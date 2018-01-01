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NIKE AEROREACT

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Райан Бэйли
Финалист Олимпийских игр в беге на 100 м

AEROREACT ДЛЯ МУЖЧИН

AEROREACT ДЛЯ ЖЕНЩИН

NIKE AEROREACT Эта революционно новая ткань состоит из волокон, которые раскрываются при повышении температуры тела
и закрываются при ее понижении, способствуя оптимальной терморегуляции в течение всей пробежки.

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ВОТ КАК AEROREACT РЕГУЛИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ:

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ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ ВО
ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ Когда температура тела повышается,
волокна ткани раскрываются и выпускают
лишнее тепло. Когда нужна защита от
холода, волокна снова закрываются.

Посмотри, как ткань AeroReact
обеспечивает вентиляцию и
адаптивную терморегуляцию.

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НАДЕЖНАЯ ПОСАДКА Отверстия для больших пальцев на манжетах
обеспечивают фиксацию рукавов для удобной
посадки, комфорта и дополнительной
защиты от холода.

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СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ Специальная конструкция швов
облегает фигуру, обеспечивая
абсолютную свободу движений.

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AEROREACT ДЛЯ МУЖЧИН
AEROREACT ДЛЯ ЖЕНЩИН
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