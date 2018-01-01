Райан Бэйли
Финалист Олимпийских игр в беге на 100 м
AEROREACT ДЛЯ МУЖЧИН
AEROREACT ДЛЯ ЖЕНЩИН
NIKE AEROREACTЭта революционно новая ткань состоит из волокон, которые раскрываются при повышении температуры тела
и закрываются при ее понижении, способствуя оптимальной терморегуляции в течение всей пробежки.
ВОТ КАК AEROREACT РЕГУЛИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ:
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ ВО
ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИКогда температура тела повышается,
волокна ткани раскрываются и выпускают
лишнее тепло. Когда нужна защита от
холода, волокна снова закрываются.
Посмотри, как ткань AeroReact
обеспечивает вентиляцию и
адаптивную терморегуляцию.
НАДЕЖНАЯ ПОСАДКАОтверстия для больших пальцев на манжетах
обеспечивают фиксацию рукавов для удобной
посадки, комфорта и дополнительной
защиты от холода.
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙСпециальная конструкция швов
облегает фигуру, обеспечивая
абсолютную свободу движений.