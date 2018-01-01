Это может происходить по одной из следующих причин. Прежде всего, нужно убедиться, что подобрана обувь правильного размера. Затем проверить, хорошо ли затянуты шнурки и не сместился ли язычок. И наконец, необходимо убедиться, не сбились ли носки внутри обуви.

