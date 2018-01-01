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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? МЫ ОТВЕТИМ НА НИХ. Рекомендации от наших экспертов помогут с легкостью подобрать обувь для ребенка.
FAQ ПО ВЫБОРУ ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Какую обувь лучше всего носить в школе?
Компания Nike создает для юных атлетов прочную и гибкую обувь, которая идеально подходит активным детям. Все модели обуви Nike для юных атлетов можно носить каждый день, однако некоторые из них предназначены для занятий определенными видами спорта. Такая специальная обувь создается с учетом потребностей для конкретного вида спорта — бега, баскетбола и так далее, — позволяя атлету достигать максимальных результатов.
Как часто стоит покупать ребенку новую обувь?
Обувь Nike очень прочная, но и дети растут очень быстро. Поэтому мы советуем проверять, как сидит обувь, каждые полгода.
Можно ли носить обувь Nike без носков?
Речь идет о сандалиях или шлепанцах? Тогда разумеется. Однако обувь с закрытым верхом рекомендуется носить с носками для того вида спорта, которым занимается ребенок.
Почему обувь соскальзывает с ноги?
Это может происходить по одной из следующих причин. Прежде всего, нужно убедиться, что подобрана обувь правильного размера. Затем проверить, хорошо ли затянуты шнурки и не сместился ли язычок. И наконец, необходимо убедиться, не сбились ли носки внутри обуви.
Почему иногда скрипит подметка?
В течение дня дети ходят по самым разным поверхностям. Обычно скрип вызван трением подметки о гладкие поверхности, например пол в спортивном зале или на натертом воском паркете в школьном коридоре.
Как узнать, что обувь велика?
Самый очевидный признак — свободное пространство между пяткой и задником обуви. Это можно проверить, поместив туда большой палец. Чтобы проверить посадку в передней части стопы, завяжите шнурки и попросите ребенка пошевелить пальцами внутри обуви. И наконец, если стопа внутри обуви двигается и в стороны, значит обувь слишком широкая.
Есть ли обувь Nike без шнуровки?
Мы предлагаем обувь без шнуровки для детей всех возрастов с разными вариантами фиксации — от моделей с застежкой Velcro® до обуви с инновационной системой FlyEase.
ФУТБОЛ
Как долго служат футбольные бутсы?
Это зависит от возраста ребенка, но обычно дети вырастают из своих футбольных бутс раньше, чем бутсы потребуется заменить. С точки зрения износостойкости футбольные бутсы обычно служат 1–2 сезона в течение 1 года.
Можно ли играть в футбол в бутсах для американского футбола или бейсбола?
Это возможно, хотя они и не будут идеально подходить для футбола. Можно использовать некоторые виды бутс для американского футбола, если у них нет шипов в передней части. Поскольку футбол подразумевает большое количество пробежек и рывков, мы рекомендуем подбирать обувь для конкретного вида спорта.
Что такое технология Dynamic Fit?
Технология Dynamic Fit в области голеностопа, или бортик в виде носка, предназначена для поддержки и защиты. Она создает более прочную структуру между стопой и голенью и обеспечивает надежную фиксацию.
Как надеть бутсы с бортиком?
Сначала необходимо расшнуровать 3–4 отверстия. Так легче надеть бутсы.
Затем нужно двумя руками раздвинуть бортик Dynamic Fit и просунуть ногу в бутсу.
Далее нужно взяться руками за заднюю часть бортика и, ухватившись за внешнюю часть бортика, протолкнуть пятку в бутсу.
Ну а в конце затянуть и завязать шнурки.
БЕГ
Почему обувь должна быть гибкой?
Гибкая обувь позволяет стопе двигаться комфортно и естественно, повторяя каждое ее движение. Nike создает гибкую беговую обувь, которая помогает стопе развиваться правильно.
Какая обувь лучшего всего подходит для бега?
Модели Pegasus, Free RN и Flex Run отлично подходят для начинающих. На странице с детской беговой обувью можно найти множество других моделей.