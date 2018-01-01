ПОДБОР ДЕТСКОЙ БЕГОВОЙ ОБУВИ

ПОДБОР ДЕТСКОЙ
БЕГОВОЙ ОБУВИПри создании детской беговой обуви прежде всего
мы думаем о трех качествах: гибкости, амортизации
и скорости. А теперь мы расскажем, как подобрать
беговые кроссовки для юного атлета.
БОЛЬШЕ ГИБКОСТИГибкая детская обувь для бега обеспечивает
естественность движений, помогая укрепить
мышцы растущей стопы. Наши самые гибкие
кроссовки — это линейки Nike Free и Flex.
БОЛЬШЕ СКОРОСТИНаши самые скоростные беговые кроссовки с плотной
посадкой, легким верхом и мгновенной амортизацией
позволяют юным атлетам ощущать комфорт до
самого финиша. Технологии Nike Zoom и Air Flyknit
идеально подходят для быстрого бега на любой дистанции.