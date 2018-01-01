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NRC: НАЙДИ БЕГОВОЙ КЛУБ

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НАЙТИ БЕГОВОЙ КЛУБ

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На занятиях бегового клуба Nike+ тебя ждут рекомендации и полезные советы, а также
атлеты-единомышленники, живущие рядом с тобой. Это лучший способ испытать NRC в деле.

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ВЫБЕРИ ГОРОД
Зарегистрируйся в ближайшем клубе Nike+ Run. Вступи в активное беговое сообщество и бегай с профессионалами.

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НАЙДИ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ОБУВЬ ДЛЯ БЕГА

СРАВНИТЬ И КУПИТЬ

БЕГИ БЫСТРО

БЕГИ СВОБОДНО

БЕГИ ЛЕГКО

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Бегай и тренируйся с участниками
бегового клуба Nike+ со всего мира.

Отслеживай свой маршрут, дистанцию,
время и темп пробежки с нашим
лучшим приложением для бега.

Мастер-тренеры Nike разработали
более 100 тренировок: бегай и
тренируйся еще эффективнее.

БЕГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NIKE+ RUN CLUB

NIKE+ TRAINING CLUB

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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК —
ПРИРОЖДЕННЫЙ БЕГУН Бег по силам каждому. Если ты хочешь разбудить в себе бегуна,
 просто завяжи шнурки и выходи на пробежку.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ НЕ ПРОСТО БЕГАЕМ.
МЫ БЕГАЕМ КАК АТЛЕТЫ. Чтобы стать быстрее, недостаточно иметь ноги. Для этого нужны тело, разум и способность не сдаваться.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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У КАЖДОЙ ПРОБЕЖКИ
ЕСТЬ ЦЕЛЬ Иногда мы чувствуем, что достигли своего предела. Иногда — открываем новые горизонты своих возможностей. Находи смысл в каждом километре.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УВАЖАЙ КАЖДУЮ ТРЕНИРОВКУ.
ЗАБУДЬ О СТРАХЕ И ТРЕНИРУЙСЯ. Будет трудно. Но мы любим преодолевать трудности. Уважение можно заработать только трудом. Так что вставай и действуй.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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УЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ. Регулярная и упорная работа превращает наши недостатки в достоинства.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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ИЗМЕРЯЙ УСПЕХ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ Не каждая пробежка будет самой быстрой или самой длинной, но каждая из них — твое достижение, и должна восприниматься только так.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ ВСЕГДА — ДАЖЕ В МИНУТЫ ТВОЕГО ОТЧАЯНИЯ. Наше сообщество поможет тебе вернуть мотивацию, когда не все получается так, как хотелось бы. Беговой клуб Nike+ всегда готов напомнить, что тебе по силам добиться своих лучших результатов.

ФИЛОСОФИЯ БЕГОВОГО КЛУБА NIKE+

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СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ NIKE RUNNING

БЕГОВАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ БЕГА

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