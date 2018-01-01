ЧТОБЫ БЕЖАТЬ ЕСТЕСТВЕННО,

СОВСЕМ НЕ НУЖНО БЕЖАТЬ БОСИКОМ.







До появления обуви для естественного бега атлеты бегали босиком. Так происходило на протяжении десятилетий: это было неизменной частью тренировки.

Но все изменилось около 12 лет назад с появлением в 2004 году первых кроссовок Nike Free, и эта концепция стала главным направлением развития.





Несмотря на прорыв в исследованиях бега, сделанный двумя годами ранее, дизайнеры Nike обратились за консультацией к тренеру по бегу

Стэнфордского университета Вину Лананну, который привел мужскую команду университета к победе в чемпионате 2002 NCAA Outdoor Championship

отчасти благодаря тренировкам на траве без обуви. Он заявил, что именно это помогло атлетам развить силу и избежать травм.





«Бег без обуви меняет принцип движений, развивая силу всех необходимых мышц и суставов. Увеличивается диапазон движений

в области голеностопа, задействуются мышцы бедер и ягодиц, а также все поддерживающие мышцы и суставы нижней части тела», — рассказывает Лэнс Уокер,

член совета Nike Performance Council, магистр естественных наук, физиотерапевт, директор по глобальным операциям компании Michael Johnson Performance. «Бег босиком

также может сократить расстояние между двумя последовательными шагами одной ноги примерно на 3%, повышая экономию сил и эффективность бега».





Но бег босиком связан с некоторыми рисками. Поэтому перед компанией Nike встала проблема: как доказать потенциальные преимущества

бега «босиком», не предлагая бегать без обуви? В поиске ответа на этот вопрос мы запустили проект по биомеханическим исследованиям —

анализ давления и схемы движений стоп 20 мужчин и женщин во время бега босиком по траве. В результате дизайнер Тоби Хэтфилд

решил, что необходимо создать более легкую и гибкую обувь с меньшим перепадом от пятки к носку, которая будет способствовать естественным

движениям стопы во время бега. Все это было воплощено в первой модели Nike Free 5.0 — золотой середине между самым высоким уровнем

стабилизации (10.0) и максимально естественным бегом (0).





С течением времени концепция естественного бега полностью изменилась. Бег босиком перестал быть оптимальным решением. Поскольку

все больше исследований доказывало, что атлеты показывают лучшие результаты, когда бегут максимально естественно, дизайнеры Nike

усовершенствовали свои разработки. Они создали обувь, которая лучше повторяет естественные движения стопы, а также придает

силы во время бега, позволяя стопе, а не обуви, контролировать движения. Последняя версия технологии Nike Free (серия «Беги дольше») представляет

уникальную подметку с динамической гибкостью: во время бега она сжимается и расширяется вместе со стопой, подтверждая теорию о том,

что каждый атлет бежит по-своему.







«Большая часть тренировок по естественному бегу проводится с большей интенсивностью в кроссовках с более тонкой подошвой», — говорит Уокер.

«Главное, чтобы атлеты тренировались в обуви с максимально тонкой подошвой еженедельно, постепенно увеличивая время таких тренировок. Таким образом,

когда атлеты снова наденут обычные кроссовки, они смогут использовать их эффективнее, стать сильнее и бежать лучше».