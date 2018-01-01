Приложение Nike+ Run Club заменяет приложение Nike+ RunningЧТО НОВОГО
ВЕРСИЯ 5.1.0 Вот что ты найдешь
в новой версии
Nike+ Run Club (v5.1.0):
ОБЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ — обновленный процесс публикации пробежек в социальных
сетях; — теперь пробежки синхронизируются с приложением
Apple «Здоровье»;
— пользовательские настройки сохраняются при обновлении версии;
— исправлена ошибка, при которой снималась отметка с
пробежек с Тренером Nike+ в программе тренировок; .
-— теперь на экране сведений о пробежке отображаются
абсолютно все показатели для удобного просмотра и публикации.ИНТЕГРАЦИЯ С APPLE MUSIC— обновленное приложение полностью интегрировано с Apple Music;
— Apple Music предоставляет доступ к еженедельным плейлистам
Nike+ Run Club для каждой пробежки;
— в разделе специально подобранных плейлистов Apple Music
можно найти Nike Running
ОБНОВЛЕНИЯ APPLE WATCH OS3— часы Apple Watch Series 2 и Apple Watch Nike+ позволяют
отслеживать маршрут пробежки с помощью GPS вне
зависимости от того, есть ли у тебя с собой телефон;
— удобное отображение показателей пробежек;
— возможность прослушивания аудиокомментариев прямо на часах;
— персонализированные приглашения на пробежки;
— напоминания о запланированных пробежках для поддержания
мотивации;
— запуск, приостановка, возобновление и завершение пробежки
с помощью Siri.
ТРЕНЕР
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОГРАММЫ?— Если ты хочешь поставить новый рекорд в следующем
забеге или просто научиться бегать правильно,
мы поможем тебе. В новое приложение Nike+ Run Club
мы добавили программу тренировок для дистанции
на 15 км, новые программы для начинающих бегунов
и абсолютно новую программу «Приведи себя в форму».— Функция Тренер Nike+ поможет создать
персональную программу в зависимости от твоей цели.— Новые программы тренировок адаптируются
каждую неделю, чтобы сделать твои занятия
максимально эффективными и помочь достичь цели,
даже если тебе пришлось пропустить несколько тренировок.— Мы понимаем, что твое расписание может измениться, и поэтому
сделали так, чтобы твоя программа могла меняться вместе с ним.
Просто нажми кнопку Edit Schedule («Изменить расписание») и
перетаскивай тренировки на те дни, в которые ты планируешь их выполнить.
МОЖНО ЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ПРОГРАММУ ТРЕНИРОВОК,
НАЧАТУЮ В ПРИЛОЖЕНИИ NIKE+ RUNNING?— К сожалению, мы не можем перенести программы
из приложения Nike+ Running. Если на момент
обновления приложения у тебя была активна программа,
загрузи ее в формате PDF из раздела Training Plan
(«Программа тренировок») на Nike.com/NRC.
СОРЕВНОВАНИЯ
В ЧЕМ СУТЬ СОРЕВНОВАНИЙ?— В новом приложении Nike+ Run Club ты найдешь новые
способы мотивировать друзей и бегать с участниками
сообщества по всему миру с помощью рейтинга #хeштегов.— Рейтинг #хeштега показывает,
сколько зарегистрированных
пользователей Nike+ с публичным
профилем состоят в группе и сколько
километров было опубликовано с этим хeштегом.— Чтобы создать новый рейтинг #хeштега, просто придумай
свой уникальный хeштег (например, #бегна100км) и поделись
им с друзьями. Лучший способ сделать хeштег популярным —
добавить его в свою публикацию о пробежке в ленте Nike+.— Соревнования с хeштегами доступны всем зарегистрированным
пользователям Nike+ с публичными настройками конфиденциальности.
В соревновании может принять участие любой зарегистрированный
пользователь, а количество участников не ограничено.— Рейтинги #хeштегов рейтинга можно отсортировать за неделю, месяц или год.— Чтобы увидеть рейтинг всех участников сообщества в соревновании с #хeштегом,
установи в настройках конфиденциальности своего профиля Nike+ параметр Public («Для всех»).
МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ В ПРИЛОЖЕНИИ NIKE+ RUNNING?— Соревнования, которые были начаты в
приложении Nike+ Running, не будут
перенесены в новое приложение Nike+ Run Club.— Функции Challenges chat («Чат соревнований»),
которая существовала в старой версии приложения,
в новоm приложении не будет.
ПУБЛИКАЦИИ
В СОЦСЕТЯХ
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЛЕНТА?— В ленте ты можешь следить за активностью своих
друзей в приложениях Nike+ Run Club и Nike+ Training
Club, чтобы получать мотивацию и вдохновение для
следующей тренировки. Если ты опубликуешь данные
в ленте, твои друзья в Nike+ смогут поддержать
тебя и прокомментировать твою пробежку.— В ленте ты также можешь узнать обо всем,
что касается бега. Ты найдешь профессиональные
советы от тренеров Nike+ Run Club, пейсеров
и лучших атлетов Nike, а также эксклюзивные
плейлисты для твоей следующей пробежки.
Кроме того, ты сможешь узнавать о мероприятиях
и специальных предложениях товаров и сервисов,
которые помогут тебе раскрыть твой потенциал.КАК ОПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ В FACEBOOK, TWITTER,
INSTAGRAM И ДРУГИХ СОЦСЕТЯХ?— Публиковать фотографии, маршруты и постеры стало проще,
чем когда-либо. Мы кардинально изменили функцию публикации,
чтобы сделать историю твоих пробежек еще интереснее.
Новая функция позволяет отправлять публикации в любое
приложение на твоем телефоне, в том числе в Facebook, Twitter,
Instagram, WeChat, а также в простом сообщении и т. д.— В новом приложении Nike+ Run Club публикации в
соцсетях не осуществляются автоматически, как это было
в приложении Nike+ Running. Теперь ты можешь полностью
контролировать, что и где публиковать. Не забывай,
что каждая публикация должна содержать изображение.
КАКИЕ НОВЫЕ ОПЦИИ ДОСТУПНЫ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ДАННЫХ О ПРОБЕЖКЕ?— За последние несколько лет наши бегуны опубликовали
миллионы потрясающих фотографий с пробежек, и мы рады
предложить новый набор стикеров, которые помогут сделать
публикацию маршрута, фотографии или постера уникальной.— После пробежки ты можешь выбрать, что именно опубликовать —
свой маршрут, фотографию из галереи устройства или постер
с разработанным нами фоном. Ты сможешь удивлять своих
друзей потрясающими публикациями в ленте каждый раз.— Пусть все узнают, как высоко тебе удалось забраться или
как часто билось твое сердце, Используй новые стикеры
с данными о твоей пробежке. Расскажи историю своей пробежки,
используя график подъемов, карту маршрута, значок с погодой
и другие опции, связанные реальными данными о твоей пробежке.— Ты можешь не только публиковать фотографии,
но и создавать собственные подписи, давать пробежкам
названия, отмечать друзей и свое местоположение.
Кроме того, можно @упоминать друзей,
чтобы привлечь их внимание и вдохновить
на следующую пробежку. Каждый @упомянутый или
отмеченный в публикации друг получит уведомление.— Новое приложение Nike+ Run Club не поддерживает функцию
автоматической публикации в социальных сетях. Каждая публикация
должна содержать изображение, маршрут или постер.
ДОСТИЖЕНИЯ/
ТРОФЕИ
ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ СВОЙ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД И ТЕКУЩИЙ ЦВЕТ УРОВНЯ?— Твои рекорды и цвет уровня можно посмотреть в верхней
части экрана Activity History («История активности»).
Для этого просто проведи по экрану слева направо.
НАГРАДЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ?— Мы переместили твои достижения, награды
и контрольные точки на сайт Nikeplus.com,
чтобы оставить место для дальнейших улучшений.
ВХОД
ЗАЧЕМ ВХОДИТЬ В СВОЙ АККАУНТ?— Hовое приложение Nike+ Run Club поможет
сделать пробежки максимально эффективными,
однако чтобы составить персональную программу
и предоставить тебе доступ ко всем возможностям
приложения, нам нужно знать, с кем мы имеем дело.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?— Теперь ты можешь легко и быстро начать пробежку
с уверенностью, что сигнал GPS отслеживается правильно.
Также мы оптимизировали экран пробежки, сделав более
удобным управление ключевыми показателями во
время пробежки. Для переключения между показателями
дистанции, продолжительности, темпа и пульса просто
коснись экрана пробежки один раз, и ты сразу
перейдешь к следующему показателю.— Счетчик общего километража мы перенесли в верхнюю часть
экрана Activity History («История активности»). Не беспокойся,
все покоренные тобой ранее километры останутся на месте.ЗАЧЕМ РАЗРАБОТЧИКИ NIKE ИЗМЕНИЛИ ДИЗАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ?— Мы вынесли самые важные для бегуна функции
в более удобное место и сделали запуск пробежки
максимально быстрым. Начинай прямо сейчас!— Мы сделали единым интерфейс всех приложений Nike+
и добавили новые разделы — Feed («Лента»), Inbox («Входящие»)
и Club («Клуб»). Получить к ним доступ можно в приложениях
Nike+ Run Club, Nike+ Training Club и Nike+.
КАК ПЕРЕЙТИ К МОЕЙ ПРОГРАММЕ ТРЕНИРОВОК?— Ты можешь легко получить доступ к тренерской
программе Nike+ с главной страницы нашего приложения.
Коснись вкладки My Coach («Мой тренер»), чтобы просмотреть
рекомендации тренеров для предстоящей пробежки.ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?— Вкладка Club («Клуб») в приложении — это лучший способ узнать,
что происходит в твоей команде и во всем международном
сообществе Nike+ Run Club. Здесь ты найдешь рейтинг друзей,
а также сможешь общаться с другими зарегистрированными
пользователями Nike+, принимающими участие в событиях
и соревнованиях с #хeштегами. В разделе поиска найди
группу или соревнование и присоединяйся.Я НЕ МОГУ НАЙТИ СВОИ ТЕГИ С ОБУВЬЮ.— Мы изменили принцип регистрации и хранения данных
о пройденной дистанции в определенной обуви, а также
обновили библиотеку беговых кроссовок. К сожалению,
это означает, что мы не сможем перенести из старого
приложения данные о дистанции, пройденной в твоей обуви.