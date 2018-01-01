В ЧЕМ СУТЬ СОРЕВНОВАНИЙ?

— В новом приложении Nike+ Run Club ты найдешь новые

способы мотивировать друзей и бегать с участниками

сообщества по всему миру с помощью рейтинга #хeштегов.

— Рейтинг #хeштега показывает,

сколько зарегистрированных

пользователей Nike+ с публичным

профилем состоят в группе и сколько

километров было опубликовано с этим хeштегом.

— Чтобы создать новый рейтинг #хeштега, просто придумай

свой уникальный хeштег (например, #бегна100км) и поделись

им с друзьями. Лучший способ сделать хeштег популярным —

добавить его в свою публикацию о пробежке в ленте Nike+.

— Соревнования с хeштегами доступны всем зарегистрированным

пользователям Nike+ с публичными настройками конфиденциальности.

В соревновании может принять участие любой зарегистрированный

пользователь, а количество участников не ограничено.

— Рейтинги #хeштегов рейтинга можно отсортировать за неделю, месяц или год.

— Чтобы увидеть рейтинг всех участников сообщества в соревновании с #хeштегом,

установи в настройках конфиденциальности своего профиля Nike+ параметр Public («Для всех»).