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ПОДБОР ДЕТСКОЙ БЕГОВОЙ ОБУВИ

ПОДБОР РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ
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ПОДБОР ДЕТСКОЙ
БЕГОВОЙ ОБУВИ При создании детской беговой обуви прежде всего
мы думаем о трех качествах: гибкости, амортизации
и скорости. А теперь мы расскажем, как подобрать
беговые кроссовки для юного атлета.

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БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ Гибкая детская обувь для бега обеспечивает
естественность движений, помогая укрепить
мышцы растущей стопы. Наши самые гибкие
кроссовки — это линейки Nike Free и Flex.

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БОЛЬШЕ АМОРТИЗАЦИИ Юным бегунам на длинные дистанции нужна
мягкая амортизация для комфорта от старта
до финиша. Кроссовки с амортизацией
Air Max помогут сделать бег комфортным.

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БОЛЬШЕ СКОРОСТИ Наши самые скоростные беговые кроссовки с плотной
посадкой, легким верхом и мгновенной амортизацией
позволяют юным атлетам ощущать комфорт до
самого финиша. Технологии Nike Zoom и Air Flyknit
идеально подходят для быстрого бега на любой дистанции.

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ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ NIKE

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА Юные атлеты растут быстро, поэтому главная задача —
выбрать то, что подойдет им именно сегодня.

ИДЕАЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА Здесь юные атлеты смогут подобрать экипировку
для любого вида спорта и любого сезона.

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ДЕТСКАЯ ЭКИПИРОВКА

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