск перенапряжения подколенных сухожилий, снижает твою скорость и вызывает
проблемы с поглощением ударных нагрузок, поскольку пятка соприкасается с землей впереди тела, а голень движется в противоположном
направлении», — говорит Уокер. Приземление на среднюю часть стопы, с другой стороны, может снижать ударные нагрузки, но при этом также
необходима работа вне трека — тренировки в зале и упражнения, не связанные с бегом — чтобы укрепить мышцы бедер, стабилизировать таз,
укрепить и сделать более подвижными щиколотки, а также стабилизировать свод стопы. Коррекция позы таким образом, чтобы приземление стопы
происходило под бедром, с небольшим наклоном корпуса вперед, может снизить риск появления всевозможных проблем.Другим способом минимизировать повторяющееся негативное воздействие на тело при беге, а значит, снизить риск получения травм (в том числе
подошвенного фасциита), является регулярное сочетание разных типов тренировок с подбором специальной обуви для каждого типа. У каждой
пробежки должна быть цель: развитие силы, скорости или выносливости. Также свое назначение есть и у каждой модели обуви. Обувь Nike для
длительных пробежек обеспечивает дополнительную амортизацию для усиленной защиты суставов от ударных нагрузок и смягчения приземлений.
Обувь для быстрого бега поглощает ударные нагрузки в средней части стопы и повышает эффективность бега. Обувь для укрепления мышц во
время бега делает твои ноги сильнее. Выбор правильной обуви для конкретной тренировки позволит добиться высоких результатов.
КРАТКИЙ ОБЗОР
Подошвенный фасциит возникает,
когда подошвенная фасция (жесткая полоска тканей в середине стопы,
поддерживающая ее свод) воспаляется или растягивается.
Болезненные ощущения могут развиться из-за самых разных факторов: недостаточная
подвижность и стабилизация суставов или пониженная эластичность мышц.
Подошвенный фасциит, как и многие другие травмы, можно
предотвратить, укрепляя мышцы и развивая чувство равновесия и гибкость.
Кроме того, может помочь правильная обувь для разных видов тренировок. Обувь для
длительных пробежек обеспечивает дополнительную амортизацию для усиленной защиты
суставов от ударных нагрузок и смягчения приземлений. Обувь для быстрого бега
поглощает ударные нагрузки в средней части стопы и повышает эффективность бега.
Обувь для укрепления мышц во время бега делает твои ноги сильнее.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУНБег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна, просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ.Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужнытело, разум и способность не сдаваться.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬИногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда —открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ.Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважениеможно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ.Регулярная и упорная работа превращает наши недостаткив достоинства.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИНе каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, нокаждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.
ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+
МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ.Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы.Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.